A már folyamatban lévő gyárbővítéssel, illetve az elektromos hajtású modellek gyártásával összefüggésben a Mercedes-Benz gyár 2023-ban új munkavállalókkal bővíti közösségét. A vállalat többek között mérnökök, technikusok, karbantartók és további, adminisztratív kollégák számára kínál karrierutat Kecskeméten.

A rangos karrierinformációs napok idei sorozata a HVG Állásbörzével folytatódik. Az esemény lehetőséget biztosít azoknak, akik hosszú távon gondolkodnak és szakmai pályafutásukat a modern autóiparban képzelik el. A 2023. április 26-27-én, Budapesten, a Papp László Sportarénában megrendezendő eseményen az érdeklődők közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a kecskeméti autógyárral, megismerhetik a vállalatot és az ott dolgozó embereket.

A Mercedes-Benz a régió legnagyobb munkaadójaként nemcsak stabil foglalkoztatást és pénzügyi tervezhetőséget kínál, hanem ideális munkakörülményeket – pihenőövezeteket, kényelmes étkezési és kedvezményes sportolási lehetőséget – is biztosít kollégái számára. Mindemellett a gyár vezetősége támogatja a munkatársak szakmai fejlődését és előrelépését. Például egy belső pályázati rendszer is segíti a kollégákat, mely lehetőséget ad arra, hogy új területen dolgozzanak, új tapasztalatokat szerezzenek, fejlődhessenek, valamint nyelvtanfolyamokon is részt vehessenek.

Az autógyár munkatársai kvízjátékkal, illetve egyebek mellett a kecskeméti üzemben gyártott EQB modellel várják a stand látogatóit, akik számára interjúlehetőséget is biztosítanak a személyzeti osztály munkatársai. Ugyancsak jelen lesznek a gyár egyes szakterületeinek a képviselői is, akik szívesen válaszolnak az érdeklődők kérdéseire a gyár mindennapi életével és működésével kapcsolatban. A gyár a standjának vendégeit ajándékokkal várja.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a kecskeméti Mercedes-Benz gyár munkatársai a HVG Állásbörzén, 2023. április 26-27-én, a budapesti Papp László Sportarénában, a vállalat standján.

Az aktuális állásajánlatok az alábbi linken érhetőek el: mercedesgyarkarrier.hu