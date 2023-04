A pályázat segítségével kapacitásbővítő beruházást, technológia fejlesztést eredményező eszközfejlesztést, megújuló energiaforrást hasznosító technológia beszerzését, új kerítés gyártó üzem és raktár megépítését, illetve tanácsadás és képzés igénybevételét valósítja meg a Szerkov Szolár Kft.

Kapacitásbővítésünk elősegítéséhez gépbeszerzést is megvalósítunk a pályázat keretein belül. Mivel cégünk külterületi építőipari, villamossági és földmunkákat végez, ezeken a területeken nincs villamossági ellátás, így a beszerzett PRAMAC GSW22 típusú áramfejlesztő segítségével lehetőségünk lesz tölteni az akkumulátoros eszközöket. Továbbá a beszerzendő eszközzel a melegedő és étkező konténerek villamos ellátását is biztosítani tudjuk. A pályázat keretein belül vásárolt másik gép két YANMAR ViO57 Style lánctalpas minikotró, melynek az építési területek előkészítésénél fogjuk nagy hasznát venni. Ezzel a technológiai fejlesztéssel versenyképesek tudunk maradni a piacon és bővíteni tudjuk gyártási portfóliónkat is.

Az alábbi gépek beszerzése történt meg eddig a pályázat megvalósítása során:

– 2 db YANMAR ViO57 Style lánctalpas minikotró

A jelenlegi gépparkunk többségében modern, sokféle gyártást megvalósítani tudó eszközökből áll. Ezek közül a fentiekben megnevezett gépek beszerzése a pályázati támogatásoknak köszönhetően valósulhatott meg.

A pályázat keretében vállalati vállalati pénzügyi tanácsadás, kulcskompetencia-fejlesztő tréning, konfliktuskezelő tréning, illetve csapatépítő tréning igénybevételére is sor kerül, hogy a humán erőforrás fejlesztéssel is növeljük hatékonyságunkat.

A kerítésgyártó üzem és raktár kialakítása az idei évben kezdődik meg 6503 Baja, külterület Hrsz.: 0402/86. számon található építési helyen. Az üzemben drótfonat kerítést és pont heggesztett kerítést fogunk gyártani. Az épület két tűzszakaszból fog állni az alábbiak szerint: műhely és kétszintes iroda öltözővel. Az újonnan épülő csarnoképületünkbe szeretnénk egy monitoring rendszerrel felszerelt hőszivattyús megoldást is kiépíteni, elősegítve és erősítve a megújuló energiaforrások szélesebb használatát.

További információ kérhető:

Kovács László

Telefon: 06 30 230 4940

E-mail: [email protected]