A Lakitelek Népfőiskola és a Gördülő Alapítvány jó kapcsolatát bizonyítja, hogy a kerekesszékesek és egyéb fogyatékkal élő társaik lassan már húsz éve járnak vissza nyaranta Lakitelekre. Janovics Rita, a Gördülő Tánccsoport vezetője elmondta, hogy a pandémia időszaka alatt a tánccsoport megfogyatkozott és többen sajnos már nincsenek is közöttük. Így a tábort újraszervezte rekreációs elemeket is beillesztve a programba folytatják az évtizedes hagyományokat. A kerekeszékes tánc, a koreográfiák tanulása mellett közösségi eseményeket, fejlesztő alkalmakat is együtt, jó hangulatban töltötték el. A tábor résztvevője volt Gaál Tibor képzőművész, karikaturista is, aki fejlesztő feladatokkal, humorral teljesítette ki a táborozók mindennapjait. A Gördülő Alapítvány, illetve a tánccsoport tagjai továbbra is küldetésüknek tartják, hogy reményt adjanak és utat mutassanak sorstársaiknak, sőt minden embernek, ez a Világítótorony projektjük lényege.