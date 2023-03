Láthatott a közönség régi fegyvereket, érméket, jelvényeket, okleveleket, könyveket, órákat, telefonokat, játékokat, szalvétákat, fényképeket, képeslapokat, bélyegeket, de még szappanokat is. Az esemény vendégeit Lezsák Sándor a Népfőiskola Alapítvány elnöke, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte. Külön köszönetet mondott Molnár Gyulának, aki évek óta szorgalmazta ezt a találkozót és Madari Andornak, aki a lelke és a szervezője volt.

Hozzátette, reméli, hogy a következő találkozót, amely október 14-én lesz, már a Kárpátia Vendégházban rendezhetik meg. Lezsák Sándor elmondta azt is, hogy maga is gyűjtöget mindenféle régiséget. Ezeket korábban tanítóként szívesen vitte be az óráira és mutatta be a diákjainak. Arról is beszélt, hogy nagyon hiányzik a mai emberek életéből az a szenvedély, amely áthatja a találkozón megjelent gyűjtőket, akik sok-sok lemondás és türelem árán hozták létre különleges gyűjteményeiket, melyeket ezúttal is szívesen tártak a nagyközönség elé.