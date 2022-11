Lehet, hogy kicsit túlzásnak tűnik ez, mert nyilván ahhoz, hogy valaki mondjuk egy malomban zsákokat pakoljon, vagy egy gépsoron ellássa a feladatát, nem szükséges, hogy fényes karrierről tudjon beszámolni és az ilyen profilú munkásoknak gyakran gyakorlatuk sincs az önéletrajz megírásában, ettől függetlenül még létező követelmény. Ami azt jelenti, hogy ha szeretnénk megszerezni az adott munkát, akkor bizony CV-t kell írnunk. Ma, az internet korában azonban ettől sem kell megijedni, hiszen a dolgunkat számos online önéletrajz készítő oldal és alkalmazás könnyíti meg.

Ezeken az oldalakon nincs más dolgunk, mint választani egy formátumot, megadni a szükséges adatokat és már van is egy szakmai önéletrajzunk. Persze, ha olyan munkahelyre jelentkezünk, ahol esetleg komolyabb szakmai követelményeket, előzetes tapasztalatot, konkrét iskolai végzettséget és ehhez hasonlókat követelnek meg, akkor ettől többre lesz szükségünk, ezért a folytatásban igyekszünk adni néhány hasznos tanácsot az önéletrajz terjedelmére, kinézetére, tartalmára és hosszúságára vonatkozóan, hogy olyan anyagot készíthess, amellyel behívnak állásinterjúra és sikerrel járhatsz.

Néhány alapszabály

Ma már elmúltak azok az idők, amikor a szakmai önéletrajzunkat francia kockás papírra, kézzel írtuk, sőt az írógépek is kivesztek a köztudatból. A CV ma számítógépen készül, ezért nem árt tisztában lennünk néhány formai követelménnyel. Az egyik legfontosabb a CV formátuma. A legtöbben Wordben írjuk az önéletrajzunkat, vagy más szövegszerkesztő program segítségével, de ajánlatos a kész szöveget átkonvertálni PDF formátumba és úgy elküldeni.

A szöveg méretét illetően arra érdemes odafigyelni, hogy az ne legyen 11-12-estől kisebb és kerüljük a különböző cifra, írott, régies és egyéb betűtípusok használatát. A leggyakoribb betűtípus az önéletrajzok esetén a Calibri, a Times New Roman vagy az Arial. Figyeljünk oda arra is, hogy a szöveg megfelelően tagolt legyen, bekezdésekbe sorolva, a bekezdések margói azonosak legyenek és természetesen a helyesírásra.

A helyesírás, a pontosság nagyon fontos, mert nem kevés munkaadó van, akik azonnal félredobnak egy szakmai önéletrajzot, ha abban hibákat látnak. Mindig olvassuk át többször is a CV-nket, ellenőrizzük a különböző intézmények, cégek neveit, még véletlenül se írjuk hibásan például annak a vállalatnak a nevét, ahová pályázunk.

A munkaadók kedvelik a fényképes önéletrajzokat, hiszen a mellékelt fotó és a szakmai életút alapján már kialakul bennük egy elsődleges kép a pályázóról. Olyan képet csatoljunk a CV-hez, amelyen elegánsak, természetesek, komolyak vagyunk, olyan benyomást keltünk, akire rábízható az adott feladat. Semmiképp se válasszunk olyan képet, ami jól futott valamely közösségi oldalon, ahol arcokat vágunk, netán látszik rajtunk, hogy megittunk egy-két pohárral.

Ami a CV tartalmának tagolását illeti, fontos, hogy a szöveg úgymond vezesse az olvasó szemét. Gondoljuk magunkat mindig a munkaadó, az olvasó helyébe. Nyilván elékerül néha több száz életrajz, amelyek közül szelektálnia kell. Azt fogja választani, amelyik áttekinthető, világos. Ennek érdekében használjunk felsorolásokat. Tisztább, átláthatóbb lesz a szöveg.

Szintén fontos részlet, és sokan elhanyagolják a kész dokumentum elnevezését. Sajnos, vannak akik a szoftver által generált névvel küldik el a CV-t, például New document vagy ilyesmi. Derüljön ki a fájlnévből, hogy kiről van szó, ez jó pont lesz, mert így a munkaadó is könnyebben tudja szelektálni, tárolni a fájlokat. Ideálisan valami ilyesmi a dokumentum neve: gipsz_jakab_cv.doc.

Terjedelem – karrierfüggő

Korábban még az volt az alapszabály, hogy egy önéletrajz férjen bele az egy oldalba, úgyhogy ha esetleg ettől bőségesebb tapasztalatod volt, akkor rövidíteni kellett, esetleg egy-két dolgot ki is hagyni. Mára azonban ez megváltozott, noha ma is kívánatos, hogy egy szakmai önéletrajz ne legyen olyan terjedelmű, mint egy beadandó dolgozat. Nézzük a folyatásban azokat az eseteket, amikor ideális és indokolt, hogy a CV rövid legyen és amikor nem gond, sőt, elvárás is, hogy ettől hosszabb legyen.

A rövid terjedelmű CV azokban az esetekben elfogadható és természetes, amikor ez adódik a körülményekből. Így például, ha friss diplomás vagy. Ebben az esetben nyilván nem tudsz megtölteni 2-3 oldalt szakmai tapasztalatokkal előző munkahelyekkel, annak meg semmi értelme, hogy a hobbidról, családodról és saját vélt és valós képességeidről értekezz. Hasonló a helyzet akkor is, ha már korábban diplomáltál, de még 28-30 év alatt vagy, ezért korodnál fogva sem rendelkezel olyan hosszú karrierrel.

A harmadik ilyen eset, ha a régi idők jegyében hosszabb időt töltöttél ugyanannál a munkaadónál. Ha esetleg már idősebb is vagy, de mondjuk dolgoztál egy cégnél 10 évet, egy másiknál meg további hetet, akkor a két munkahely felsorolása nem vesz igénybe olyan nagy terjedelmet.

Van még egy eset, amikor indokolt lehet a rövid terjedelem, ez pedig a pályaelhagyás, szakmánk módosítása. Ha életünk egy adott pontján úgy döntünk, hogy átképezzük magunkat, valami mással kívánunk foglalkozni, akkor a korábbi munkahelyeinket szerzett tapasztalat kevésbé fontos a pályázás során. Vagyis, ha eddig könyvelőként dolgoztunk, akkor ez egy szoftverfejlesztő cégnél nem igényli a tudásunk részletezését.

Térjünk át a hosszabb terjedelemre. Egy részletesebb, több oldalas CV megírása és átadása akkor lehet indokolt, ha valamilyen vezetői pozícióra, például egy igazgatói tisztségre pályázunk, hiszen akkor nem árt részletezni szakmai előmenetelünket, korábbi cégeinket, eredményeinket. Ugyanez a helyet az orvosi vagy akadémiai munka esetén is. Hasznos és elvárt, hogy kifejtsük korábbi sikereinket, bemutassuk publikációinkat, kutatásaink eredményeit. Ilyenkor akár 3-5 oldalas is lehet a CV.