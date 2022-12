Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen – ezt a Széchenyi-idézetet rakták ki az Akker-Plus Kft. partnerei egy óriás puzzle-ből azon a fülöpszállási Biczó Csárdában tartott szakmai fórummal egybekötött partnertalálkozón, amit az építőanyag-kereskedelemmel foglalkozó cég legnagyobb partnereinek tartott. Az igazi kihívást természetesen nem a puzzle-darabok helyének megtalálása jelentette a résztvevőknek, hanem a jó válaszok megfogalmazása a megváltozott gazdasági környezetre.

Egy dolog biztos ma, mégpedig az, hogy semmi sem biztos! Minden folyamatosan változik, és nekünk ebben az állapotban mégis meg kell tanulnunk stabilizálni magunkat – indította előadását Leitert Ottó, a társaság értékesítési és marketingigazgatója. Hozzá­tette: a Covid-járvány, a háború kitörése, az energiaárak drasztikus emelkedése és az uniós pénzek tervezhetőségének nehézségei új kihívások elé állították az építőipari szektort, köztük a kereskedőket is. Ki kell lépnie mindenkinek a komfortzónájából ahhoz, hogy megőrizhesse vállalkozása korábbi pozícióit, mondta az igazgató.

Endrődi Ferenc Pál tulajdonos ügyvezető is a rugalmasságra helyezte a hangsúlyt, amikor köszöntőjében az Akker eltelt 32 évére visszatekintve hangsúlyozta, hogy a 2008-as válság is komoly kihívásokat jelentett a cég életében, ám végül abból is a nehézségeket leküzdve, a tanulságokat levonva nyertesen kerültek ki rezilienciájuknak köszönhetően.

– A tulajdonostársaimmal, a családjainkkal, az Akker-dolgozók nagy családjával összefogva tudtunk akkor a víz felett maradni, és kiúszni a partra, ami újra bizonyította Széchenyi szavait, miszerint egynek minden nehéz, együtt viszont semmi sem lehetetlen.

Markovicz Béla szerint itt az ideje, hogy felálljunk a fotelből

Még az sem, hogy egy válságból profitáljunk, vette át a szót Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezető igazgatója, aki rövid performance-szal kezdte előadását. Egy fotelben lazán hanyatt dőlve, bort kortyolgatva igyekezett gyorsan lerázni a portékája iránt telefonon érdeklődő vevőjelölteket. Ezt legalább háromszor eljátszotta, majd felpattant, és közölte a jelenlévőkkel, hogy vége a kényelemnek, itt az ideje felkelni a fotelekből!

Persze a Mapei-vezér sosem rázna le vevőt a mindennapokban, ugyanakkor jól szemléltette, hogy az építőipar annyira pörgött az elmúlt években, hogy már szinte frászt kaptak a kereskedők az állandó telefoncsörgésektől, és mivel szinte maguktól jöttek a vevők, így küzdeni sem kellett igazán értük, ez pedig elkényelmesítette a kereskedőket. Most viszont fel kell állni, újra kell strukturálni a működést, még pontosabban kell követni az ajánlatkéréseket és ajánlatkérőket, mondhatni, menni kell a vevők után, szögezte le zárásként a Mapei ügyvezetője.

Béla Churchill szavaival zárta az előadást, épp azzal az idézettel, amivel Reisz Róbert, az Akker-Plus Kft. új ügyvezetője pedig nyitotta: „Ne pazarold el a lehetőséget, amit egy jó kis válság a kezedbe ad!”

Reisz Róbert ügyvezető, pénzügyi szakértő messziről indítva mutatta be a válságok mikéntjét. Az 1973-as olajválságtól indítva napjainkig felvázolta a hétévenkénti ciklusokat és az azokra adott válaszokat. Majd arról beszélt, mi okozza az inflációt, meddig tarthat ez az állapot, és milyen módon határozza meg az építőipari keresletet. Bár előadásának címe az volt, hogy 2022 a kérdések éve, azért válaszokat, kitörési pontokat is mutatott a jelen lévő kereskedőknek. A digitalizáció szükségszerűségéről, a pénzügyi tudatosság növeléséről és arról is beszélt, hogy az Akker a koope­rációban, a közös munkában hisz, és bár másképp kell működni a következő időszakban, de együtt, tapasztalatokat cserélve biztos, hogy ez is könnyebb lesz.

A rendezvényen az Akker Plus Kft. egyik cégalapítójával, Endrődi Ferenc Pállal külön is beszélgettünk, aki kérésünkre röviden vázolta, hol tart ma a térség piacvezető építőipari nagyvállalata.

– A régió meghatározó szereplői vagyunk. Az Akker a megoldások vállalkozása! Mindig innovatívak voltunk, előre mentünk, akár a nagykereskedelmi üzletágat nézem, akár a franchise hálózat létrehozását, akár a projektpiacra fordított figyelmünket. E munka során egyvalami számít, mégpedig a végeredmény: eleget tudunk-e tenni az igényeknek vagy sem. Eddig ez sikerült, az elmúlt 32 évünk erről szólt – mondta a tulajdonos ügyvezető.

Hozzátéve: készülnek a piaci változásra, melynek lereagálására a 2008-as tapasztalatok mellett most új válaszokat is megfogalmaztak. Szerinte ez egy másféle válság lehet, ez a krízis még épp csak érződik, igazi visszaesés – véleménye szerint – jövőre köszönt be, és azt követően másfél-két évnyi időszak nagyon nehéz lesz majd.

Az Akker-Plus Kft. tulajdonosai 32 éve, hárman kezdték a munkát, ma már 220 elkötelezett dolgozó erősíti a portástól a vezetőig a cég pozícióját. A társaság Akasztón, Kiskőrösön, Kalocsán, Soltvadkerten, Kecskeméten, Budapesten és Pakson is rendelkezik építőipari kereskedelmi áruházzal.

A jövőről Endrődi Ferenc Pál így fogalmazott: Paks a jövő. Az ottani kereskedelmi központjuk fejlesztése mellett jelenleg kapcsolatokat építenek ki a kivitelezőkkel. – Paksról tudni kell, hogy 19 ezres lakossággal bír, de a vonzáskörzete is nagyon jó, fizetőképes piac. Lakásépítések, -felújítások várhatóak. Míg a Paks II. megépül, az jó 8-10 év. Abban bízunk, hogy azt ott elért eredményekkel a várható gazdasági válságot kevésbé fogjuk megérezni. Kecskemét is egy jó piac, a vevőkkel, a várossal is kiváló a kapcsolat. Kiskőrösön épp telephelybővítésben vagyunk, most kezdtük, jövőre elkészül, előre megyünk – tette hozzá a cégvezető.

Arra a kérdésre, hogy cégük hol fog tartani 5 év múlva, Endrődi Ferenc azt felelte: tovább erősödünk! Az Akker Plus Kft. már jó ideje piacvezető a Dél-Alföld régióban, hosszú távú célunk pedig az, hogy Közép-­Magyarország meghatározó építőanyag-kereskedői legyünk a következő évtizedekben is.