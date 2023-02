Bérlemény vagy saját?

Otthonkeresés előtt felmerül a kérdés, hogy hosszabb vagy rövidebb távra tervezünk-e. Bár a bérelt ház vagy lakás is lehet hosszabb távú, előnye, hogy ha nem válik be, könnyebb másikat találni helyette. Mindennek ellenére ilyen esetben is jól körbe kell járni, hogy biztos a megfelelőt válasszuk, hiszen ha csak pár évre is, ez a hely lesz az otthonunk.

Amennyiben a vásárlás mellett döntünk, különösen fontos, hogy alaposan meggondoljuk, milyen ingatlant veszünk, hiszen nemcsak a jelenre, hanem a távolabbi jövőre is kell gondolnunk. Ilyen esetben az ingatlant lehetőségeivel együtt nézzük, és gondoljuk át, hogy hogyan alakulhatna az életünkkel együtt a következő évtizedekben.

5 lépés a tökéletes otthon megtalálásához

Amennyiben eldöntöttük, hogy bérelhető lakást vagy eladó családi házat keresünk, megkezdődhet a kutatómunka. Bár újságokban is találhatunk hirdetéseket, az interneten sokkal többet láthatunk egy-egy ingatlanból, hiszen részletesen le van írva, mit lehet tudni az adott lakásról vagy házról, és képek is bőséggel akadnak. Ha megtetszik egy ingatlan, érdemes időpontot egyeztetni és a lakás állapota mellett az alábbiakat is felmérni.

Környék

Rendkívül fontos, hogy majdani otthonunk milyen környéken van. Olyan helyen nem ajánlott eladó családi házat vagy lakást nézni, ahová nappal sem megyünk szívesen. Mielőtt döntést hozunk, érdemes rákeresni a városrész bűnügyi híreire, mert ez alapján tudhatjuk, mire lehet számítani. Ha az ingatlan tökéletes lenne, szánjunk rá egy napot, hogy arra járunk reggel, délben és este is, így láthatjuk, hogy biztonságban tudhatjuk-e magunkat vagy akár gyermekeinket, ha sötétedés után térünk haza.

Iskolák, boltok

Fontos szempont az is, hogy ha gyermekünk van, legyen óvoda és iskola a közelben, hiszen sok időt megspórolhatunk azáltal, hogy nem kell messzire vinnünk gyermekünket. Ugyanez a helyzet a bolttal is: ha csak kenyérre vagy tejre van szükségünk, kényelmesebb, ha elugorhatunk érte az öt-tíz perc távolságra lévő kisboltba, mint hogy kizárólag tömegközlekedési eszközzel vagy autóval tudjuk megoldani a bevásárlást.

Szomszédok

A jó szomszédi viszony rendkívül fontos, így amikor az ingatlanos körbevezet bennünket, ha egy mód van rá, figyeljük a szomszédokat is! A lakásajtó vagy akár a ház és az udvar állapota is árulkodó lehet. Figyeljük meg, áthallatszik-e valami, mert ha igen, felmerül a kérdés, hogy képesek leszünk-e hosszabb távon is tolerálni a hangos szomszédokat.

Lehetőségek

Amikor megtekintünk egy ingatlant, figyeljünk arra is, hogy milyen lehetőségek vannak benne! Egybe lehet-e nyitni két szobát vagy akár tudunk-e egy nagyobb helyiségből kettőt csinálni? Ház esetében érdemes elgondolkodni azon is, hogy a cserepek elbírnának-e napelemeket, vagy hogy kialakítható-e padlófűtés, illetve létrehozható-e okosotthon. Ha ezeket ma még nem is tartjuk fontosnak, a jövőben gondolhatjuk másként, így érdemes ezeket a lehetőségeket is számba venni, amikor lakást keresünk.

Belbecs

Természetesen nem feledkezhetünk el arról sem, hogy az ingatlan milyen állapotban van. Amennyiben omlik a vakolat, penészes a fal vagy éppen be van repedve, hívjunk egy szakértőt is, aki meg tudja mondani, hogy menthető-e a helyzet, és ha igen, nagyjából mennyiért. Ez alapján tudni fogjuk, hogy érdemes-e beruházni az egyébként tetszetős ingatlanba, ezen felül pedig akár alku tárgyává is tehetjük a hirdető által kért összeget.

Miből ne engedjünk?

Ingatlankereséskor nem sok esély van arra, hogy pont olyat találunk, amit megálmodtunk magunknak. Kompromisszumokra mindenképpen szükség van. Ha úgy ítéljük meg, hogy van olyan jó az ingatlan, hogy meg tudjuk szokni, hogy nem pont olyan egy-egy része, amilyennek elképzeltük, bátran vágjunk bele. Ám ha rossz környéken van, vagy az előző lakó dohányfüstje beleette magát a falakba, jól gondoljuk meg, hogy biztosan nincs-e olyan ingatlan, ami alkalmasabb.

Az otthonválasztás nem könnyű feladat, hiszen jó esetben egy egész életre szóló döntést hozunk meg. Természetesen, ha nem jól sülnek el a dolgok, bármikor változtathatunk, de ha házat vagy lakást veszünk, nehezebb újrakezdeni, mint ha csak bérelnénk. Fontos hát, hogy szánjunk rá időt és nézzünk utána mindennek, mert ha jól választunk, talán egy egész életre találunk otthont.