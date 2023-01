Mi is az az állítható asztal?

Az állítható asztal, ahogyan a neve is céloz rá, olyan asztalt takar, amelynek magassága tetszés szerint megváltoztatható. Bár többféle kivitelezési megoldás létezik ennek megvalósítására, azonban az alap koncepció mindegyik esetében ugyanaz, így asztalunk magasságát mindig pontosan saját igényeinkhez igazíthatjuk. Egy-egy ilyen praktikus bútordarab segítségével monitorunk tökéletes magasságban állhat előttünk – és ez pedig nem csak az ülőmunka során van így. Egyes állítható asztalok magassága ugyanis olyan mértékben változtatható, hogy könnyűszerrel dolgozhatunk akár állva is mellettük, amint meguntuk az ücsörgést. Ez pedig lehetőséget biztosít számunkra, hogy kinyújtóztathassuk elgémberedett végtagjainkat. Tehát nem kell elhagynunk a munkafelületet, csak egyszerűen átállítanunk az asztal lapjának magasságát.

Állítható asztal gerincproblémák ellen?

Talán elsőre furán hangozhat a kérdés, pedig valójában pontosan ez az egyik célja az állítható asztalok létrejöttének. Ezáltal nem kell a szabvány gyártási méretekhez kötötten órákig görnyednünk az asztalunk előtt, amelyet a gerincünk is valóban meg fog hálálni nekünk. Sőt akár saját méreteinkre szabott állítható asztalt is készíttethetünk, ha valóban a tökéletes méreteknek megfelelő darabot szeretnénk. Egy ilyen bútordarab segítségével pedig búcsút mondhatunk a fájó deréknak és a görcsös izomcsomóknak – azoknak, amelyek hosszú évek alatt akár komoly egészségkárosodássá is fejlődhetnek. Így azonnal érthetővé válhat számunkra, hogy miért is olyan népszerűek az állítható asztalok. Ha tehát szeretnénk egészségesebbé tenni az ülőmunkát, ezen bútordarabok segítségével garantáltan megtehetjük.