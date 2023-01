Duális képzés kezdete és története

A Mercedes-Benz gyár – németországi minta alapján – Magyarországon elsőként vezette be a duális felsőfokú képzést. A vállalat 2011-ben írt alá együttműködési megállapodást az akkor még Kecskeméti Főiskola GAMF karával (későbbiekben Neumann János Egyetem). A járműmérnök szakon 2012 szeptemberében indult el a duális főiskolai képzés 11 fővel, akik 2016 februárjában fejezték be a képzésüket. 2018-ban a Gazdaság Tudományi Karral is duális együttműködési megállapodást kötött a gyár, sőt, a növekvő igények mellett gazdasági szakokon is megindult a duális felsőfokú képzés. A 7 különböző szakon, ma több mint 50 duális egyetemi hallgató tanul a vállalat programjába.