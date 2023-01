3 szempont egy jó szőnyeg kiválasztásához

Ha ügyesek vagyunk, lakásunk minden helyiségébe megtalálhatjuk a stílusban tökéletesen passzoló kis- vagy nagyméretű szőnyeget. De mi mindenre kell gondolnunk, ha nem akarjuk megbánni a döntésünket?

1. Megfelelő anyag

A kínálat rendkívül széles szőnyegek terén, így a megfelelő anyag kiválasztása nehéz feladatnak tűnhet, hiszen nem születünk szőnyegspecialistának. Nem tudjuk tehát, hogy melyik anyagnak milyen előnyei és hátrányai vannak, sem azt, hogy melyik helyiségbe milyen típusok közül érdemes választani. Szerencsénkre azonban a legtöbb helyen már megkülönböztetik többek között a konyhai, a fürdőszobai vagy a hálószoba szőnyegeket, így némiképp leszűkítik számunkra a lehetőségek listáját.

Alapvetően két típust különböztetünk meg ezen a téren: a természetes anyagból és a szintetikus anyagból készült szőnyegeket. Természetes anyagok közül nagy népszerűségnek örvendenek például a pamutszőnyegek, hiszen kellemes tapintásuk mellett könnyen tisztíthatóak is. A szintetikus anyagok közül a legnépszerűbb szőnyegalapanyag pedig a polipropilén, hiszen rendkívül kopásálló és egyszerűen takarítható.

A megfelelő anyagokat úgy tudjuk kiválasztani, hogy felmérjük a különböző helyiségek helyzetét. Megfigyelhetjük például a páratartalmat, átgondolhatjuk, milyen szennyeződések és milyen gyakran érhetik a szőnyeget, vagy azt, hogy milyen sűrű használatban lesz az adott darab.

2. Minőségi kialakítás

Akár kisméretű, akár nagyméretű szőnyeget vásárolunk, a különböző anyagtípusok mellett a kialakításra is figyelnünk kell, hiszen nem mindegy, hogyan gyártották a szőnyeget, milyen a szálhosszúsága vagy mennyire sűrű a csomózása, szövése. Minél sűrűbb például egy szőnyeg anyaga, annál minőségibb és tartósabb. Ha tehát hosszú távra szeretnénk vásárolni, mindenképp érdemes ezt a szempontot figyelembe vennünk, akkor is, ha némiképp megnöveli a szőnyeg árát.

A szálhossz is sokat számít, hiszen a szál nélküli darabok elsősorban teraszra, folyosóra, konyhába és fürdőszobába alkalmasak, míg az alacsony szálhosszú strapabíróbb darabok főként a konyhába. A közepes szálhosszú szőnyegek a legáltalánosabbak, így ezek nappaliba, hálószobába és gyerekszobába is megfelelőek, a magas szálhosszú, rendkívül puha darabok pedig elsősorban az ágyak és a kanapék elé valók.

3. Könnyű karbantarthatóság

A különböző szőnyegek ápolási és tisztítási útmutatóját általában megtaláljuk a címkén vagy a hozzá tartozó leíráson, melyet érdemes átolvasnunk a vásárláskor. A nagyméretű szőnyegek közül például érdemes olyat választanunk, melyet nem kell túl sűrűn tisztítanunk vagy olyat, amit egyszerűen takaríthatunk elmozdítás nélkül is, hiszen nem könnyű folyamatosan emelgetni a szőnyegre helyezett bútorokat.

A kisebb szőnyegek közül, ha tehetjük, mosógépben is moshatót válasszunk. Figyeljünk továbbá az egyszerű tisztíthatóságra az olyan helyiségekben elhelyezett daraboknál, melyek több szennyeződésnek vannak kitéve. A konyhában vagy a gyerekszobában található szőnyegek például biztosan nem tudják elkerülni a koszolódást, így ezek kiválasztására különös figyelmet kell fordítanunk.

Mire ügyeljünk még?

Mivel a szőnyegek otthonunk ékeiként is szolgálnak, mindenképp oda kell figyelnünk, hogy a kiválasztott darab passzoljon az adott helyiség stílusához. Ez elsősorban természetesen a megfelelő szín és minta kiválasztására értendő, de sokat számít a szőnyeg alakja és mérete is, valamint az, hogy hogyan helyezzük el.

A megfelelő méret kiválasztásánál számolnunk kell a szoba mérete mellett azzal is, hogy a bútorok hogyan helyezkednek el a térben. Ahhoz, hogy esztétikus legyen a kialakítás, a nagyméretű szőnyegnek azonos távolságra kell lennie például a falaktól vagy a bútoroktól, ha pedig több kisméretű darabot helyezünk el, az elrendezésnél különösen fontosak az arányok.

Trendek a láthatáron

A lakberendezési trendek 2023-ban igen változatosak lesznek, hiszen amellett, hogy továbbra is népszerűek maradnak a jelenlegi irányzatok, új trendek is feltörnek majd és régi kedvencek is visszatérnek. Ha most fontolgatjuk a szőnyegvásárlást, és tanácstalanok vagyunk, akkor ezekre is támaszkodhatunk.

A színek terén a pasztell és a cukorkaszínek idén is megörvendeztetnek minket, különösképpen a levendulalila árnyalat tör egyre magasabbra, hiszen pozitív energiát sugároz, emellett pedig rengeteg színhez és stílusirányzathoz jól párosítható. A meleg, napsütést idéző árnyalatok, valamint az élénk és neonszínek is népszerűek maradnak, de új erőre kap a monokróm irányzat is.

A stílusos szőnyegek tökéletes kiegészítői lehetnek otthonunknak, feldobhatják az egyszerűbb tereket, melegebbé tehetik a különböző helyiségek megjelenését, így érdemes elgondolkodnunk néhány egyedi darab beszerzésén. Ha a fenti szempontokat figyelembe vesszük a választásnál, nem foghatunk mellé!