A helyi tehetségtámogatás hónapja immár harmadik éve hívja fel a figyelmet arra, mennyire nélkülözhetetlen az a kiemelkedő munka, amivel a helyi önkormányzatok hozzájárulnak a tehetséges fiatalok támogatásához. Idén a Kecskeméten készült rövidfilmmel a Nemzeti Tehetség Program (NTP) bemutatja, mennyire sokszínű a tehetség, milyen fontos és példaértékű az a háttérmunka, amit a település a tehetséggondozásba fektet.

Kecskeméti tehetségbarát önkormányzat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten foglalkozik a jó képességű fiatalok mentorálásával azért, hogy még sikeresebbek legyenek a választott területükön és útmutatást kapjanak az életben. A 2021-ben Tehetségbarát Önkormányzat Díjjal kitüntetett város növendékei egyaránt kiemelt eredményt nyújtanak a tudomány, a sportok és a művészetek területén is.

Kecskeméten nemcsak egy tehetséggondozó központot üzemeltetnek, hanem egy egész tehetséggondozó hálózatot hoztak létre azokra a hagyományokra építve, amelyeknek nagy múltjuk van a városban. Programjaik megvalósításához az NTP is jelentős támogatást nyújtott. Az önkormányzat támogatja a Bányai Júlia Gimnázium diákjait, akik a robotika területén a World Robot Olympiad világverseny nemzetközi döntőjében a második helyen végeztek, az Aurin Leánykart, amely több jelentős kórusversenyen is kiemelkedően szerepelt. A Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikuma a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet is kiérdemelte. Kiemelt támogatásban részesül Czeglédi Diána úszó, aki fiatal kora ellenére már 170 érmet, közte 99 aranyat nyert.

Bányai Júlia Gimnázium diákjai és felkészítő tanáruk

Fotós: Nemzeti Tehetség Program

A támogatás különösen nagy segítséget jelent azon tehetséges fiatalok esetében, akik önerőből nem tudják megvásárolni a versenyeken való részvételhez szükséges hangszereket, formaruhát, felszereléseket, vagy nem tudják teljes mértékben fedezni a felkészülési, képzési költségeket.

Mert a tehetség számít! – A Nemzeti Tehetség Program országos munkája

A Nemzeti Tehetség Program évente 300-350 ezer hazai és külhoni magyar fiatalt ér el közvetlenül és a támogatott szervezeteken keresztül közvetett módon. Az NTP indulása óta eddig közel 19 ezer projekt támogatásáról született döntés, több mint 33 milliárd forint összegben. A hazai költségvetésben rendelkezésre álló forrás alapját az 1%-os adófelajánlások adják, de az összeget a kormány 2015 óta minden évben kiegészíti. Az adóbevallás során bárki nyilatkozhat úgy, hogy adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program számára ajánlja fel, ezzel felkarolva és támogatva a tehetséges magyar fiatalokat.

Bővebb információ: www.nemzetitehetsegprogram.hu

Facebook: https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823

Instagram: @nemzetitehetsegprogram