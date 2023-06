Az esőkabátok tulajdonságai

Ahogyan az más ruhadarabokkal lenni szokott, az esőkabátoknak is megvannak a maguk előnyei és hátrányai. Ezekkel pedig nem árt tisztában lennünk, ha a számunkra megfelelő dzsekit szeretnénk magunkkal vinni a kiszámíthatatlan időjárás során. Nézzük meg tehát, hogy mik is ezek pontosan? Nos, a különféle esőkabát modellek több érv is szól a nyári időszakban. Például ezek kisméretűre összehajthatóak, így könnyedén magunkkal tudjuk cipelni őket a táskánkban. Továbbá arról sem érdemes elfeledkeznünk, hogy ahogyan azt a nevük is sejteti, ezek egytől egyig kitűnő vízlepergető tulajdonságokkal bírnak. Ezen túl pedig érdemes megemlítenünk, hogy a legtöbb esőkabát kellően vékony, így a meleg, mégis esős időjárás során nem izzad le bennük az ember. Ugyanebben rejlik viszont a hátrányuk is, hiszen a hűvös, szeles időben nem nyújtanak kellő védelmet, ha nagyobb mértékben leesik a hőmérséklet.

Átmeneti dzsekik vagy más néven tavaszi kabátok

Ha hirtelen megváltozik az időjárás, akkor bizony sokan azonnal az átmeneti kabátok után nyúlnak. Ezek egyes esetekben remek választást jelenthetnek, azonban mindez nagymértékben függ attól, hogy milyen modellről van szó. Továbbá az is számít, hogy milyen időjárási viszonyok uralkodnak. Egy-egy mutatós farmerdzseki például kitűnő védelmet biztosíthat számunkra a szeles időben, viszont a kemény esőzések során nem biztos, hogy ideális választást jelent majd. Természetesen akadnak kifejezetten jó vízlepergető tulajdonságokkal és kapucnival ellátott átmeneti kabátok is. Ezek a tulajdonságaikat illetően hasonlóak az esőkabátokhoz, viszont sokkal melegebbek és nagyobb helyet igényelnek, ha magunkkal szeretnénk cuccolni őket.

Mikor melyiket érdemes választanunk?

Ahogyan arra lehet következtetni a fentiek alapján, elsősorban az időjárási viszonyokhoz mérten érdemes megválasztanunk a számunkra ideális kabátot. Amennyiben javában tombol a nyári kánikula, nem túl valószínű, hogy drasztikus lehűlésekre számíthatunk. Ebben az esetben egy vékony esőkabát tökéletes védelmet nyújthat számunkra. Azonban a nyár eleji időszakban, mikor még nem állt be tartósan a meleg, sokkal jobban járhatunk egy megfelelő vízlepergető tulajdonságokkal bíró átmeneti kabáttal. Ilyenkor ugyanis gyakran előfordul, hogy egy-egy komolyabb hidegfront nem csupán esőt, de erős, hűvös szelet is hoz magával.