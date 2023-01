Az MG HS megfizethető luxust kínál a teljes választékban, minden változatban magas szériafelszereltséggel. Háromféle felszereltségi szinttel válik elérhetővé hazánkban. A kizárólag manuális váltóval szerelt, belépőszintű Family változat a már említetteken kívül LED-es nappali menetfénnyel, Eco bőr üléskárpittal, tolatókamerával, 12.3”-os digitális műszerfallal, kulcs nélküli ajtónyitással, nyomógombos motorindítással és Bluetooth telefonkapcsolattal 9 999 000 forintos áron kiváló értékajánlatot képvisel a kategóriáján belül. A középső, Comfort felszereltség esőérzékelős ablaktörlőkkel, műholdas navigációval, fűthető első ülésekkel, első és hátsó parkolóradarral, első ködlámpákkal, manuális váltóval 10 599 000 Ft-ba, automata váltóval 11 149 000 Ft-ba kerül. A kínálat csúcsát jelentő Luxury felszereltség – ahogy neve is utal rá – olyan prémium színvonalú extrákkal ruházza fel az MG HS modellt, mint az alumínium sportpedálok, elektromosan állítható fűthető exkluzív első sportülések, 2 zónás klímaberendezés, személyre szabható belső hangulatvilágítás, állítható LED fényszórók, dinamikus hátsó irányjelző. Mindezekhez szériafelszereltségként nyitható panoráma napfénytető is társul, ami az utastérben világosabb, tágasabb légkör érzetét kelti. Az MG HS Luxury kivitelben manuális váltóval 11.349.000 Ft-ért, míg automata váltóval 11.999.000 Ft-ért vásárolható meg. A csúcsfelszereltséghez az exkluzív, burgundi bőrkárpit is választható 150.000 Ft felár ellenében. A metálfényezés mindhárom felszereltségi szinthez 175 000 Ft.

„A most bevezetett MG HS modellünk méreténél fogva ideális nagyobb családok számára, de flottaautóként céges felhasználásre is kiválóan alkalmas. Az MG márka a Get More jelmondatát követve termékek szintjén is többet nyújt, hiszen az egyes felszereltségi szintek számos olyan elemet tartalmaznak, amelyek a konkurens típusoknál felár ellenében, vagy még úgysem érhetők el.

A kiváló ár-érték arányú, minőségi termékeink mellett a jelenlegi piaci helyzetben hatalmas előnyt jelent, hogy a gyári ellátás folyamatos, aminek köszönhetően országos szinten több száz darabos készlettel rendelkezünk. További jelentős fegyvertény, hogy a legújabb HS modellünkből automata váltóval szerelt változatból is jelentős készlet áll rendelkezésre, amelyet a versenytársainkhoz képest jelentős árelőnnyel kínálunk.

Az eddigi értékesítési eredményeink bizakodásra adnak okot: a bevezetéstől eltelt bő 3 hónap alatt az értékesítéseink nagyrészét kitevő, kétféle benzinmotorral elérhető ZS modellünkkel a B-SUV szegmensen belül jelentős, 4%-os piaci részesedést értünk el. Az idei évben a most bevezetett benzines HS modellünkkel, és az év folyamán további három tisztán elektromos modellel bővülő termékkínálatunknak köszönhetően az eladási darabszámok és ezzel párhuzamosan a piaci részesedésünk is növekszik, így a 2024-re prognosztizált 3%-os piaci részesedés minden bizonnyal elérhetővé válik.” – osztotta meg Markó Zoltán, az MG Motor magyarországi márkaigazgatója.

Háttér:

Az MG autómárka:

Az MG (Morris Garages) Nagy-Britannia egyik első autómárkája, amelyet 1924-ben William Morris alapított. Történelme során a márka több mint 40 sebességi világrekordot döntött meg, köztük a „Világ leggyorsabb versenyautója” címét is magáénak tudhatta. Az MG DNS-alapelemei a csúcstechnika, a kifinomult stílus és a közel 100 éves múlt. 2007-ben új, stabil alapokra építkezve teljesen megújult a márka: a SAIC Motor – Kína legnagyobb autóipari konszernje – vásárolta meg, és azóta is biztos hátteret nyújt az MG fejlesztései és terjeszkedése számára. Ma a hétből öt kontinensen képviselteti magát, 2021-ben pedig már összesen 470 000 db autót gyártott le 6 országban megtalálható gyáraiban. A Morris Garages márka mára nemcsak a brit-, hanem a globális autóipar történetében is megkerülhetetlen szereplő. A Kínán kívüli globális értékesítési volumen 2007 óta már meghaladta az egymillió MG járművet, ami a teljes MG-értékesítés mintegy felét teszi ki. A márka az Egyesült Királyságon kívüli európai terjeszkedését 2019 végén kezdte meg a hollandiai székhelyű MG Motor Europe létrehozásával. Modelljeit jelenleg 26 európai országban forgalmazzák, több mint 686 MG márkakereskedésben. Az értékesítés növekedési üteme is figyelemreméltó: 2019-hez képest 2021-ben a chiphiány és a koronavírus-járvány ellenére is több mint három és félszeresére növelte eladásait. Sikerét nem csak a folyamatosan növekvő európai eladások, hanem a számtalan szakmai elismerés is bizonyítja. 2022 őszétől - a márka kelet-közép európai expanziós stratégiája részeként – már Magyarországon is elérhetővé vált, a Duna Motors Disztribúció Kft. importőri tevékenységének köszönhetően. A hazai értékesítés 2022. szeptemberében indult az országos lefedettséget biztosító 22 tagú MG márkakereskedői hálózattal.