Zsírégetés, kalóriabevitel csökkentése, fogyást segítő ételek és praktikák. Tele van a szaksajtó (sőt, már a bulvár is) a fogyni vágyóknak szóló tanácsokkal, diétákkal. Ami nem is csoda persze, hiszen rengeteg ember küzd súlyfelesleggel. De mi van azokkal, akik éppenséggel pont hízni szeretnének és hízást segítő táplálékkiegészítőket keresnek és hízókúrához hasznos infókra lenne szükségük? Számukra sokkal nehezebb hozzájutni a megfelelő információkhoz, de ezen most segítünk.

Fotós: shutterstock.com / illusztráció

Először is kezdjük a megengedett (sőt, javasolt), valamint a kifejezetten tiltott életmód- és táplálkozásbeli tényezőkkel. A hízókúra alatt a következőkre figyeljünk:

hízást segítő táplálékkiegészítők fogyasztása (szinte mindenkinek javasolt, aki hízni szeretne, nélkülük ugyanis sokkal nehezebb dolgunk lesz, a legjobb táplálékkiegészítőkről cikkünk második felében olvashat)

naponta legalább 4-5 alkalommal érdemes kisebb mennyiségű, ám de annál több kalóriát tartalmazó táplálékot bevinni szervezetünkbe (nevezhetjük nassolásnak is, hiszen itt leginkább péksüteményre, magvakra, kekszre, joghurtra gondolunk elsősorban, amikkel naponta akár több mint 1000 kalória bevihető, önmagukban hetente 1-2 kiló hízást eredményezve)

kalóriadúsítás: megszokott ételeinket feltuningolhatjuk némi plusz hozzávalóval, amivel rengeteg kalóriát nyerhetünk (pl. reszeljünk sajtot a levesbe, tegyünk majonézt a salátába, vagy tejszínhabot a kakaóra)

együnk minél több tésztát, lehetőség szerint gazdag mártásokkal, szószokkal

a megfelelő folyadékbevitel érdekében napi 8-10 pohár (2-2,5 liter) vízet mindenképpen igyunk meg és inkább étkezés után, mint előtte (ha előtte iszunk, növeljük a teltségérzetet)

főzéshez használjunk gyakrabban étolajat

tejtermékből nyugodtan együnk többet (a fentebb említett joghurt mellett tejet, sajtokat, és úgy általában a zsírosabb tejtermékeket érdemes fogyasztani)

nagy mennyiségben nem feltétlenül egészséges, de a hízáshoz mindenképpen szükségünk lesz némi édességre is, ezért a csokoládé, sütemények és a fagyi is felkerülhet étrendünkbe (arra azért vigyázzunk, hogy túlzásba ne vigyük, főétkezést például édességgel kiváltani már nagyon nem egészséges, de ha hetente többször eszünk csokit, vagy sütit, az segíteni fog a hízásban)

Alábbiakat pedig mindenképpen kerüljük, ha hízni szeretnénk:

a sport egészséges és minden szervezetnek szüksége van a rendszeres mozgásra, azonban, ha hízni szeretnénk, a túl intenzív, megerőltető sportolást – legalább átmenetileg – függesszük fel, mert túl sok kalóriánkba kerül (amiből most a cél a raktározás, nem pedig a leadás), de a mozgás maradjon meg a mindennapokban, ugyanis nem szerencsés, ha minden gramm felszedett plusz súly kizárólag zsírként raktározódik

ha éhesek vagyunk, ne zöldséggel tömjük tele a gyomrunknak, mert kalóriában rendkívül szegények, viszont fokozzák a teltségérzést, tehát kevésbé fogunk kalóriadúsabb táplálékot bevinni, ha például fél kiló brokkolival kezdjük a napot

gyümölcsöt ehetünk ugyan, de ne étkezés előtt, mivel a gyümölcs is relatív kevés kalóriát tartalmaz és csak a helyet veszi el a számunkra fontosabb (hizlalóbb) ételek elől (tehát: együnk, de ne étkezés előtt, inkább utána)

azzal valószínűleg mindenki tisztában van, hogy a dohányzás csökkenti az étvágyat, már önmagában akár havonta néhány kiló plusz is összejöhet csak azzal, ha letesszük a cigit és inkább a hízást elősegítő táplálékkiegészítők felé fordulunk

Fotós: shutterstock.com / illusztáció

A fehérje és a hízást elősegítő táplálékkiegészítők szerepe

A sikeres hízáshoz feltétlenül szükséges, hogy fehérjéből minél többet vigyünk be, a megfelelő vitaminok mellett. Napi fehérjeszükségletünk 1,5 gramm minden egyes testsúlykilogrammunk után. A matek egyszerű, ugyanis ha például 60 kilót nyom a mérleg, annak grammban másfélszeresét, tehát 90 gramm fehérjét kell minimum fogyasztanunk naponta, aminek fele a javaslatok szerint állati eredetű fehérje kell, hogy legyen. Emiatt két dolog lesz nagyon fontos, ha hízni szeretnénk:

a húsfogyasztás (és itt most nem a csirkére meg a halakra gondolunk, mert azokkal nehéz hízni), egyrészt a fehérje miatt, másrészt pedig azért, mert a hús könnyebben alakul át izommá, mint zsírrá és ugye nem az a cél, hogy zsírosak legyünk, hanem hogy testsúlyunk gyarapodjon (lehetőség szerint jórészt izomban)

valamint a hízást elősegítő táplálékkiegészítők, amik tartalmazzák azt a fehérjemennyiséget, amiket már képtelenek vagyunk hússal bevinni szervezetünkbe (a második kiló rántott hús már valószínűleg kevésbé fog jólesni)

Fentiekhez még annyit tennénk hozzá, hogy ha csak és kizárólag csirkét és halat vagyunk hajlandók enni, akkor viszont mindenképpen bundázva, olajban sülve, rántva készítsük el, különben nem sokat fogunk hízni miattuk.

A hízást elősegítő táplálékkiegészítők beszerzése manapság már nem túl nagy feladat, kell egy megbízható táplálékkiegészítő webáruház, ahonnan a leghatékonyabb és legjobb táplálékkiegészítők beszerezhetők. Ezek segítségével nem csupán a hízáshoz feltétlenül szükséges fehérjepótlás, hanem ásványianyag- és vitaminbevitel is biztosított.

A komplexebb hízást elősegítő táplálékkiegészítők alapja az a tejsavó fehérje, melyet kifejezetten arra találtak ki, hogy az izomtömeg zsírmentesen növekedjen.

A vitaminok szerepe egyértelmű. Direktben ugyan a közhiedelemmel ellentétben nem hizlalnak, viszont étvágyat gerjesztenek és az egészséges életvitelhez egyébként is feltétlenül szükségesek (ha hízni szeretnénk, akkor méginkább). Úgyhogy ne lepődjünk meg, a legjobb táplálékkiegészítők között találunk kifejezetten vitaminbombákat is, használjuk őket bátran, azonban előzetes orvosi konzultáció egy-egy ilyen hízókúra alkalmával minden esetben javasolt.