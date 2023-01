Mire tanít a zsebpénz?

A zsebpénz használata gyermekünk nevelése során igen hasznos lehet, hiszen számos olyan készséget fejleszthetünk vele, mellyel könnyebben boldogulhat majd az életben. A saját pénz birtoklása például segít számára függetlenebbé válni, mely számunkra is nagy segítség lehet. Amikor szüksége van valamire a boltból, el szeretne menni ebédelni a barátaival vagy megnézne egy filmet a moziban, saját kis kasszájából megoldhatja a dolgot. Ehhez természetesen tisztában kell lennie azzal, hogy mennyi pénze van jelenleg és mennyi marad még, ha ebből költ, így a pénzügyi alapismeretei is folyamatosan fejlődnek ezáltal.

A pénzbirtoklás emellett gyakorlatiasabbá is teheti gyermekünket, hiszen könnyebben eligazodik a világban, nem kell mindig másra támaszkodnia, így sikeresebben megoldja egyedül a kialakult helyzeteket.

Ez a gyakorlat emellett megtanítja neki, hogy értékelje a pénzt, hiszen csak bizonyos összeg áll mindig a rendelkezésére. Tisztában kell lennie a számára releváns termékek értékével, ha van valamilyen folyamatos kiadása – például egy havi előfizetés –, arra mindig félre kell tennie, ha pedig valami drágább dolgot szeretne megvenni, arra gyűjtenie kell. Természetesen ez a tudatosság nem az első pillanattól lesz jelen, valószínűleg az első néhány zsebpénzét gondolkodás nélkül el fogja költeni, mire megszokja, hogyan is működik a dolog.

A saját pénz birtoklása a felelősségtudatot is növeli, hiszen megtanítja gyermekünket jobban odafigyelni a dolgaira. A zsebpénznek köszönhetően már nagyjából tisztában lesz a ruhái, táskája, játékai értékével, így igyekszik majd nem elhagyni, tönkretenni őket. Sőt: valószínűleg a pénzét, pénztárcáját is mindig szem előtt tartja majd vagy biztonságos helyre teszi. A zsebpénzhasználat emellett a pénzügyi oktatás része is lehet. A szükséges pénzügyi alapismereteket természetesen elmélet formájában is átadhatjuk neki, azonban ha a gyakorlatban is megtapasztalhatja az elmondottakat, könnyebben érti meg és alkalmazza azokat a későbbiekben is.

Csináljuk jól!

A zsebpénz használata a nevelésben csak akkor lehet eredményes, hogyha jól alkalmazzuk azt. Mivel gyermekünk még nincs megfelelő pénzügyi alapismeretek birtokában, mindenképp át kell adnunk neki tudásunkat. Elmondhatjuk neki például, hogy mennyi a fizetésünk és elmagyarázhatjuk, hogy ebből mire mennyit költünk havi szinten. Levezethetjük példákkal emellett azt is, hogy a kapott pénzt ő hogyan költheti el, vagy hogy mikor érdemes félretennie. Ha tisztában van az alapokkal, fokozatosan beletanul majd a pénz kezelésébe, azonban elegendő információ nélkül csak szórni fogja azt.

Elengedhetetlen emellett az is, hogy következetesek legyünk. Találjunk ki egy rendszert, melyet követünk, ha pedig változtatunk ezen, azt előre egyeztessük gyermekünkkel is. Választhatjuk például azt, hogy hetente vagy havonta bizonyos összeget adunk át gyermekünknek, mellyel gazdálkodhat, de igen népszerű az a megoldás is, hogy az elvégzett munkák után adnak pénzt a szülők. Akármelyik megoldás mellett is döntünk, tartanunk is kell magunkat hozzá. Ha például idő előtt elfogy gyermekünk zsebpénze és kérne még, nem szabad engednünk – vagy csak bizonyos feltételek mellett –, hiszen ezzel megbontanánk a rendszert, és az értelmét vesztené.

A zsebpénzrendszer bevezetése előtt át kell gondolnunk azt is, hogy mire terjed és mire nem terjed ki használata. Például hogy az iskolai költségeket, kirándulásokat, szakköröket mi fizetjük-e vagy ezt is bevonjuk a zsebpénzhasználatba. Akármelyik opció mellett is döntünk, azt tudatnunk kell gyermekünkkel, valamint ennek megfelelő összeget kell számára biztosítanunk.

Beszélgessünk!

A visszajelzések az élet minden területén fontosak, így itt sem szabad megfeledkeznünk róla. Beszélgessünk gyermekünkkel, kérdezzük meg, milyennek tartja ezt a megoldást, mit tanult a zsebpénzhasználatból, mire költi az összeget. Ezeknek a csevegéseknek a segítségével nyomon követhetjük gyermekünk pénzügyeit, figyelhetjük fejlődését, mely egy pozitív visszajelzés nekünk arról, hogy jól csináljuk és mi is megdicsérhetjük, hogy ügyesen halad.