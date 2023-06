Kecskeméten több mint húsz éve segíti a szenvedélybetegségben szenvedőket és hozzátartozóikat a Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat. Elsősorban az alkohol-, és drogproblémákkal, játékszenvedély betegséggel, gyógyszerfüggőséggel, étkezési zavarokkal küszködőknek és családtagjaiknak ad útmutatást, és kiutat a betegségből.

Alacsonyküszöbű ellátás

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának célja: a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltás elindítása, segítése. Az ellátás során nincsenek szigorú elvárások, nem követelmény az absztinencia, nem feltétel a betegbiztosítás (TAJ- kártya), a szolgáltatást akár név nélkül is igénybe vehető.

Az ellátás a szerhasználat miatti viselkedésproblémák ártalmait csökkentő, és pszicho-szociális támogatást, életviteli tanácsadást nyújtó programokat, szolgáltatásokat foglal magába.

Nappali intézmény

Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását nyújtó intézményként elsősorban, a saját otthonukban élők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt a Rév saját épületében. Lehetőséget ad a napközbeni ott tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A nappali ellátási forma fontos eleme a szolgáltatás preventív hatása, hiszen az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítésével, a személyiség fejlesztésével, a közösség erejével megelőzhető, hogy a problémával küzdő egyre inkább izolálódjon, állapota rosszabbodjon.

Közösségi gondozás

A pszichiátriai betegek közösségi ellátása során a kliensek lakókörnyezetben történő szociális és mentális gondozását jelenti. Célja gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése, a meglévő képességeinek megtartása, fejlesztése. A gondozás és segítés arra irányul, hogy a gondozott személy magatartásában és helyzetében kedvező változásokat érjenek el például a családtagok bevonásával is.

Segítik többek között a személyes célok meghatározását, feltárják a változtatásra motiváló tényezőket, ösztönzik az életvitel váltásra. Emellett az életvitellel kapcsolatos tréningeket és önsegítő csoportokat szerveznek, segítik a munkába való visszatérést, a szabadidő szervezett eltöltését, információt nyújtanak az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.

Reménység Háza

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálaton belül működik a Reménység Háza, a lelkigondozói és mentálhigiénés tanácsadó szolgálat.

A lelkigondozás során a professzionálisan képzett lelkigondozó segíti az egyes emberek vagy csoportok új életszakaszokhoz való átmeneteit. Így konfliktusokban, krízisekben, betegségekben, zavart lelkiállapotokban, félelmekben, hitbeli kételyek között, és a halállal való tusakodásban, kudarcokban, vagy a gyász és az újrakezdés pillanataiban.

A Reménység Házában áldozatsegítés is folyik. Azoknak ajánlják, aki méltánytalanságot, bármilyen lelki, vagy fizikai visszaélést szenvedett el, és úgy érzi, hogy segítségre van szüksége a történtek feldolgozásához. A lelkigondozók, pasztorális tanácsadók, pszichológus, addiktológiai konzultáns, szociális szakemberek diszkréten, titoktartási kötelezettség mellett, akár anonimitást (névtelenséget) biztosítva is állnak a segítséget kérők rendelkezésére. Nem csak az áldozatok, hanem hozzátartozóik is igénybe vehetik.

A lelki sebek gyógyulása hozzájárulhat egy jobb életminőség eléréshez, és megelőzheti későbbi nehézségek (szorongás, önértékelési zavarok, kommunikációs gátak, visszahúzódás, szégyen, bűntudat, esetleg valamilyen függőség) kialakulását.

A Rév Szenvedély-beteg Szolgálat Kecskeméten, a Fecske utcában található

A szolgáltatások TÉRÍTÉSMENTESEN vehetők igénybe!

Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

6000 Kecskemét, Fecske u. 20.

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 9-15 óráig.

Tel.: +36-76/415-466; mobil: +36-30/489-1702

E-mail: [email protected]

Honlap: www.revkecskemet.hu, www.lelkigondozo.hu/