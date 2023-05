Melyik a legegyszerűbb modell?

A telefontok világában a hátlap tok a legegyszerűbb típus, ami főleg arra hivatott, hogy a mobil hátoldalát, valamint az oldalát védje. Nyilván ez megerősített biztonsági fokozatnak minősül a semmihez képest, de ez még csak a kezdet. A megerősített kerettel rendelkező variánsok még jobban teljesítenek extrém körülmények között.

Vagyis első körben azt azért érdemes tisztázni, hogy úgy nagy általánosságban mekkora terhelésnek van kitéve a telefon? Mert ha esélyesek az ütközések, karcolódások, akkor mindenképpen célszerű speciális tokban gondolkodni, például olyanban, ami ütésálló. Ellenben, ha mindennapi felhasználásról beszélünk, és azon belül is az abszolút könnyed alkalmazásról, ami fizikai kihívásoktól mentes, akkor egy hátlapi verzió is bőven tökéletes.

Mi a helyzet a kihajtható tokokkal?

Az, hogy megkerülhetetlenek, és rengetegen rajonganak értük. Nem csoda! Egyszerre óvják a mobil képernyőjét és hátoldalát, ami minimum kétszeres pozitívum. Az oldalra nyíló könyvtokok, valamint a lefelé nyíló flip tokok a legnépszerűbbek. Előnyeik közé sorolható, hogy trendi a megjelenésük, bennük akár iratok is elrejthetőek, és ha kis ablakocskával is büszkélkednek, akkor még csak ki sem kell nyitni őket hívásfogadáshoz. Vagyis funkcionalitás terén is maximálisan jól teljesítenek.

Melyek a leggyakrabban használt alapanyagok?

Szilikon, műanyag, bőr, műbőr, valamint fém, TPU. Ezen kívül mindenképpen említésre méltóak a szövet tokok, amik tulajdonképpen olyanok, mint a zsákocskák. Bár védelmet nem különösebben biztosítanak, de stílusos kiegészítőknek tekinthetőek. A vízálló tokok külön kategóriát alkotnak, és nem meglepő módon a különlegességük abban áll, hogy a közbenjárásukkal akár medencébe is bevihető a mobil egy-két szuper fotó készítésének erejéig anélkül, hogy a vízcseppek problémát jelenthetnének. Ennek a variánsnak a keletje most közelítve a strandszezonhoz fokozott.

A sporttokok is figyelemre méltóak, főleg azoknak, akik rendszeresen áldoznak a testmozgás oltárán. Ezen modellek alkalmasak arra, hogy a közbenjárásukkal a mobil csuklón, vagy derékon könnyedén rögzíthetővé váljon, így aztán nem zavaró edzés közben, mégsem kell nélkülözni a jelenlétét.

Mire ildomos odafigyelni a vásárlásnál?

Ha megvan, hogy a fentiek közül melyik az a toktípus, ami a nagybetűs befutó, akkor nincs más hátra, mint a beszerzés. A sikernek egyetlen záloga van: a telefon pontos típusának ismerete. Ennyi! Vagyis nem elég a márkát tudni, miszerint Samsung, Xiaomi, vagy éppen Apple a telefon, ennél konkrétabb adatok szükségesek. Ha ez is stimmel, akkor onnantól kezdve az egyezés borítékolható, akárcsak az eredményes beruházás és az elégedettségre okot adó használat.