A webshop a kiváló minőségű termékekkel, a vevőbarát ügyintézéssel, a megfizethető árakkal és a folyamatosan bővülő kínálattal vált országszerte ismertté. Több ezer elégedett vásárlót tudhat már magáénak, aminek köszönhetően a „Megbízható bolt” minősítést is elnyerte már.

Az pedig egyfajta plusz, hogy a webshopjukban élmény a nézelődés, hiszen tartalmilag és technikailag is megfelel a felhasználói igényeknek. Erre kapott most hivatalos elismerést azzal, hogy ezen a nagyra becsült versenyen első helyezést ért el.

Milyen szempontok alapján került ki győztesen a Pindurka bababolt?

A Nagydíj keretén belül olyan zsűritagok értékelték a webshopokat, akik a kereskedelmi szakma elitjébe tartoznak. A döntésüket több tényező is befolyásolta, a webáruházakat összességében is elemezték, illetve konkrét elemeket is figyelembe vettek. Nagyon fontos szempont volt az első benyomás, hogy milyen érzés megnyitni a webshopot, keresni, nézelődni a termékek között. Szintén lényeges volt az arra a kérdésre adott válaszuk is, hogy szívesen vásárolnának-e itt? A Pindurka bababolt a technikai színvonal tekintetében is jól teljesített, ugyanis az oldalak gyorsan betöltődnek a kategória- és termékoldalakon is, ami szintén fontos szempont volt. Ezen kívül a zsűritagok azt is vizsgálták, hogy a fizetési és szállítási módok megfelelően reprezentálják-e hazai kereskedelmet és előnyösen értékelték az innovatív megoldásokat is.

TOP kategóriás termék: az Álommanó gyerekszoba lámpa

Bár az Ecommerce Nagydíj értékelése a webshop használhatóságára, technikai működésére, megoldásaira fókuszált, mi nem mehetünk el szó nélkül a Pindurka bababolt termékei mellett sem. Az Álommanó kollekció egyik csodálatos darabja a fali gyerekszoba lámpa, ami bármelyik gyerekszobát pillanatok alatt hangulatossá varázsol. Meleg fénye nyugtató hatással van a kicsikre, akik a lámpa mellett gyorsan mély álomba szenderülnek. Ráadásul az alakja is nagyon különleges, van felhő, hold, lufi, űrhajó és elefánt formájú is. Bármelyiket is választod, olyan gyerekszoba lámpa mellett teszed le a voksodat, amit anyukák terveztek anyukáknak. Az elkészítésükhöz kizárólag természetes anyagok kerültek felhasználásra, az alapanyagot első osztályú nyírfa adta, a festés pedig CE minősítésű festékekkel lett megoldva.