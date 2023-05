Tavaszi megújulás: miért hasznos?

A hosszabodó nappalok, a madárcsicsergés és a rügyező fák mind a tavasz hírnökei, hiszen a hosszú, sötét téli hónapok után végre újra életre kel minden. Szervezetünk is felébred ilyenkor téli álmából, azonban a napfény hiánya és a hűvös, csapadékos hónapok immunrendszerünket is megviselik, ezért érdemes kihasználni a tavaszi időszakot arra, hogy felfrissítsük természetes védekezőrendszerünket és fizikai állapotunkat is.

Fontos a méregtelenítés

Hűvös időben jól esnek a tartalmas, ízletes, főleg zsírosabb ételek, az ünnepek során pedig a megszokottnál több cukrot is fogyasztunk, ezért emésztőrendszerünkre is ráfér egy kis tisztulás. A tavaszi hónapok ideálisak arra, hogy megszabadítsuk szervezetünket a felesleges méreganyagoktól, helyreállítsuk az egészséges egyensúlyt, és elérhessünk egy általános jó közérzetet és elkerüljük például a puffadással járó kellemetlenségeket. Méregtelenítés során figyeljünk oda az egyszerű, tápanyagdús, de kímélő táplálkozásra, illetve a megfelelő folyadékbevitel is elengedhetetlen az egészséges életmód kialakításához.

Tartós életmódváltás fehérje diétával

Számtalan megközelítéssel találkozhatunk, ha diétázásra adjuk a fejünket, a hatékonyságuk szempontjából azonban a legfontosabb tényező az, hogy mennyire fenntarthatóak hosszútávon. A drasztikus, hatalmas kalóriadeficittel operáló diéták, bár rövidtávon lehet, hogy látványos eredményeket hoznak, könnyen jojó effektushoz vezethetnek, ami rendkívül demotiváló, és valljuk be, nem is egészséges. Egy szakszerűen megtervezett, és megfelelően kivitelezett fehérje diétával ezzel szemben úgy érhetünk el változást mind a súlyunk, mind pedig közérzetünk esetében, hogy közben helyt tudunk állni a mindennapokban is. A fehérje diéta lényege, hogy az étkezésekben a három makronutriens (szénhidrát, zsír, fehérje) közül a fehérje aránya a legmagasabb. A magas fehérjebevitel sokáig biztosítja a teltségérzetet, hiszen szervezetünk nehezebben bontja le, mint például az egyszerű szénhidrátokat, így kisebb az esély arra, hogy éhesen elcsábuljunk a boltok édességpolcai között.

Szerezz be egy-két tavaszi ruhadarabot!

Új évszak, új ruhatár! Tavasszal ideje lecserélni a sötétebb tónusú, vastag ruhákat is vidám, virágos, pasztell vagy akár élénkebb színű darabokra, ezzel is adhatunk egy löketet az önbizalmunknak és a közérzetünknek, egy kiadós, barátnős vásárlást nem is említve. Figyeljünk azonban arra, hogy ha lehetőségünk van rá, akkor jó minőségű, tartós ruhadarabokat válasszunk, melyeket szívesen veszünk elő akár következő tavasszal is. A tavasz kiváló alkalom arra, hogy beszerezz egy motivációs ruhadarabot is, amely most még nem passzol tökéletesen, de a sikeres életmódváltásod jutalmaként már büszkén hordhatod majd.