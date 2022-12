A házunk hőmérsékletének ideális beállításához először is ismernünk kell a körülményeket: mi minden van hatással az otthonunk hőmérsékletére? Ha ugyanis ezzel tisztában vagyunk, máris átléphetünk a következő szakaszba: úgy kell alakítanunk a tényezőket, hogy minél kedvezőbb legyen a végeredmény.

Az ideális hőmérséklet

Természetesen megoszlanak a vélemények annak kapcsán, hogy egy otthonban milyen hőmérséklet az ideális. Hiszen míg egyesek a téli időszakban is szeretnek 26-27 fok körüli melegben, rövidnadrágban és trikóban flangálni otthon, addig mások megelégszenek a 20 fokkal is, és inkább felvesznek egy pulóvert.

Van azonban szakértői elképzelés is a témában: a hozzáértők alapvetően az egyes helyiségekben más és más hőfokot javasolnak. Ott, ahol a legtöbbet tartózkodunk ébren, nyugalmi helyzetben, a legjobb a 21-22 fok. Ugyanakkor a hálószobában, a kényelmes pihenést biztosítandó, célszerű ennél hidegebben, 18-19 fokban lenni. Ahol van termosztát, télen kielégítően működik a fűtés, illetve a nyári időszakban használatban van egy légkondicionáló, ezt könnyűszerrel tudják biztosítani.

Mi minden van erre hatással?

Felmerülhet viszont a kérdés, hogy mi minden határozza meg azt, hogy a fent említett hőfokok hogyan alakulnak ki házon belül. Nézzük meg a legfontosabbakat!

A külső körülmények

Teljesen egyértelmű, hogy az egyik legjelentősebb faktort a kinti időjárási viszonyok jelentik. Mindegy, hogy házban vagy lakásban élünk, egészen másként alakul a benti hőmérséklet télen, illetve nyáron – itt természetesen Magyarországra vonatkoztatva gondolkodunk. Nekünk pedig otthontulajdonosként – vagy bérlőként – az a feladatunk, hogy ezeket a viszonyokat, amennyire csak lehet, tompítsuk. Nos, ha az alábbi szempontokat végignézzük, láthatjuk, a fűtés és hűtés klasszikus módszerei mellett is sokat tehetünk a hőfokok ideális beállításáért.

Szigetelés

Kétségtelen, hogy mióta a rezsiátalakítás megtörtént, a szigetelés különböző módjai, legyen az üveg- vagy kőzetgyapot szigetelés, esetleg hungarocelles megoldás, népszerűbbek, mint korábban bármikor. Ez pedig nem meglepő, hiszen egyszeri befektetéssel később rengeteget spórolhatunk a közüzemi számlákon. Egy jó minőségű kőzetgyapot szigeteléssel például télen könnyen kizárhatjuk a hideget – így kevesebbet kell fűteni, például a megdrágult gázzal –, nyáron pedig a meleget, azaz nem kell annyit járatni a légkondit, ami pedig a villanyszámlán mutatkozik meg.

Nyílászárók

A legprofibb kőzetgyapot szigetelés is kevésbé érezteti a hatását, ha az otthonunk nyílászárói elavultak. Persze így is sokat jelenthet, ha a falakat kívülről vagy belülről szigeteléssel látjuk el, de a legnagyobb változást akkor érhetjük el, ha modern, megfelelően záródó ablakokat és ajtókat szereltetünk be. Elsősorban télen érezhetjük majd, hogy ezek mellett nem szökik be annyira a hideg – így a kinti hőmérséklet kevésbé tudja rányomni a bélyegét a szobák hőfokára.

A fűtés módja

A téli időszakban az is érezhető, hogy milyen módon fűtünk, hiszen egészen más hőmérsékletet lehet elérni az egyes módszerekkel. Például a fával való fűtés nem túl kényelmes, de sokkal melegebbet képes generálni, mint a gázzal vagy a villannyal működő rendszerek, miközben a padlófűtés az általános hőérzetünkre van elsősorban hatással.

Lényeges apróságok

Talán nem is gondolnánk, de egy-egy kisebb tényező is sokat jelenthet, ha fűtésről vagy hűtésről van szó. Például: ha nem akarunk most nyílászárócserébe fogni, akkor néhány pléddel vagy kifejezetten erre a célra készült szélfogóval is sokat javíthatunk a helyzeten. Ugyanez igaz a szőnyegekre is, amelyek a hőérzetünkre vannak pozitív hatással télen. Nyáron pedig a legnagyobb melegben érdemes bevetni a ventilátorokat és hordozható légkondícionálókat – ám ne feledjük, hogy nem érdemes ezeket huzamosabb ideig használni, hiszen sokkoló villanyszámlákat eredményezhetnek!

Lakások esetén…

Ha nem házban, hanem lakásban élünk, akkor kicsit kötöttebb a helyzetünk. Például nem használhatjuk ki a külső szigetelések előnyeit, illetve a nyílászárók terén is meg lehet kötve a kezünk a közös képviselet által – nem is beszélve a fűtés módjáról. Emellett, ha társasházban élünk, a fentiek mellett az is nagyban befolyásolja a helyiségek hőmérsékletét, hogy pontosan hol helyezkedünk el: van alattunk, illetve felettünk másik lakás? Ha igen, laknak bennük?

Lakáson esetén tehát kisebb a mozgásterünk, mint ha a családi házunkat szeretnénk pénztárcabarátabbá alakítani, ami az energiafelhasználást illeti. Mindenesetre néhány kisebb-nagyobb átalakítással bátran próbálkozhatunk, és bevethetjük a szélfogókat, illetve szőnyegeket is. Házak esetében pedig tényleg érdemes belevágni, ha hosszú távra tervezünk: jelentős összegeket spórolhatunk meg, ha tudjuk, min kell változtatnunk és meg is tesszük a szükséges lépéseket.