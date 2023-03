Szaunázás – de hogyan?

Mostanra elterjedt annyira a szaunázás gyakorlata, hogy már többféle típus közül is választhatunk: van, aki az infraszaunát kedveli, míg egyesek a gőzkabinokra vagy éppen a hagyományosra esküsznek. Ezek között a működési elveiket tekintve és a hőfokukban is bőven akad különbség – csak hogy egy példát hozzunk: a hagyományos szaunában 70-90 fokos hőmérséklet van, míg az infrában csak 38-65 fok. Amennyiben szeretnénk a mindennapjaink részévé tenni ezt a gyakorlatot, akkor érdemes többet is kipróbálni, hogy megleljük a kedvencünket.

Ha megvan a számunkra ideális választás, akkor fogjuk a fürdőruhánkat – van, ahol ezt elvárják higiéniai okokból, van, ahol szaunalepedőt adnak –, a jó nedvszívó képességgel rendelkező pamut törölközőnket, és üljünk be a melegbe! Az általános vélekedés szerint egyszerre legfeljebb 15 percet szabad bent eltölteni, de eleinte érdemes még rövidebb idővel számolni, hogy egy kicsit hozzászokjon a szervezetünk. Amikor kijövünk, mindenképp hidratáljunk tiszta vízzel, hiszen rengeteget izzadunk bent! A vérkeringés serkentéséhez pedig merülőmedence, vagy hidegvizes zuhany használata is ajánlott. Ezt hetente akár hét alkalommal is megtehetjük, de már heti négy alkalom is érezteti a pozitív hatásait.

Akadnak olyanok is, akiknek nem ajánlott ez a gyakorlat. Ha valaki magas vérnyomással küzd, esetleg súlyos szívproblémái vannak, annak nem célszerű beülni egy szaunába. Igaz ez azokra is, akik éppen lázasak, valamilyen akut fertőzéssel küzdenek, esetleg nyílt sebük van.

7 indok a szaunázás mellett

Azok számára viszont, akik egészségesek, igenis ajánlott a szauna rendszeres használata – nézzük, miért!

Stressz ellen

Mivel a szauna forró levegője fokozza a keringést, ezzel elősegíti az ellazulást is, amivel hozzájárulhat a stressz-szint csökkenéséhez. A kellemes meleg, a párás levegő és maga a nyugtató atmoszféra csak a hab a tortán. Mint tudjuk, a stressz számos egyéb betegség forrása is lehet – legyen az mentális vagy fizikai –, így egyszerre több kondíció ellen is felléphetünk egy kis pihenéssel.

A tüdő egészsége

Már több tanulmány is rámutatott, hogy a rendszeres szaunahasználat képes javítani a tüdő funkcióit, így az olyan betegségek kezelésében is segíthet, mint az asztma vagy a krónikus hörghurut. A benti levegő megnyitja a légutakat és fellazítja a váladékot is.

Koleszterinszint

Ha rendszeresen használjuk ezek a csodás, forró kis kamrákat, az segíthet az összkoleszterinszint csökkentésében. Alapvetően mérsékli az alacsony sűrűségű lipoproteinek (LDL, azaz „rossz koleszterin”) mennyiségét, miközben növelheti a nagy sűrűségű lipoproteinek (HDL, vagyis a „jó koleszterin”) szintjét.

Gyulladáscsökkentés

Több vonatkozó tanulmány is kimutatta, hogy a szaunázók esetében csökkenhet a keringő gyulladásos markerek szintje. A legérzékenyebb ilyen marker a C-reaktív protein, amiből általában több van a szervezetben, ha valamilyen belső gyulladásos állapot áll fenn - ám a szaunának köszönhetően enyhülhet ez a kondíció.

Az immunrendszer támasza

Kevesen tudják, pedig ha belegondolunk, teljesen logikus: a szauna képes felvértezni az immunrendszerünk azáltal, hogy egyfajta „mesterséges lázat” generál a testben. Az erős immunrendszer pedig minden betegséggel szemben sokkal ellenállóbbá tesz minket.

Edzés utáni levezető

Nem csak kényelmi választás, hogy sokan edzés után beülnek egy kicsit a gőzbe. Ez a levegő ugyanis ellazítja az izmokat, de csillapítja az izom- és ízületi fájdalmakat is. Mindeközben a magasabb testhőmérséklet hatására fokozódik a vérkeringés, ezzel felgyorsítva a test saját gyógyulási folyamatát.

Viszlát, toxinok!

A forróság hatására a test maghőmérséklete emelkedni kezd, és az izzadás is beindul. Ez a fajta mély izzadás pedig segíthet csökkenteni az ólom, a réz, a cink, a nikkel, a higany, valamint a szervezetben található vegyi anyagok szintjét. Teljesen természetes, hogy ezekkel a mindennapokban kölcsönhatásba kerülünk, de annál jobb, minél hamarabb megszabadulunk tőlünk! A méreganyagok eltávolítása ráadásul hozzásegíthet minket a fogyáshoz és a bőrünk is szebbé válhat.

Új szokások a mindennapokban

Láthatjuk tehát, hogy érdemes ezt az új szokást felvennünk a heti rutinunkba. Semmi gond, ha nem tudunk minden nap elmenni, már heti négy alkalom is csodákat tehet velük. Fogjuk tehát a fürdőruhánkat, a kedvenc pamut törölközőnket, és induljunk is a legközelebbi szaunához egy „tesztkörre”!