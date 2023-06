Nagy vagy kicsi vásárlás? Mi a jövedelmezőbb?

Saját tapasztalatunkból azt mondanánk, hogy gazdaságosabbak a nagy vásárlások, például heti egy alkalommal. Főleg, hogy sokan hajlamosak a „beraktározós” beszerzésekre, aminek következtében tovább rontjuk az élelmiszer-pazarlás amúgy is riasztó rátáját. Vajon miért olcsóbbak a nagy bevásárlások? Egyrészt, mert nem pazarolunk pénzt üzemanyagra vagy jegyekre, hogy többször is eljussunk a boltba. Másrészt egy egyszeri, nagy kiadás aggodalmat kelt bennünk, és igyekszünk tartózkodni a további pénzköltéstől. Kis összegek ismételt elköltése nem jár ilyen hatással. A heti egyszeri nagyobb vásárlásnak van még egy hatalmas előnye – lehetőséget ad arra, hogy felkészüljünk erre a feladatra, például listaírással. Ez az alapja a bölcs pénzkezelésnek az üzletben! A listának köszönhetően jelentősen növeljük esélyeinket az impulzív vásárlások elkerülésére. Hányszor mászkáltál céltalanul a boltban, és tettél be a kosárba valami kütyüt, arra gondolván: „Azt hiszem, ez jól jönne!” A listakészítés kifizetődő, és nagymértékben növeli a pénzügyi találékonyság szintjét. Ráadásul így sokkal gyorsabb a vásárlás is. A vásárlás tervezése időigényes, de hatékony. Benézünk a hűtőbe, tudatosítjuk, miből van hiány, felmérjük például a fagyasztott hús állapotát. Ezzel egyébként megtervezhetjük a heti menüt is – ez erősíti a biztonságérzetünket és a rendet. Nem mellesleg kihasználhatjuk a heti Spar akciós újság kedvezményeit is!

Vigyünk készpénzt a vásárláshoz!

A megtakarítás legnagyobb ellensége a pénzügyi kontroll hiánya. Ennek pedig nagyon kedvez a hitelkártya használata. A pszichológusok már régóta bebizonyították, hogy sokkal többet költünk a kártyával, mert egész egyszerűen nem érezzük, hogy mennyi készpénztől válunk meg. Ha komolyan szeretnénk spórolni, vásárlásra mindig vegyük fel a betervezett összeget, lehetőleg egy kis tartalékkal.