A következőkben kitérünk arra, hogy miért érdemes mégis egy téli esküvő mellett dönteni, illetve hasznos tanácsokat is adunk arra vonatkozóan, hogy mi mindennel kell számolnunk egy ilyen különleges és örömmel teli folyamat során ahhoz, hogy önfeledten élvezhessük a nagy napot. A stresszmentesebb esküvői előkészületek pedig muníciót adhatnak arra is, hogy időben belevessük magunkat az egybekelés utáni közös élet tervezésébe, és szükség esetén gondoskodjunk az olyan támogatások beszerzéséről is, mint például a babaváró hitel vagy a CSOK.

Miért éppen téli esküvő?

A legtöbben mind a mai napig tavaszi vagy nyári esküvőről álmodoznak, hiszen ez a „szokás”. Pedig számos indokot fel lehet hozni a téli esküvők mellett is!

Az egyik leginkább magától értetődő előnyük, hogy sokkal olcsóbban ki tudunk belőlük jönni, mint a főszezonban. Ilyenkor a szállások és rendezvénytermek is kedvezményesen érhetők el, nem is beszélve a különböző szolgáltatókról – például a dekoráló csapatról vagy a vőfélyekről. Ebben az időszakban ők ugyanis sokkal kevesebb megbízást kapnak – ami nekünk már csak azért is jó, mert esélyesebb, hogy ráérnek a mi dátumunk időpontjában. Télen tehát klasszisokkal kevesebb pénzből kihozható lehet az esküvő, mint nyáron, a megtakarított pénzt pedig fordíthatjuk a közös élet alapjainak megteremtésére.

Télen ráadásul sokkal valószínűbb, hogy a vendégeink ráérnek – feltéve, ha nem épp a karácsonyi időszak kellős közepén esküszünk. Nyáron több esküvő, fesztivál, utazás és társaik vághatják keresztbe a terveket, a hideg időben azonban általában mindenki jobban ráér.

A téli esküvők emellett nagyon különlegesek lehetnek. Izgalmas menüt állíthatunk össze, nem is beszélve arról, hogy milyen hangulata van annak, ha a hófödte hegycsúcsok árnyékában vágjuk fel az esküvői tortánkat!

5 tipp, hogy stresszmentes legyen a szervezés

Fogadjuk el, amin nem változtathatunk

Ha már téli esküvőről van szó, akkor biztosan mindenki szeretne romantikus fotókat készíttetni a havas táj előtt összebújva. Viszont muszáj számolnunk azzal, hogy esetleg nem fog hullani a hó, sőt, akár télen is benne van a pakliban, hogy eső fog szakadni a násznépre. Így tehát állítsuk be az agyunkat a következőre: amin nem tudunk változtatni, azt egész egyszerűen el kell fogadnunk. Ezzel nagyon sok stressztől és az időjárási applikációk napi böngészésétől kímélhetjük meg magunkat.

Biztonsági háló

Egy téli esküvőn számtalan dolog megtörténhet – vegyünk egy példát, ami ezt jól szemlélteti! Az esküvő előtti napon hatalmas hóvihar kerekedik, és az esemény napján érkezők nem tudnak eljutni a helyszínre, ugyanis az utak járhatatlanok. Ilyen esetben sem fogunk megilletődni, ha van a zsebünkben egy telefonszám, amelyen elérünk egy csapat megbízható hókotrót. Ez persze nem olyan egyszerű, éppen ezért jó ötlet lehet megbízni egy esküvőszervezőt, aki az összes ilyen eshetőségre fel van készülve.

Az ilyen és ehhez hasonló ad hoc események persze plusz tőkét is igényelnek, emiatt jó ötlet, ha félreteszünk valamennyit a biztonság kedvéért.

„B” opciók

Mivel télen alapvetően nehezebb intézkedni vagy éppen A-ból B-be eljutni, nem árt „B” tervekkel is készülni. Például: legyen előkészítve egy terem bent is arra az esetre, ha mégsem lehetne kültéren a ceremónia, mert például esik az eső. Vagy: vigyünk magunkkal egy plusz csizmát, illetve kabátot, hiszen lehet, hogy az egyik elázik a fotózás közben.

Változó órák

Ha nem szeretnénk csalódni a nagy napon, számoljunk azzal is, hogy télen hamarabb sötétedik! Ha naplementében tartanánk a ceremóniát, akkor legkésőbb négy óra körül el kell kezdenünk, ha pedig világosban, akkor érdemes már kettőkor belevágni.

Vonatkoztassunk el

Tudjuk, hogy egy esküvő megszervezése mennyi előkészülettel jár, ám nem szabad, hogy ez határozza meg a mindennapjainkat. A szervezkedés mellé minden héten kalkuláljunk be legalább egy-két napot, amikor egyáltalán nem foglalkozunk az esküvői teendőkkel. Így egy kicsit relaxálhatunk, és a feladatokhoz visszatérve talán tisztábban is látunk majd egy-egy helyzetet.

Tervezzünk előre!

Látható tehát, hogy a sikeres esküvőszervezés kulcsa minden esetben azon múlik, hogy mennyire tudunk előre tervezni, gondolkodni. Ha egyedül nem megy, mindig számíthatunk a partnerünkre, illetve egy megbízható esküvőszervező is a segítségünkre lehet. Emellett pedig ne feledkezzünk meg arról, hogy a szervezés folyamata is egy csodálatos dolog, élvezzük tehát ki, amíg tart!

Az egybekelést követő időszak ugyanis további kihívásokat tartogat – és persze szintúgy rengeteg szervezést. Elkezdjük keresgélni álmaink házát, ahol megkezdhetjük a közös életünket, ehhez lehetséges, hogy hitelt kell felvennünk, majd jöhet a családtervezés. A gyermekáldás előtt még több dolgot kell átgondolnunk, mint valaha, hiszen egy új családtag érkezése az egész életünket felbolygatja. Ilyenkor könnyű lehet elveszni a babaváró hitelek és a különböző állami támogatások között, de ne aggódjunk: ilyenkor is segítségünkre lehetnek a különböző szakértők és tanácsadók, és jó esetben bármikor támaszkodhatunk a párunkra is.

