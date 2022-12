Egyedülállóan széles kínálat, családias cégszervezés – erre épül a Verbis sikere 5000 aktív partner, több mint 5000 alkatrész és más árucikk, napi 30-40 kimenőszámla – ez jellemzi a hazai építőipari gép- és alkatrész-kereskedelem egyik legismertebb és legnagyobb választékkal dolgozó cégét.

A Verbis Kft. másik fő jellemzője ennél sokkal líraibb: a ma is családi alapokon nyugvó cég nemcsak sikeres pályát futott be 22 éve alatt, de ma is megbecsüli és képes megtartani a kiemelkedően jó szakmai munkát végző beosztottjait is.

Főbb feladatok, munkák:

• Dinamikusan fejlődő, építőipari gépekkel foglalkozó

magyar vállalkozásként keresünk az általunk forgalmazott gépek javításához és karbantartásához szakképzett

szerelő kollégát.

Az álláshoz tartozó elvárások:

• gépszerelési tapasztalat vagy szakképzettség

• Autószerelői végzettség, vagy

• Autóvillamossági szerelői végzettség, vagy

• Mezőgazdasági gépszerelői végzettség

• Több éves szakmai jártasság, hidraulika szerelés ismeret

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

• hidraulikus rendszerek ismerete

Amit kínálunk:

• A VERBIS Kft. bővülésének ellenére továbbra is megőrizte családias, munkavállaló-barát hangulatát. A versenyképes fizetés, laptop, telefon és támogatott bejárás mellett tisztességes körülményeket és megbecsülést ajánlunk.

Állás, munka területe(i):

• Szakmunka

• Gépszerelő

Az önéletrajzokat az alábbi email címre várjuk: [email protected]

A munkavégzés helye a kecskeméti telephely, illetve annak vonzáskörzete.