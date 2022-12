Bár jó eséllyel nem az ablakpárkányok részletkérdéseivel kezdünk neki egy házfelújításnak, nem árt tudni, hogy szakszerű beépítésük akár rezsicsökkentő hatással is bírhat. Valamint létezik belőlük olyan fajta, amelynek meg sem kottyan az időjárásváltozás. Ezekről a minőségi párkányokról lesz szó az alábbiakban: a kőpárkányok sokoldalúságáról.

A lakásfelújítási és házépítési boom kellős közepén gyakran elvakít minket a képzelt vágykép és házunkat mindenféle előzetes utánajárás nélkül máris a magazinok címlapjára szánjuk. Legyünk őszinték, a technikai kérdések gyakran maximum a férfiakat hozzák lázba.

Az esztétikum sokkal hamarabb levesz minket a lábunkról. Az építkezésnél, lakásfelújításnál léteznek első ránézésre kevésbé izgalmasnak ígérkező feladatok. A konyhapult beépítése például izgalmasabb lehet, mint az ablakpárkányok kérdése.

Talán ezért is jutnak el olyan sokan abba a fázisba, hogy hirtelen felindulásból keresnek megoldást az utolsó utáni pillanatban: „épp most szólt a kőműves, hogy szükség lesz ablakpárkányra, de holnaputánra kellene” – egyáltalán szükségünk van ilyesmire és miért tartják épp a kőpárkányt a párkányfajták királyának?

Miért van szükségünk ablakpárkányra?

Mivel egy ablakpárkánynak mindig kültéri szerepe van (beltéri „verzióját” könyöklőnek nevezzük), ablakpárkány hiányában hamar megjelenhet a lappangó nedvesség a házunk falán vagy belsejében. Az ablakpárkány szerepe, hogy az ablakon lecsapódó vagy az ablakról lefolyó nedvességet elvezesse, megakadályozza ezzel a vízbeázás jelenségét.

A beázás gyakori oka, hogy az ablak beépítésekor hátramarad egy terület, ahol a víz megállhat. Egy szakszerűen beépített, minőségi ablakpárkány megakadályozhatja a beázást, a párkány közel 1 cm-es dőlésszögének köszönhetően.

Ennek előfeltétele tehát a megfelelő a dőlésszög, a beépítést követően az esetleges rések vízszigetelő szilikon tömítőanyaggal történő kitöltése, amely biztosan garantálja a vízelvezetést és a szigetelést.

Nézzük most a kőpárkányok legfontosabb előnyeit

Tartósak és minőségiek

Korántsem mindegy, hogy milyen anyagból készül egy ablakpárkány.

Ugyanis időtállóság szempontjából jóval megnyugtatóbb érzés, ha tisztában vagyunk vele, hogy a párkányunk akár 20-30 év múlva is ugyanúgy fog kinézni, mint jelenlegi állapotában. A kőpárkányok esetében pedig olyan alapanyagokról beszélünk, mint a gránit, mészkő és márvány, amelyek mind a föld mélyén fejlődött, erősödött anyagok. Évezredes minőségükről híresek.

A kőpárkány nem veszít színéből az évek során sem

A természetes kő ugyanúgy megtartja a formáját és színét az idő múlásával is, mint a felhelyezésük napján. A mostohább időjárási változásokat (hó, jég, napsugárzás) is remekül tűrik, nem vesztik el a formájukat ezért stabilan tartják a szigetelést is.

Nem vetemednek, nem púposodnak. Színüket sem vesztik el a napsugárzás hatására, a műanyag ablakpárkánnyal ellentétben.

Ezért mondhatjuk a kőpárkányra, hogy egy életre szóló befektetés.

Esztétikailag kiemelkedőek és olykor szinte ragyognak

A kőpárkányok anyaguktól függően általában csak egy évenkénti ápolást igényelnek.

A kőpárkányok akkor a leginkább szépítő hatásúak otthonunkban, ha színük mindig illeszkedik az ingatlan falazatának színéhez. Például egy mediterrán hangulatú ház esetében bármely mészkőpárkány alkalmas választás lehet. Továbbá célszerű figyelembe venni az épület lábazatát és az utca hangulatát, a kertben található bútorok stílusát is a színválasztás során.

