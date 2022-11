Forrás: profession.hu

Mezőgazdaság, mint húzóágazat

Az Alföld hazánk kiemelkedően fontos mezőgazdasági területe, mely az ország területének jelentős részét beteríti. Ennek megfelelően az itt található települések is zömében ebben a szektorban érdekeltek. A Kiskunság és ezen belül Kiskunhalas egyfajta önálló szigetet képez, a maga különféle álláslehetőségeivel.

Magyarországon hagyományosan kiemelt szerep jut a mezőgazdasági tevékenységnek. Ennek egyik fő oka a földrajzi adottságokban és a termőterületek méretében keresendő. Utóbbi szempontból az Alföld és annak régiói kiemelkedő földrajzi egységnek számít, hiszen hazánk területének jelentős százalékát teríti be ez a mezőgazdasági termelésre kiválóan alkalmas tájegység. Az Alföld egyik jól ismert része a több megyét is érintő Kiskunság, mely homokhátság révén kiemelkedik az sík alföldi tájból. Ennek megfelelően pedig még kiemelkedőbb mezőgazdasági tulajdonságokkal rendelkezik. A vidék számos települése említhető ezen a fronton. Ilyen például Kiskunhalas is, mely az agrár-fókuszú munkalehetőségek helyett más frontokon kezd erősödni.

A második világháború után kezdődő – nagyrészt erőszakos – iparosítás a vidék mezőgazdasággal foglalkozó területeit hanyatlásba taszította. Az addig virágzó termelés helyét átvették az iparosított üzemek, gyártósorok, melyek ugyan kellő mennyiségű munkát adtak, de gazdasági szempontból kevésbé voltak előnyösek. Bár az állami mezőgazdaság tsz-ek formájában megmaradt, a dominanciát az ipar vette át. Ezután a legtöbb állás Kiskunhalas területén is az iparosodó vállalatokhoz kötődött. A rendszerváltás után újabb átalakulás kezdődött, melynek hatásai a mai napig is érződnek.

Kisváros a Kiskunságon

Kiskunhalas sok más Alföldi településhez hasonlóan évszázados múltra tekint vissza. Első említése a 14. századra tehető, de vélhetően már jóval korábban is létezett egy pásztorkodásból élő kun közösség. A történelem viharai során természetesen óriási változások történtek a vidéken, így a város mai képe már csak nyomaiban emlékeztet a korábbi évszázadok emlékére. A második világháború után önállósuló községek okán Kiskunhalas mérete eleve a felére zsugorodott. Az iparosodás a környék lakosságát is erősen felszippantotta, tízezrek vándoroltak a városokba. Akkoriban egy-egy állás Kiskunhalas lakosait is más tájakra vonzotta. A rendszerváltást követő aprózódás miatt Kiskunhalason kis- és középvállalkozások jelentek meg majd mentek tönkre.

A kőolajipar és a könnyűipar sokáig számos munkahelyet teremtett, így évtizedekig sok állás Kiskunhalas e vállalkozásainak köszönhetően létesült. A 2000-es évek elején azonban elkezdődött az ipari nagyvállalatok kivándorlása, ezáltal nagyobb fokú munkanélküliség ütötte fel a fejét. Az egyetlen valós reakció erre a bizonyos fokú átalakulás lehet, mely Kiskunhalas esetén részben végbe is ment. Az ipari munkákat szép

lassan felváltották az egyéb intézmények kínált álláslehetőségek, mígnem kialakult a jelenleg is jellemző álláspaletta.

Városkép napjainkban

Tehát bár sok állás Kiskunhalas ipari nagyvállalataihoz vagy épp a mezőgazdasághoz kötődött az elmúlt évtizedekben, a kínálat mára jelentősen átalakult. A mezőgazdaság természetesen ma is fontos szerepet játszik a környéken élők életében, ám a foglalkoztatottsági számok szempontjából – a korábbiakhoz képest mindenképp – elhanyagolható. Egy város működését azonban biztosítani kell különböző intézmények, vállalatok révén, melyek mára Kiskunhalas állás kínálatának főszereplői. A városban működő cégek mellett a rendőrség, a kórház, illetve az oktatási intézmények foglalkoztatják a legtöbb embert. Számos állás Kiskunhalas börtönében létesült, mely 2018-ban épült a városban.

Ezekből is jól látható, hogy Kiskunhalas álláspalettája jelentősen átalakult a korábbi évtizedekhez képest. Ennek persze elsősorban kényszerű okai voltak. A város ugyanakkor jó példája azon alföldi településeknek, melyek az iparosodás károkozása után is képesek voltak új pályára állni és a felszínen maradni. A város fekvése pedig akár az ingázást is lehetővé teszi, hiszen Kecskemét, Baja és Szeged is belátható távolságon belül található. A helyi, a környékbeli, illetve a távmunka lehetőségekkel lényegében ma is kifejezetten sok állás érhető el Kiskunhalas lakosai számára, csupán el kell fogadni, hogy az idők során a lehetőségek átalakultak. De ettől függetlenül ugyanúgy ott vannak.