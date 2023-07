Hirdetés 17 perce

A lengyel-magyar barátság és a visztulai csoda állt a Népfőiskola pályázatának középpontjában – galériával

A visztulai csoda néven elhíresült ütközet hiába volt kulcsfontosságú, még mindig nem elég közismert része a történelemnek. Ezért is volt nagy jelentősége annak a pályázatnak, amelyet a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány és az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesülettel közösen hirdetett meg. A kezdeményezésnek több célja is volt: elsősorban szerettek volna, lehetőséget biztosítani a magyar főiskolai, egyetemi hallgatók számára kutatói készségeik fejlesztéséhez. Ugyanakkor a pályázat az egyéni kapcsolatépítés elősegítése mellett a Kárpát-medence tudományos kapcsolatrendszerének szorosabbra fűzését is szolgálata.

A Gálfalvi teremben tartották a pályázatok bemutatását

A Lakitelek Népfőiskola Alapítvány több éve támogat, illetve szervez olyan konferenciákat, amelyek a magyarság történelmének jelentős helyszíneihez, személyeihez, eseményeihez kapcsolódnak. Ezúttal a visztulai csodaként is emlegetett, 1920. augusztus 15-én a lengyel-szovjet háború döntő ütközetének tartott varsói csatát állították a pályázat, és az azzal kapcsolatos konferencia középpontjába. Ez a csata nemcsak a függetlenné vált Lengyelország szempontjából volt döntő jelentőségű, hanem a bolsevik világuralmi törekvéseknek is gátat vetett. Túlzás nélkül tehát a 20. század egyik fontos történelmi eseményéről beszélünk, mégsincs igazán a köztudatban. A kommunista időszakban évtizedekig tabutémának számított a szocialista táborban, így nálunk is kimaradt a történelemoktatásból. Mindezek ellenére a pályázatra igazán értékes pályaművek készültek. A „Visztulai csoda” című konferencia felhívására 12 pályamű érkezett be 7 egyetem – Szent István Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Selye János egyetem – hallgatóitól.

A lengyel-magyar barátság és a visztulai csoda állt a Népfőiskola pályázatának középpontjában (Hirdetés) Fotók: Vajda Piroska

A beérkezett tanulmányokat szakmai zsűri értékelte és pontozta, majd a Hungarikum Ligetben megrendezett konferencián a pályázók 15 perces előadásban mutathatták be kutatásaik eredményét. A pályázatokat és az előadásokat neves szakemberekből álló zsűri bírálta el. Kiss Gy. Csaba (elnök), Fekete Gyula, Kovács József, Nyári Gábor, Kovács István, Lezsák Sándor döntése alapján negyedik helyezett lett Szabó Georgina, a SZIE hallgatója. A pályázók közül kiemelkedő tanulmánya és előadása alapján harmadik helyezést ért el Pásztó Vivien, a Selye János Egyetem hallgatója, amivel 50 ezer forint pénzjutalmat érdemelt ki. Második helyezett lett Kollár János, az ELTE hallgatója, amiért 150 ezer forint pénzjutalmat kapott. A dobogó csúcsára Juhász Zoltán, az ELTE hallgatója állhatott fel, amivel 250 ezer forint pénzjutalomban részesült. A fent említett négy, írásban és szóban is legjobban teljesített pályázó, kimagasló munkájuk elismeréséül - a pénzjutalmakon felül - egy lengyelországi kiránduláson vehet majd részt, mely során a magyarság számára is fontos helyszíneken tehetik tiszteletüket, mint például Wadowice, Krakkó és Varsó. Mindezek mellett a konferencia valamennyi előadója 40 ezer forint tiszteletdíjban részesült, illetve számos egyéb tárgyjutalommal ajándékozta meg őket a zsűri és a Népfőiskola Alapítvány. A lengyel-magyar barátság ma is fontos tényező Kiss Gy. Csaba, Széchenyi-díjas magyar irodalomtörténész, a zsűri elnöke nagyon fontosnak nevezte a kezdeményezést, mert mint mondta, rendkívül sok a félreértés a magyar közvéleményben a magyar-lengyel barátság hagyományaival kapcsolatban. Mint mondta, a Népfőiskola olyan jelentős történelmi eseményt választott ki, amely egész Európa

történelmére kihatott, hiszen a lengyelek magyar segítséggel megállították a szovjet totalitarizmus terjedését Nyugat-Európa felé. A történelmi mítoszként is emlegetett győztes csatát augusztus 15-én vívták. Ez a nap a katolikusok számára Szűz Mária mennybevételének ünnepe. Ezért is tartják úgy, hogy a visztulai győzelem isteni beavatkozás eredménye.

A zsűri elnöke fontosnak tartja, hogy a pályázatnak legyen folytatása. Óriási hiánynak tartja ugyanis, hogy nincs olyan fiatal utánpótlás, aki lengyel történelemmel foglalkozna. Abban bízik, hogy ez a mostani kezdeményezés fokozza az érdeklődést a téma iránt, és megtalálják azokat a fiatalokat, akik szívesen foglalkoznak majd Lengyelországtörténelmével, és akik ehhez lengyelül is megtanulnak. Kiss Gy. Csaba kiemelte: a magyar-lengyel barátság napjainkban is fontos tényező, Lengyelországnak ugyanis nagyon lényeges szerepe lesz abban, hogyan alakul a jövőben Közép-Európa sorsa.

