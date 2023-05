1. Kedvező időjárás

A meleg, napsütéses idő nem pusztán kellemesebbé teheti a lakásfelújítás körülményeit, de a munka ütemezésére is pozitívan hat, hiszen ritkábban kell azzal számolnunk, hogy az esetleges rossz időjárás miatt megcsúszik a munka, így pedig a tervezett határidőt is könnyebben tarthatjuk. Emellett egyszerűbben tudunk szellőztetni is, ami az olyan munkafolyamatok esetében, mint a glettelés és festés, különösen előnyös.

Ha tervben van a hűtő-fűtő rendszer korszerűsítésének keretében a hőszivattyús fűtés bevezetése is, akkor a nyári időszak erre is alkalmasabb lehet, hiszen így még a fűtési szezon beköszönte előtt lehetőségünk van a fűtési rendszer esetleges hibáinak felderítésére és megoldására is. Mivel pedig a hőszivattyús fűtés kiépítése egy kültéri egység telepítését is magában foglalja, a jó időjárás ehhez is ideális körülményeket teremt.

2. Jobb levegőminőség

A kellemes hőmérséklet mellett az sem egy elhanyagolandó szempont, hogy nyáron jobb levegőminőséget is biztosíthatunk a munkálatokhoz. Míg télen a zárt térben a magas páratartalom, illetve a felújítással járó por és szennyeződések mértéke is lényegesen rosszabb munkakörülményeket teremt, addig nyáron akár egész nap nyitott ablakok mellett dolgozhatunk, így gondoskodhatunk a folyamatos levegőcseréről.

3. Rugalmasabb ütemezés

A nyári hónapokban a hosszabb nappalok, de a némiképp lelassuló élet is több mozgásteret enged a munkálatok ütemezésében. A gyerekeket nem kell óvodába vagy iskolába vinni, ugyanakkor otthon akár a felújítási munkába is bevonhatjuk őket, és könnyebb, biztonságosan végezhető feladatokkal lefoglalhatjuk őket. Mivel a legtöbb munkahelyen a nyári időszakra ütemezik a legtöbb szabadságot, mi magunk is élhetünk azzal a lehetőséggel, hogy több szabadnapot kivéve akár a munkálatok befejeztével is hagyunk magunknak némi pihenőidőt, mielőtt visszatérnénk a munkahelyünkre.

4. Több természetes fény

A hosszú nyári nappalok nemcsak a munka ütemezését teszik könnyebbé, de közvetlenül a felújítási folyamatokra is pozitívan hatnak, hiszen a természetes fényben a legtöbb munkafolyamat könnyebben végezhető. Emellett előállhat olyan helyzet is, hogy bizonyos helyiségekben időszakosan nincs világítás, így ilyenkor tényleg csak a napsütéses órákra korlátozódik a munkára szánható idő tartama.

5. Nagyobb anyagválaszték

A nyári hónapokban általában könnyebb hozzájutni az építőanyagokhoz, mivel az építőiparban a nyár a főszezon. Ez azt jelenti, hogy az áruházakban és az építőanyag-kereskedésekben nagyobb a választék, miközben a nagyobb raktárkészletnek köszönhetően a megrendelt anyagok kiszállítására sem kell annyit várnunk. Ez nemcsak a munkálatok megkezdésekor lehet fontos szempont, de ha a korszerűsítés során bármiből is utánpótlásra van szükségünk, akkor sem kell akkora leállással számolnunk.

6. Jobb megtérülés

A lakásfelújítás általában növeli a lakás értékét, a nyári hónapokban végzett felújítások hatása pedig esetenként még előnyösebb lehet, ezért ha korszerűsítést befektetési céllal végeztük, jobb megtérülésre számíthatunk. Nyáron, illetve az ősz során a lakásvásárlók és -bérlők is aktívabbak, így ha a lakásunk nyáron felújításra kerül, az esetleges eladás vagy bérbeadás során magasabb áron értékesíthető vagy kiadható, emellett jó eséllyel rövidebb időt is vesz igénybe az értékesítési, bérbeadási folyamat.