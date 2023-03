A szakmaválasztás karrierünk és életünk szempontjából döntő fontossággal rendelkezik, hiszen hosszú távon a legfontosabb hatással van karrierünk alakulására, ezáltal az életminőségünkre és személyes fejlődésünkre is. A helyes és okos döntés meghozása érdekében számos tényezőt figyelembe kell venni: erősségeink, gyengeségeink, lehetőségeink, személyes érdeklődésünk, az álláspiac felmérése - érdemes felkutatni, milyen szakmák és állások lesznek trendben az elkövetkezendő 10 évben, és természetesen melyekre lesz igény. Sokan hibáznak a szakmájuk kiválasztásakor, ami később kellemetlen csalódásokat okoz. Ezért mindenképp jól fontoljuk meg az egészet, kérjünk esetleg segítséget, adjunk időt magunknak a döntésre, ne siettessük a várva várt eredményt! A szakmaválasztás egy bizonyos folyamatot vesz igénybe, amely alapos önismeretet is igényel. A Jooble számos állásajánlattal várja a weboldal látogatóit és felhasználóit, ahol akár ihletet is meríthetünk az álláspiac feltérképezéséhez. Érdemes tudni, hol szeretnénk a jövőben letelepedni, és régiók alapján keresgélni, hiszen például a miskolci munkák eltérhetnek a fővárosban trendben lévő lehetőségektől

A szakmai igény felmérése és álláskeresés a Jooble-n

Az álláskeresés nem egy egyszerű feladat, különösen abban az esetben, amikor nem vagyunk biztosak, milyen munkát is szeretnénk igazából. A Jooble álláskereső oldal rengeteg lehetőséget mutat be azoknak, akik még nem döntötték el, milyen irányban szeretnének tovább mozogni. A Jooble olyan keresőmotorral rendelkezik, ami lehetővé teszi egy kereséssel több álláskereső weboldalt áttekinteni, összevetni a fizetéseket és az elvárásokat, akár munkakategóriára, akár régióra osztva. Érdemes többféleképpen keresni, hiszen Sopron állás - és munkavégzési lehetőségei eltérhetnek a fővárosi igényektől.

Forrás: unsplash

Álláskeresőként számos kategóriával találkozhatunk, legyen az IT, értékesítés, adminisztráció, gyári, egészségügyi munka, stb.

Amennyiben nem vagyunk biztosak abban, milyen munkát szeretnénk, a Jooble lehetőséget kínál arra, hogy az összes álláskategóriában tudjunk böngészni, ezáltal számos lehetőséggel találkozunk, és kiválaszthatjuk a hozzánk legközelebb állót. Ha egy bizonyos állásajánlat nem elérhető, értesítést kapcsolhatunk be, amivel automatikus emailt kapunk azonnal, amint a pozíció ismét szabaddá válik és újra lehet jelentkezni rá.

A jövőbeli kilátások elemzésének fontossága szakmaválasztáskor

A világ gyorsan változik, és az iparágak, amelyek korábban élték virágkorukat, ma már háttérbe szorultak, míg az előző 10 évben még ismeretlen szakmák napjainkban a leginkább ígéretesnek bizonyulnak. Mindez a digitalizáció és az új technológiák megjelenésének köszönhető, amelyek új lehetőségeket teremtettek. Tehát azok, akik nem figyelik meg a munkaerőpiaci lehetőségeket és trendeket, könnyen olyan útra léphetnek, amely már nem lesz releváns 10 éven belül.

Szakmaválasztáskor mérlegeljünk, milyen trendek lesznek érvényesek éveken belül és melyek azok az ágazatok, amelyek valószínűleg már hanyatlóban vannak. Természetesen az egyéni készségeket is kívánságokat is figyelembe kell venni, hiszen mindenképp szeretnünk és élveznünk kell azt, amit csinálunk - másképp a kiégés veszélye fenyeget, vagy egy olyan életút, amelyet nem élvezünk. Tehát, ha még nincsenek konkrét terveink, képzeljük el, körülbelül milyen pozíciót szeretnénk magunknak a jövőben, milyen képességeket kell fejlesztenünk magunkban ahhoz, hogy lépést tartsunk az újdonságokkal és a változó igényekkel a piacon. A menő állásokért verseny folyik - konkrét verseny, ahol bírnunk kell a lépést és a hajrát.

A Jooble álláskereső portál szerint napjainkban az a legfontosabb tulajdonság a munkaadók számára, hogy a jövőbeli munkavállaló képes és nyitott legyen az új dolgok megtanulására, hiszen olyan gyorsan fejlődik a világ, hogy nagy túlzással, de ami fontos volt néhány héttel ezelőtt, az ma már nem releváns.

Összességében a jövőbeli kilátásoknak kulcsfontosságú szerepük van a szakmaválasztás során, és az egyéneknek mindig szem előtt kell tartaniuk a jövőbeli trendeket és piaci igényeket. Az egyéneknek emellett fontos mérlegelniük a saját érdeklődésüket és képességeiket, és nyitottaknak kell lenniük az új lehetőségekre és a folyamatos fejlődésre.

Hogyan döntsünk úgy, hogy megóvjuk magunkat a csalódástól?

Életünk során számos olyan alkalom lesz, amikor döntést kell hoznunk a jövőnkkel kapcsolatban - az első ilyen pedig a szakmaválasztás, amiben már önállóan kell döntenünk. Ez nem mindig könnyű, számtalanszor előfordult már a történelem során, hogy a választás végül csalódással ért véget. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, gondosan fontoljuk meg a lehetőségeket, vizsgáljuk meg az előnyöket és hátrányokat, beszélgessünk olyan emberekkel, akik az általunk célul kitűzött szférában dolgoznak - ez segít átérezni és megérteni a szakma lényegét. Kitartás, elszántság és türelem - ezt a trió pedig elengedhetetlen szakmai fejlődésünk terén. Mindig érdemes nyitott szemmel járni, ne féljünk az új lehetőségektől és éljünk a jó ajánlatokkal!