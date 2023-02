A Mercedes-Benz hosszú távon tervez a magyarországi gyárával, új beruházásai, fejlesztése és bővítése is ezt igazolja, így a gyár és Kecskemét városa is megfelelő választás azoknak, akik a márka kiváló autóit, köztük tisztán elektromos modelleket gyártó csapatban szeretnének dolgozni.

A tervezett gyárbővítéssel és a jövőbeli, új, tisztán elektromos hajtású modellek gyártásával összefüggésben, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár 2023-ban számos új munkavállalóval – többek között mérnökökkel, karbantartókkal, logisztikusokkal, HR-es kollégákkal – bővíti csapatát. A Mercedes-Benz karrierút lehetősége ezeken a területeken most minden érdeklődő előtt nyitva áll.

A Mercedes-Benz, a régió legnagyobb munkaadójaként kollégái számára vonzó, átfogó csomagot, stabil foglalkoztatást és pénzügyi tervezhetőséget kínál. A jó munkahelyi légkör érdekében a gyár új pihenőövezeteket alakított ki, kényelmes étkezési lehetőségek állnak rendelkezésre a gyár területén, valamint a vállalat kedvezményes sportolási lehetőséget is biztosít munkavállalóinak. A gyár vezetősége támogatja a fejlődést és az előrelépést, ezért a Mercedes-Benz gyár dolgozóit egy belső pályázati rendszer is segíti, ami lehetőséget ad arra, hogy a munkatársak új területen dolgozzanak, új tapasztalatokat szerezzenek, valamint a cég nyelvtanfolyamokat is rendszeresen indít kollégái részére.

A JOBVERSE nyitja a neves állásbörzék idei sorozatát, amelyen a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. is képviselteti magát. A rendezvényt 2023. március 1-jén és március 2-án tartják meg Budapesten, a BOK „A” rendezvénycsarnokban.

Az autógyár kollégái kvízjátékkal, illetve a kecskeméti gyárban készített EQB modellel várják a stand látogatóit, akik számára interjúlehetőséget is biztosítanak a HR-es munkatársak. Ugyancsak jelen lesznek a gyár különféle szakterületeinek a képviselői is, akik szívesen válaszolnak az érdeklődők kérdéseire a gyár mindennapi életével és működésével kapcsolatban. A gyár standjának vendégei a kvízjátékban ajándékot is nyerhetnek.

A JOBVERSE eseményét követően még számos állásbörze lesz 2023 tavaszán. Az érdeklődők ugyancsak találkozhatnak majd a gyár képviselőivel a HVG Állásbörze 2023-on, illetve Szegeden, és Kecskeméten a Neumann János Egyetemen is.

Az autógyár munkatársai szeretettel várják az érdeklődő jelentkezőket a JOBVERSE állásbörzén 2023. március 1-jén 10.00 és 19.00, valamint március 2-án 10.00 és 17.00 óra között, Budapesten a BOK „A” rendezvénycsarnok B28 standján.

Az aktuális nyitott állások pedig itt érhetőek el: https://gyar.mercedes-benz.hu/karrier/aktualis-nyitott-poziciok