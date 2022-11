Amikor a mosógépekkel kapcsolatban tudatos döntést igyekszünk hozni, két különböző költséget kell számba vennünk; ezek a készülék bekerülési, valamint az üzemeltetési költsége. Azt hihetjük, hogy a drágább mosógépek minden esetben energiatakarékosabb – így gyorsabban megtérülő – megoldást kínálnak, ez azonban nem feltétlenül igaz.

A megkérdezett szakeladó szerint a mosógépek nagyjából 3-8 év alatt fogyasztanak el annyi villamos energiát, ami a bekerülési költségükkel azonos. Ha kétszeres áron vásárlunk olyan készüléket, ami „csak” 10 százalékkal jobb energiahatékonysággal rendelkezik, az esetben rossz üzletet kötünk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a legolcsóbb – gyakran nem optimális energiafelhasználású – gépek mellett kellene döntenünk; épp ellenkezőleg, a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező készüléket érdemes keresnünk, figyelembe véve az energiaosztályt és az éves energiahasználat mértékét is.

Azt is látni kell, hogy az energiatakarékosság nem csupán a mosógép műszaki adottságainak függvénye. Legalább annyira meghatározók a mosási szokásaink is; az optimális fogyasztás érdekében csak akkor indítsuk be a gépet, ha meg tudjuk tölteni a dobot. Két fél dob mosása lényegesen több villamosenergia-igénnyel rendelkezik még akkor is, ha a készülékünk rendelkezik súlyautomatikával. Ez a rendszer egyébként rendkívül hasznos, de jellemzően a drágább készülékek rendelkeznek vele, vagyis meg kell fizetnünk az árát.

Jelentős megtakarítást érhetünk el akkor is, ha a szükségesnél nem melegebb hőfokon mosunk. Persze kérdéses, hogy milyen ruhák esetében milyen vízhőmérsékletre van szükség. Ha a ruháink nem szennyezettek, a 30-40 fokos program megfelelő lehet.

Ahogyan a bojlerek, vízforralók és egyéb eszközökét, úgy a mosógépek hatékonyságát is rontani a képes a vízkő. Az ecet és a szódabikarbóna nem csak a vízkőeltávolításban, hanem a fertőtlenítésben is segítséget jelent (forrás).

Persze olyan készülékre van szükségünk, amit hosszú éveken keresztül megelégedettséggel használhatunk, hiszen a gép cseréje jelentős kiadást jelentene. Sokan tartanak attól, hogy a mai készülékek várható élettartama lényegesen alacsonyabb, mint az előző generációk esetében. A megkérdezett szakeladó szerint a kérdés nem alaptalan, hiszen a felgyorsult innováció miatt a felhasználók 8-10 év után a jó állapotban lévő gépektől is megválnak. Jobb esetben ezek újrahasznosított alapanyagként végzik, rosszabb esetben virágtartóként, még rosszabb esetben szemétként végzik. A gyors cserék miatt a gyártók kénytelenek voltak optimalizálni a gyártási folyamataikat és az anyaghasználatot, ez azonban nem jelenti azt, hogy a mai mosógépeket ne használhatnánk rendeltetésszerűen akár 20 évig vagy még tovább. Ugyanakkor tartsuk szem előtt, hogy nagycsaládos háztartásban, ahol napi rendszerességgel kell mosni, nem ideális választás egy belépőkategóriás készülék – fogalmaz a szakeladó.

Összefoglalásként elmondható, hogy tudatos döntéssel sokat tehetünk a mosás által fogyasztott energiamennyiség csökkentése érdekében. Válasszunk magas energiaosztályba tartozó, de nem túlárazott mosógépet, mossunk teljesen megtöltött dobbal, ne használjunk szükségesnél magasabb hőfokot… Ha így teszünk, akár 20-30 százalékkal csökkenthetjük a mosás költségét.