Milyen előnyei vannak a munkaruhának?

Cégünk szempontjából egyfajta egységet mutatunk a külvilágnak a munkaruha által, miközben marketingcélokat is szolgálunk, hiszen a ruhadarabokon is hirdetjük vállalatunkat. A munkaruhák sok esetben nem az egész testet fedik, hanem csupán egy blúzban vagy nyakkendőben jelennek meg. Egyes cégek azonban teljes mértékben gondoskodnak a munkavállalók ruházatáról. Ilyen esetben lehetőséget adhatunk, hogy a dolgozók visszaigényelhessék a mosással járó költségeket, de az is megoldás lehet, ha mi magunk intézzük a munkaruhák mosását. A dolgozó szempontjából mindkét változat előnyös lehet.

És hogy miért értékelhetik még a dolgozók a munkaruha meglétét? Nos, egyrészt kényelmi szempontok miatt, hiszen nem állhat fenn az a probléma, hogy reggel nem tudják eldönteni, miben lesznek aznap a munkában. Emellett ha mi biztosítjuk az egyenruhát, megkíméljük dolgozóink saját ruháit, amivel szintén jót tehetünk velük.

Hogyan válasszunk munkaruhát?

Ha a munkaruházat mellett döntünk, akkor alaposan át kell gondolnunk, hogy miben jelenjenek meg a dolgozóink. Amennyiben van egy jellegzetes logónk, akkor érdemes annak mintáját, illetve a vállalatunk színeit belevinni a ruhadarabokba.

Amikor kitaláljuk, hogy milyen munkaruhát kapjanak a dolgozók, elsőként mérjük fel, hogy milyen környezetben telik a munkaidejük! Egy fűtött irodai helyiségben elvárás lehet a nők felé, hogy szoknyában és blézerben töltsék a napot, ám egy recepción, ahová a folyton használatban lévő ajtó miatt ki-be jár a hideg, a nadrág nagyobb védelmet nyújt.

Fontos a környezet!

Amennyiben a munkavégzés nem jelent kockázatokat, védőruhára nincs szükség, de kültéri munka esetén akár a napsütés, akár a hideg ellen megfelelő öltözetet kell biztosítanunk. Ilyen esetben is rátehetjük a logónkat a ruhaneműre, de korántsem az elegancia válik az elsődleges szemponttá, hanem a külső viszonyokhoz való alkalmazkodás. Ugyanez a helyzet a sötéttel és a világossal is: ha a munkavégzés az éjszakai órákban zajlik, láthatósági mellénnyel segíthetjük a dolgozók biztonságát.

Külcsín és belbecs

Az öltözetnek mindenképpen jó minőségű anyagból kell készülnie, hiszen bírnia kell a rendszeres – olykor nem túl kímélő – használatot. Persze olcsón is megúszhatjuk az ingek és a blúzok vásárlását, de biztosak lehetünk abban, hogy az ár tükrözni fogja a minőséget. Ha silány anyagból készült munkaruhát szerzünk be, az már reggeltől kényelmetlen lesz, a nap végére pedig lehet, hogy verejtékben fognak úszni az alkalmazottaink. Nem is beszélve arról, hogy ezek az anyagok általában nem bőrbarátok! Ne tévesszenek meg minket a szemnek szép darabok: a külcsín nem mehet a minőség rovására!

Pozíció

Sok esetben a beosztás alapján kell meggondolnunk, hogy milyen ruhát biztosítsunk egy-egy dolgozónak. Egy magasabb szinten álló beosztott kaphat egy elegáns blézert, míg akik az ügyfelekkel is kevesebbet találkoznak, a külcsín, az elegancia kevésbé fontos, és a praktikum kerül előtérbe. A munkaruha fontos, hogy tükrözzön egyfajta csapatszellemet a cégen belül, és ha jól választunk, be is azonosítható vállalatunk. Ha ügyfelekkel találkoznak, nem feledkezhetünk el az eleganciáról, hiszen ez is reprezentálja cégünket. Fontos azonban, hogy a dolgozók átlagosan napi nyolc órát töltenek az öltözetben, így az elsődleges szempont a kényelmük, és az, hogy a ruhát használni is tudják, ne csak hordani!