Az, hogy milyen virágokkal szeretnénk körbevenni a párkányt, szintén nem elhanyagolandó a színük, stílusuk kiválasztásakor.

Valamelyest hőszigetelnek

Az ablakpárkány nemcsak egy esztétikai díszítés, hiszen elengedhetetlen az ablakszerkezet és a vízvédelem szempontjából.

Amikor nem megfelelő egy hőszigetelés egy háznál, gyakorta a benti fűtött meleg levegő egy apró hézagon keresztül szökik meg. Ha az ablakpárkányt nem megfelelően építik be, olyan hézagok maradhatnak ki közvetlen környezetükben, ami a ház melegének kiszökését eredményezhetik például az ablakok alatt.

Ellenben egy minőségileg megfelelő szigetelés évtizedekig garantálhatja a védelmet, hiszen az ablakpárkány mögött lévő szilikont sosem éri UV-sugárzás.

A helyes beépítési műveletek megvédik a falazatot és kivédik a beázásos problémákat, valamint megakadályozzák az apró hézagok kialakulását, ami által valamelyest rezsicsökkentő hatásuk is lehet.

A kőpárkányok karbantartása pofonegyszerű

Egyszerű impregnáló szerekkel megoldható a tisztításuk.

A gránit kőpárkány nagyszerű fizikai paraméterei következtében gyakorlatilag szinte semmilyen extra ápolást nem igényel külső használat alkalmával sem. A gránit felületét a legtöbb otthonában található mechanikai eszközzel nem fogjuk tudni felsérteni se. Évenkénti impregnálásuk viszont erősen javasolt, hiszen a segítségével gyorsan minden szennyeződést, festéket, olajos anyagot is el lehet távolítani.

A márvány érzékeny a savra és a lúgra, mechanikai hatásokra és karcolásokra

Márványok és mészkövek esetén nincs ennyire egyszerű dolgunk, ezek szerkezetükből adódóan sokkal sérülékenyebbek, mint a gránit. Az anyagra jellemző, hogy kifejezetten érzékeny a savra és a lúgra, valamint a mechanikai hatásokra és karcolásokra.

Miért éri meg tehát kőpárkányokban gondolkodni?

A minőségi és szakszerűen elkészített és beépített kőpárkányok megvédik az ingatlanunk falazatát az esetlegesen beszivárgó nedvességtől, megőrzik a falak állapotát. Természetes anyaguk sajátosságából adódóan időtállóak, káprázatosan egyediek tudnak lenni és széles színválasztékot biztosítanak. Dekoratívak és feldobják az otthonunkat. Tisztításuk egyszerű, az évenkénti egyszeri impregnáláson kívül különösebb figyelmet nem igényelnek. Az impregnálás következtével színüket sem veszítik el, foltosodásmentesek. A kőpárkányok nem vetemednek.

Mihez kezdjünk, ha tanácstalanok vagyunk a kőpárkányvásárlás kapcsán?

Szakmai segítséggel a kőpárkányok vásárlásánál jóval nagyobb nyugalmat és kényelmesebb körülményeket is megtapasztalhatunk; szakmai tanácsokkal, segédletekkel, de akár házhoz szállítással is gazdagodhatunk.

Ha olyan személyek közé tartozunk, akiknek nincs ideje több napos, hetes átfutási időkkel számolni, akkor például a Párkányos csapata tempós kivitelezést garantál, egyedi gyártással (egyedi méret), házhoz szállítással, vagy akár 6 órán belül személyesen átvétellel a sároki telephelyükről.

Ezeket az egyedi méretű párkányokat nem szükséges méretre vágatni sem.

35 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekre bízhatjuk magunkat, akik egy 50 éves családi vállalkozás második generációs tagjaként képviselik a hivatást.

Az alapanyagok Olaszországból, Kínából és Németországból érkeznek hozzájuk nagyobb mennyiségben, amelyeket 24 óra alatt automata gépekkel vágják, csiszolják csomagolják, majd szállítják nekünk. Házhoz. Az általuk forgalmazott párkányok mindegyike minden törvényi és minőségi elvárásnak megfelelnek.

Azért dolgoznak, hogy a kőpárkányok szépségét és hasznosságát sokáig élvezhessék mind a lakossági ügyfelek, mind a viszonteladók.