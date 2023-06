Számukra lehet remek választás a praktikus négyévszakos gumi, mely tökéletesen megállja a helyét télen és nyáron egyarát.

A négyévszakos abroncsoktól azonban sokan a mai napig tartannak, pedig fontos megemlíteni, hogy a négyévszakos gumik az elmúlt évek során hatalmas fejlődéseken mentek keresztül. Ezúttal megpróbáljuk eloszlatni a legnagyobb tévhiteket a négyévszakos abroncsokkal kapcsolatban.

Ezek a legnagyobb tévhitek a négyévszakos gumiabroncsokról

„A négyévszakos gumik nem sokban térnek el a nyári abroncsoktól”

A közhiedelemmel ellentétben a négyévszakos gumik nem egyenlőek a nyári gumikkal, se anyagösszetételükben, sem mintázatukban nem egyeznek. Ezt inkább úgy lehetne jól kifejezni, hogy ezek a gumik a téli és a nyári gumiabroncsok legfontosabb tulajdonságait tudja egyesíteni. A mintázatuk a téli és a nyári mintázatok keveréke, így lesz egyaránt biztonságos a közlekedés a felforrósodott aszfalton, és a jeges útfelületen is. Anyagösszetételük pedig általában valamivel puhább, mint a nyári gumiabroncsoké, ennek köszönhetően a hideg idejárási viszonyok között sem fognak rideggé, és merevvé válni.

„A négyévszakos abroncsokat bárki használhatja”

Ez is egy hatalmas tévhit, ugyanis a négyévszakos abroncsok nem minden autóvezető számára lehet ideális választás. A szakemberek azoknak az autósoknak szokta ajánlani, akik általában városban használják az autójukat, és éves szinten maximum 40-50 ezer kilométert tesznek meg vele. Emellett fontos kihangsúlyozni, hogy ha a négyévszakos abroncsok mellett tesszük le a voksunkat, akkor ne feledkezzünk meg róla, hogy ezeknek a gumiknak is rendszeresen ellenőrizni kell az állapotát, ezeket az abroncsokat évszakonként centríroztatni is kell.

Vajon milyen négyévszakos abroncsot lehet érdemes megvásárolni?

Mielőtt eldöntöd, hogy milyen gumit vásárolsz végül meg, érdemes lehet kikérni egy hozzáértő szakember véleményét akkor, ha teljesen laikus szemmel tekintesz a gumiabroncsokra. Fontos kihangsúlyozni, hogy bár napjainkban kínálat igen széles, mégis az a legjobb döntés, ha egy magas minőségű, prémium kategóriás négyévszakos gumiabroncs mellett tesszük le a voksunkat, ezekkel a gumikkal ugyanis sokkal biztonságosabb és stabilabb lesz a közlekedésünk az év bármely szakában.

A legnagyobb abroncsteszteken a Vredestein Quatrac, a Continental AllSeasonContact, a Goodyear Vector 4Seasons Gen-2, illetve a Pirelli Cinturato All Season SF2 is kiváló eredményeket ért el az elmúlt évek során, így ezek a gumik nem csak remek teljesítménnyel, hanem hosszabb élettartammal is rendelkeznek, mint olcsóbb társaik.