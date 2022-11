November immár harmadik éve a helyi tehetségtámogatás hónapja, amikor az önkormányzatok példaértékű, fiatal kiválóságokat támogató munkája kerül országszerte a figyelem középpontjába. Ebben az évben azért is különleges ez a hónap, mert Kecskemét, mint Tehetségbarát Önkormányzat Díjjal kitüntetett város és kiemelkedő fiataljai kerültek a Nemzeti Tehetség Program által útjára indított projekt kampányfilmjének fókuszába.

A Nemzeti Tehetség Program (NTP) novemberben futó kommunikációs kampányában szeretné felhívni a figyelmet arra a kitartó munkára, amit helyi szinten a tehetségekre fordítanak, és amely jó példaként szolgálhat minden település számára. Az NTP különböző pályázatokon, intézményeken és ösztöndíjakon keresztül segíti a tehetséges fiatalokat, ám egy tehetség kiteljesedése szempontjából nagyon fontos az is, hogy a legszűkebb környezetétől mennyi odafigyelést, biztatást, szakmai támogatást kap. Idén a Kecskeméten készült rövidfilmmel bemutatják, mennyire sokszínű a tehetség, milyen fontos és példaértékű az a háttérmunka, amit a település a tehetséggondozásba fektet.

Kecskemét tehetségbarát önkormányzata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten foglalkozik a jó képességű fiatalok mentorálásával azért, hogy még sikeresebbek legyenek a választott területükön és útmutatást kapjanak az életben. A 2021-ben Tehetségbarát Önkormányzat Díjjal kitüntetett város növendékei egyaránt kiemelt eredményt nyújtanak a tudomány, a sportok és a művészetek területén is.

Kecskeméten nemcsak egy tehetséggondozó központot üzemeltetnek, hanem egy egész tehetséggondozó hálózatot hoztak létre azokra a hagyományokra építve, amelyeknek nagy múltjuk van a városban. Programjaik megvalósításához az NTP is jelentős támogatást nyújtott. Az önkormányzat támogatja a Bányai Júlia Gimnázium diákjait, akik a robotika területén a World Robot Olympiad világverseny nemzetközi döntőjében a második helyen végeztek, az Aurin Leánykart, amely több jelentős kórusversenyen is kiemelkedően szerepelt. A Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikuma a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet is kiérdemelte. Kiemelt támogatásban részesül Czeglédi Diána úszó, aki fiatal kora ellenére már 170 érmet, közte 99 aranyat nyert.

Fülöp Soma, a KSZC Gáspár András Technikum diákja és felkészítő tanára

Fotós: Nemzeti Tehetség Program

A támogatás különösen nagy segítséget jelent azon tehetséges fiatalok esetében, akik önerőből nem tudják megvásárolni a versenyeken való részvételhez szükséges hangszereket, formaruhát, felszereléseket, vagy nem tudják teljes mértékben fedezni a felkészülési, képzési költségeket.

Mert a tehetség számít! – A Nemzeti Tehetség Program országos munkája

A Nemzeti Tehetség Program évente 300-350 ezer hazai és külhoni magyar fiatalt ér el közvetlenül és a támogatott szervezeteken keresztül közvetett módon. Az NTP indulása óta eddig közel 19 ezer projekt támogatásáról született döntés, több mint 33 milliárd forint összegben. A hazai költségvetésben rendelkezésre álló forrás alapját az 1%-os adófelajánlások adják, de az összeget a kormány 2015 óta minden évben kiegészíti. Az adóbevallás során bárki nyilatkozhat úgy, hogy adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program számára ajánlja fel, ezzel felkarolva és támogatva a tehetséges magyar fiatalokat.

Bővebb információ: www.nemzetitehetsegprogram.hu

Facebook: https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823

Instagram: @nemzetitehetsegprogram