A cég hazánkban is arra törekszik, hogy a lányok is tehetségükkel és szorgalmukkal mind nagyobb számban járuljanak hozzá a Mercedes-Benz eredményeihez. E célt szolgálta a múlt pénteken megtartott nyílt nap, ahol a vállalat mintegy 60 kecskeméti és lajosmizsei általános iskolás diáklányt látott vendégül és mutatta be számukra a gyárat, illetve a duális szakképzés lehetőségeit.

Fotós: Dudar Szilárd

A rendezvény nyitásaként a Mercedes-Benz három két munkatársa – köztük Szetei Hajnalka logisztikai igazgató – ismertette a fiatal hallgatósággal a karrierútját és a mindennapi munkáját, ezzel is erősítve, hogy a nők számára is különböző perspektívát, hivatást kínál az autóipar. A bemutató célja volt, hogy a lányok megismerhessék a Mercedes-Benz Academy Kecskemétet, a gyár képzési központját, valamint az ott elérhető képzési lehetőségeket.

A gyár – pályaválasztás előtt álló – fiatal vendégei három szakma rejtelmeibe tekinthettek be. Három csoportban kaptak bepillantást a lányok a járműfényező területre, a gépjármű mechatronikus részen megismerkedtek a Kecskeméten gyártott járművekkel, emellett pedig a mechatronikus karbantartó területen egy zsemblámpa kitet is összeszereltek.

A Mercedes-Benz gyár többek között a duális képzéssel, – melynek a meghonosításában úttörő szerepet vállalt –, járul hozzá a jövő, utánpótlást biztosító járműipari szakembereinek a képzéséhez. A már 2011 óta sikeresen működő program hosszú távon kínál kiváló, versenyképes ismereteket a szakiskolától egészen a felsőoktatásig.

A szakmája iránt elkötelezett és felkészült utánpótlásra már csak azért is szükség van, mert a vállalat folyamatosan fejleszti magyarországi gyárát. Nemrégen kezdődött el a termelés a kecskeméti Mercedes-Benz gyár mintegy 23 ezer négyzetméteres új présüzemében, emellett a vállalat jelentős számú új munkatárs felvételét kezdte meg Kecskeméten a folyamatban lévő gyárbővítéssel és a jövőbeli, új, tisztán elektromos hajtású modellek gyártásával összefüggésben.