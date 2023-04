Segítségként összegyűjtöttünk olyan spórolási tippeket, amikre elég csak egy kicsit odafigyelned, és máris költséghatékonyabbá válnak a mindennapjaid. Lássuk, melyek ezek!

1. Készíts költségvetést, és kövesd nyomon appokkal a kiadásaidat!

Amikor a spórolás szóba kerül, sokan úgy gondolják, hogy nem képesek rá. Valójában pedig csak egy kis plusz időt, energiát és tudatosságot kell becsempészni a mindennapos teendők közé, és máris átláthatóbbá válik az anyagi helyzet. Nem kell hatalmas ördöngősségre gondolni, elég fogni egy tollat és egy papírt - vagy megnyitni egy Excel-táblát a gépen -, és napról napra dokumentálni, hogy mikor, mire, mennyit költöttünk. Egyszerű technikának hangzik, de minden itt kezdődik.

A papíralapú költségvetésnek azonban hamar nyoma tud veszni, ezért sokkal korszerűbb és könnyebben kezelhető alternatíva, hogyha digitális applikációk segítségével követed a havi kiadásaidat. Néhány bank saját alkalmazása külön, kérés nélkül is tartalmazza ezt a funkciót, de ha a tiéd pont nem ilyen, akkor is számos lehetőség közül választhatsz. A teljesség igénye nélkül, ilyen a Koin, a MoneyLover, az Mvelopes, és így tovább – a Play Áruház és az Apple Store is tele van jobbnál jobb költségvetési appokkal.

De hogyan működnek ezek az alkalmazások? Pont ugyanúgy, mint a klasszikus megoldások. Annyi különbséggel persze, hogy az applikációkon belül összesítve és kategorizálva látod, hogy mire és mennyi pénzt fordítottál egy adott hónapban. Például: mennyit költöttél ruhákra, élelmiszerre, szórakozásra (edzőterem-bérletre, mozijegyre, stb). Fontos még tudni, hogy minimális, funkcióbeli eltérések lehetnek az applikációk között, így neked kell letesztelni, hogy melyik lesz a számodra legkézenfekvőbb és legátláthatóbb verzió.

2. Mentsd meg az ételeket, hasznosítsd újra a maradékot!

Manapság egyre nagyobb figyelmet kapnak a környezettudatosságra irányuló törekvések. Szerencsére itthon is sok kezdeményezés létezik már arra, hogyan tudjuk fenntarthatóbbá tenni a mindennapjainkat, de ennek ellenére is rengeteget tudunk pazarolni mikro környezetünkben…legfőképp a konyhában.

Magyarországon közel 250 tonna élelmiszer kerül a kukába évről évre, ami drasztikusan magas érték. A probléma elsősorban abból gyökerezik, hogy túl nagy adag ételt készítünk - ráadásul túl sokszor -, amit később nem használunk fel. Emellett a túlvásárlás is gyakori jelenség, amikor a gyorsan romlandó élelmiszerekből (mint tejtermékek, pékáruk, zöldségek-gyümölcsök) nagyobb mennyiséget veszünk a kelleténél.

Ezért nem sok dologgal vigyázhatunk jobban a pénzünkre, mint az előre megtervezett bevásárlólista követésével és az ételmentés különféle praktikáival. Ha például egy hétre előre összeírod, hogy milyen ebédet, vacsorát készítesz - illetve, hogy mit visz a gyerek a suliba -, gyakorlatilag kész is a bevásárlólistád. Természetesen ilyenkor is megtörténhet, hogy valami feleslegessé válik vagy megmarad, de erre is létezik megoldás.

Amennyiben romlandó ételről van szó: fagyaszd le vagy használd fel másképp! A sült csirke pont annyira finom rizzsel, mint egy friss cézár saláta összetevőjeként, míg a megmaradt pörköltalap bármikor jól jöhet egy ínycsiklandozó gulyásleves elkészítéséhez. Ilyen, és ehhez hasonló ötletekkel pedig tele van az internet, úgyhogy böngészésre fel! Ha pedig úgy döntesz, hogy inkább lefagyasztod a maradékot, mindenképp címkézd fel a dobozokat, hiszen így is van egy szavatossági idő, amit érdemes betartani. Példa: amíg a darált húst csak 3-4 hónapig érdemes fagyasztva tárolni, addig a szelet húsok akár egy évig is elállnak.

3. Nézd át a pénzügyeidet, keress kedvezőbb alternatívákat!

A mai világban mindenki rengeteg irányba fizeti a havi törlesztőket, legyen szó hitelről, biztosítástól vagy különböző szolgáltatások előfizetéséről. Egy idő után észre sem vesszük, hogy milyen mértékben felhalmozódnak, azt pedig pláne elfelejtjük, hogy a felét már nem is használjuk. Úgyhogy, ha már spórolni szeretnél, az ilyen típusú kiadásaidat mindenképp leltározd – ebben azonnal segíteni fog a korábban emlegetett költségvetési applikáció.

Amint végeztél a számvetéssel, ellenőrizd, hogy:

a család többi tagja fizet-e ugyanolyan streaming-szolgáltatókért, mint te. Ha igen, akkor vond össze az előfizetéseket, és válts családi csomagra!

Ha több hasonló típusú szolgáltatásod is van, ebben az esetben, mérlegeld, hogy valóban szükséges-e az összes.

az aktuálisan elérhető előfizetéseid mennyire naprakészek. Könnyen megtörténhet, hogy időközben sokkal kedvezőbb mobilos díjcsomagok, továbbá biztosítási- vagy hitelkonstrukciók is elérhetők számodra.

Spórolnál, de egy nagyobb kiadás közepén vagy? Van megoldás!

Mi a helyzet akkor, amikor spórolnál, de egy költségesebb projektet is meg szeretnél valósítani rövid időn belül? Ebben az esetben érdemes szétnézned a pénzintézetek ajánlatai között, mert ma már sok olyan konstrukció létezik, ami kisebb összegű kölcsönt is kedvezményes feltételek mellett kínál. Egy hitelkalkulátor segítségével könnyedén le tudod ellenőrizni, hogy mire számíts, így tudatosan fel tudsz készülni a hiteligénylésre. Hajrá!