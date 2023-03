A következőkben bemutatjuk, hogy honnan tudhatjuk, ha a mi bőrünk is érzékeny a hidegre. Ezután pedig részletezzük, hogy milyen megoldásokkal tudunk ezen változtatni, vagy legalábbis enyhíteni a tüneteken.

Ezekre a tünetekre figyeljünk

Ha a bőrünk alapvetően érzékeny, akkor a hideg idő csak ronthat az állapotán, fokozhatja a tüneteit. Ez azt jelenti, hogy amikor hidegebbre fordul az időjárás, akkor a külső védelmi vonalunk reaktívvá válhat például a különböző kozmetikumokra, szépségápolási szerekre, szappanokra, tusfürdőkre és ezek társaira. Ilyen esetben tapasztalhatunk kipirosodást, viszketést, és száraz, húzódó érzést is az érintett felületen.

Ugyanakkor egyes esetekben konkrét hidegallergiáról is beszélhetünk, amit az orvosok hideg urticariának neveznek. Ez tehát egy pszeudoallergia, amelyben a hideg okoz bőrtüneteket: a hideginger hatására hisztamin szabadul fel az adott területen, ami csalánkiütést eredményez. Ilyenkor kipirosodást, égő, hevesen viszkető érzést tapasztalhatunk, de akár apró duzzadt csomók is jelentkezhetnek a bőr alsó rétegeiben. Ez többnyire a kezeket, illetve az arcot érinti, de egyes esetekben akár a torokra, a nyelőcsőre is kiterjedhet, és hideg ételek hatására veszélyessé válhat.

Mi a megoldás?

Amennyiben hidegallergiától szenvedünk, mindenképp keressünk fel egy szakembert, aki kivizsgálja a háttérben meghúzdó okokat – ezek ugyanis igen komoly betegségek islehetnek. Emellett javasolhat antibiotikumos kezelést vagy hisztamintartalmú szereket, esetleg ultraibolya sugárzással működő eljárást is.

Ha viszont csak arról van szó, hogy egyszerűen a szokásosnál érzékenyebb a bőrünk, amikor hideg van, az alábbi módszerek is remekül beválhatnak.

Aktív hidratálás

Mivel a téli időjárás nemcsak hideg, de igen száraz is, érdemes fokozottan figyelni a bőrünk hidratálására – először is nézzük meg, mit tudunk tenni külsőleg! Az, hogy egy krém vagy egy szérum mélyen hidratál, nem jelenti azt, hogy zsírosítja is a bőrt, csak megfelelően kell választanunk a hatóanyagok ismeretében. Keressünk olyan termékeket, amelyek a bőr mélyebb rétegeiben is kifejtik a hatásukat! Ilyen lehet például egy ápoló C-vitamin szérum vagy egy glicerines krém is.

Belső gondoskodás

Nemcsak kívülről, hanem belülről is célszerű vitaminokat adagolni a szervezetünknek. Ha érzékeny a bőrünk, akkor a C-vitamin lehet az egyik legjobb étrend-kiegészítő, amit szedhetünk, hiszen számos módon támogatja ezt a szervünket. Ugyanígy az E-, a D-, valamint a B-vitaminok családja is javíthat a helyzeten, de a szépségvitaminként ismert A-vitamint is jó ötlet bevetni.

Ezeket a vitaminokat természetesen egyszerűen, a táplálkozásunkkal is bevihetjük. Fogyasszunk friss, vitamindús, organikus ételeket, és akkor forduljunk a táplálékkiegészítőkhöz, ha úgy érezzük, hogy minden igyekezetünk ellenére is hiányt szenved valamiben a szervezetünk.

Víz, víz és víz

Míg a C-vitamin szérum a felszínen, addig az egyszerű víz belülről támogatja az érzékeny bőrt a hideggel szemben. Fogyasszunk napi szinten legalább 2,5-3 liter folyadékot, lehetőleg minél több tiszta víz formájában!

Ideális hőfok

Tudjuk, hogy télen mennyire jól tud esni egy forró fürdő vagy zuhany, ám ha azt érezzük, hogy a bőrünk reaktívvá vált a hideggel szemben, akkor sajnos ezekről le kell mondanunk. A forró víz ugyanis képes szárítani a bőrt, nem is beszélve arról, hogy létfontosságú olajokat vonhat el a felszínétől, amelyek egyébként védelmi funkciót töltenek be.

Átgondolt szépségápolási rutin

Fentebb már említettük, hogy a hidegnek „hála” a bőrünk másként reagálhat a szappanokra, a parfümökre és egyéb szépségápolási termékekre. Éppen ezért ebben az időszakban jó ötlet az általában használt kedvenceinket érzékeny bőrre való termékekre cserélni. Válasszunk illatanyag-mentes, gyengéd formulájú cikkeket!

Párásítás

Bár azon nem tudunk változtatni, hogy kint milyen idő van, az otthonunkban tehetünk azért, hogy a bőrünk jobban érezze magát. Erre jó megoldás például egy párásító készülék, amellyel a levegő nedvesebb lesz, így a bőrünknek is kellemesebb érzés lesz!

Láthatjuk, hogy nem is akkora ördöngösség az érzékeny bőr kezelése a hideg időben: elég egy kis odafigyelés, néhány változtatás a mindennapi szokásainkon, és máris élvezhetjük a kellemesen ápolt bőr előnyeit a hétköznapokban.