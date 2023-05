Első alkalommal adott otthont komondor kutyakiállításnak a Hungarikum Liget a közelmúltban. Az eseményt a magyar pásztorkutya népszerűsítése céljával szervezte meg a Hungária Komondor Klub, melynek tagjai nem véletlenül választották a kiállítás helyszínének a Hungarikum Ligetet. A szervezők, abban bíznak, hogy így még nagyobb figyelmet kap a hungarikummá nyilvánított kutyafajta, amely egyébként nagy veszélyben van – tudtuk meg Unghiné Hódi Ildikótól a kiállítás egyik szervezőjétől. Elmondta, a Hungária Komondor Klub tagjai a fajta fennmaradásáért felelősséget érezve próbálnak minél színvonalasabb eseményeket szervezni és a komondorokat bemutatni. Az ősi magyar kutyafajta a honfoglaló őseinkkel együtt érkezett hazánkba, de sajnos kihalófélben van és a többi magyar kutyafajta is hasonló sorsra juthat, ha nem vigyázunk – hívta fel a figyelmet Ildikó. Elmondta, a komondorok háttérbe szorulásának több oka is van. Az egyik, hogy nem ismerik kellően az emberek, akik zömében inkább külföldi divatkutyákat tartanak. A másik ok, a pásztorkodás csökkenésével a komondorok iránti igény is visszaesett, pedig nagyon jó őrző kutyák, amelyek kiválóan tudnak falkában dolgozni más fajtával is. Hogy fennmaradjon a fajta, most ismét feladatot kell találni a komondoroknak. Egyes vélemények szerint szerint, ha marad a jelenlegi tendencia öt év múlva nem lesznek komondorok hazánkban. Országosan tavaly kevesebb mint száz kölyök született, míg más népszerű nyugati kutyafajták évente 5-6 ezer kölyökkel bővülnek. Unghiné Hódi Ildikó szerint, a komondorok családi kutyának is kiválóak, ezért a mai korban az otthonok, családok őrzése lehet az új feladatuk.