A Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesülete által szervezett versenyen 9 hazai és 10 határon túli kisiskola 87 alsó tagozatos diákja mérte össze tudását, akik a lakiteleki döntőbe négy levelező forduló után jutottak be – tájékoztatta hírportálunkat Vetróné Nagy Szilvia.

Az egyesület elnökétől megtudtuk, hogy idén is a nyelvtan verseny volt népszerűbb a kisdiákok körében. Azt is elmondta, a feladatsorok – melyeket minden évben tankönyvírók állítanak össze – ezúttal is komoly felkészültséget igényeltek a diákoktól, akik igazán szépen helytálltak a versenyen. A határon túli diákok kiemelten jól szerepeltek, de valamennyi versenyző büszke lehet magára, nagyon magas pontszámok születtek, és több hibátlan feladatsor is készült. Mindez azt bizonyítja, hogy a kisiskolákba is járnak tehetséges gyerekek, csak fel kell karolni őket – hangsúlyozta a főszervező, Vetróné Nagy Szilvia.

A döntő végeredménye a következőképpen alakult:

Kisnyelvész 3. osztály

1. Tankó Dóra (90 pont) Arad (Erdély)

2. Faragó Viktória Andrea (88 pont) Kisiratos (Erdély)

3. Marásek Rebeka (78) pont) Bácskertes (Vajdaság)

3. Csepregi Hanna (78) pont) Fülöpszállás

3. Hidasi Lilien (78) pont) Ágasegyháza

Kisnyelvész 4. osztály

1. Kászoni Bulcsu (89 pont) Bögöz (Erdély)

2. Csengő Bence (88 pont) Csávoly

3. Kovács Alicia (85 pont) Kisiratos (Erdély)

3. Sinka Viktor (85 pont) Ágasegyháza

Kismatematikus 3. osztály

1. Popa Ayan Márk (26 pont) Arad (Erdély)

2. Szilagyev Áron (22 pont) Bácskertes (Vajdaság)

2. Garaczi Tamás (22 pont) Ágasegyháza

3. Gubacsi Gréta (19 pont) Fülöpszállás

Kismatematikus 4. osztály

1. Sipos Gréta (20 pont) Pécska (Erdély)

1. Veichelí Hanna Gabriella (20 pont) Arad (Erdély)

2. Marásek Emília (14 pont) Bácskertes (Vajdaság)

3. Horváth Merse Vajk (10 pont) Ágasegyháza