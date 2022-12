Mi az a PCOS?

A PCOS a policisztás ovárium szindrómára utal. A betegség rendkívül összetett, így kiváltó oka sem tisztázott. Tünetei között szerepel a férfi nemi hormonok magas száma, ami az egész hormonháztartást felborítja. Többek közt fokozott szőrösödést és esetenként kopaszodást eredményez, illetve a menstruáció kimaradásával jelzi a peteérés körüli problémákat is. A rendszeres menstruáció hiányát sok esetben nem is feltétlenül a petefészkekben összegyűlt ciszták eredményezik, hanem a hormonháztartás felborulása, amit akár a túl magas prolaktinszint is okozhat.

Az állapot kialakulásának okai még tisztázatlanok, ugyanis a szakemberek szerint genetikai hajlam és mozgásszegény életmód is állhat a háttérben, ám ennek valóságtartalmát még vizsgálják. A betegség hátránya, hogy rendkívül sok területen okoz károkat, így a menstruációs problémákon túl magával rántva az inzulinszintet is, de a vetélés esélyei is nagyobbak PCOS esetén.

Hogyan működik a PCOS diéta?

Számtalan diéta létezik, ám egy PCOS-os esetében az esetek nagy részében nem működnek, ugyanis ezek a diéták jószerivel csak a bevitt kalóriákra koncentrálnak, holott ennél a betegségnél ez csupán egy faktor a sok közül. A PCOS diétát úgy építették fel, hogy hasson a betegséggel rendszeresen együtt járó inzulinrezisztenciára is. Mivel a szervezet önmagától képtelen megfelelően használni az inzulint, elkezd raktározni, ami hízáshoz vezet, így hiába a mozgás vagy a szénhidrát számolgatása, ez önmagában nem elég.

Fontos azonban tudni, hogy nem minden túlsúlyos nő PCOS-os, ahogy nem minden vékony nőt kímél a betegség, így akkor is produkálhatunk tüneteket, ha a mérleg szerint minden rendben van velünk. Több szabály is van, amit be kell tartanunk, ha ilyen irányba váltunk életmódot, ugyanis a kalóriákon túl oda kell figyelni a szénhidrátra, a tejtermékekre és a gyümölcsökre is. Természetesen a mozgás sem elhanyagolható, így igazán elkötelezettnek kell lennünk ahhoz, hogy belevágjunk!

Gyümölcsök és zöldségek

Ugyan a legtöbb diétában a gyümölccsel lehet kiváltani az édességeket vagy akár reggeli és esti étkezéseket is, de a PCOS diéta esetén más a helyzet. A gyümölcsök gazdagok cukorban, és bár egy alma elfogyasztása nem ugyanolyan, mintha kockacukrot ennénk meg, inzulinrezisztenciával korántsem mindegy, hogy mikor esszük és hogy mennyit. A délutáni órákban bátran fogyaszthatunk bogyós gyümölcsöket, de akár gyümölcsös smoothie-t is ihatunk, csupán arra figyeljünk, hogy ne reggelire igyuk meg, hanem inkább osszuk be egész napra, így nem dobja annyira meg az inzulinszintet.

Zöldségek esetében már sokkal könnyebb a helyzet, hiszen számtalan hasznos elemet tartalmaznak. Tökéletesek arra is, hogy többnek tűnjön a tányéron az étel, így a nap bármely étkezéséhez kiváló kísérők.

Szénhidrátok, kalóriák

Természetesen arra nincs mód, hogy szénhidrát nélkül éljük az életünket, azonban arra van, hogy csökkentsük a mennyiségüket az étrendünkben! Ha kevesebb szénhidrátot viszünk a szervezetünkbe, segíthetjük az inzulinfeldolgozást a maga természetes medrében folyni. Hátránya azonban, hogy mindent le kell mérni, amit elfogyasztunk, hiszen csak így tudjuk pontosan kiszámolni, hogy mennyi a megengedett mennyiség. A zsírokról sem kell lemondanunk, mert ugyan bővelkednek kalóriában, az egészséges zsírok többet használnak, mint ártanak, így bátran fogyasszunk húsféléket, magvakat vagy akár avokádót is.

Folyadékbevitel

A vízfogyasztás az egészséges életmód kulcsa, ugyanis általa kevesebbet fájhat a fejünk, és emésztésünk is tökéletesen működhet. Nem elvárható azonban, hogy csak vizet fogyasszunk, ezért bátran nyúljunk a teák felé, de érdemes olyat választani, amit cukor nélkül is jóízűen meg tudunk inni. Bár az alkohol is emeli az inzulinszintet, néhanap egy pohár bort is magunkhoz vehetünk, ugyanis antioxidánsokban gazdag, és csökkenti a PCOS-ban szenvedő nők tesztoszteronszintjét.

A PCOS diéta ugyan egy hatalmas és nehéz lépés, nem az a célja, hogy meggyötörje az embert. Mivel naponta öt étkezést ír elő, mire éhesek leszünk már ehetünk is, így nehézsége az ételek lemérésében és a logisztikában rejlik. A diéta tartásával idővel a gyógyszeres kezelést is elhagyhatjuk, de ennek eldöntését bízzuk orvosunkra!