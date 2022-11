Hogyan faraghatunk le költségeinkből az elkövetkező hónapokban anélkül, hogy lejjebb kellene tekernünk a fűtést otthonunkban? Mutatjuk!

Hőtükrös fólia a radiátorok mögé

A hőtükrös fólia alkalmazása az egyik legolcsóbb és legkönnyebben kivitelezhető rezsicsökkentő fogás. Felhelyezése az utcafronti, emiatt jellemzően a többinél “hidegebb” falra szerelt radiátorok mögött a legindokoltabb. Ezzel a trükkel visszaverhetjük a fal felőli oldalon keletkezett hőt, így az megfelelően hasznosul.

A hőtükör felhelyezése:

A fóliát úgy a legkönnyebb szakszerűen feltenni, ha az érintett radiátort előbb leszereljük a falról. Ha ez túlságosan nehézkes lenne, a művelet enélkül is kivitelezhető. Ám ebben az esetben egy kicsit többet kell időznünk a fólia kiszabásával.

A fóliát úgy helyezzük el, hogy a fényes oldala a radiátor felé nézzen.

Ügyeljünk arra, hogy a fólia sehol ne lógjon túl a radiátoron, annak méretével megegyező legyen.

Éles késsel, ollóval vagy sniccerrel késsel vágjuk körbe a hengerelve kapható fóliát. Azt a részt is vágjuk ki, majd hagyjuk szabadon a fólia belsejében, ahol a radiátor rögzítésre kerül a falhoz.

Az egyenletes, hólyag- és gyűrődésmentes fóliafelület érdekében használhatunk egyszerű festőhengert, de akár a kézfejünkkel is kisimíthatjuk. A lényeg, hogy a fólia mindenütt egyenletesen felfeküdjön a falra.

Ablaküvegszigetelő fólia

Ha őrizni szeretnénk otthonunk melegét, érdemes külön figyelmet szentelni a megfelelő ablakszigetelésnek. Az üvegfelületek szigetelőképessége ugyanis jóval kisebb a falakénál. Ez az oka annak, hogy a fűtés által keletkezett hő akár negyed része is távozhat otthonunkból az ablakokon keresztül, főként ha kevésbé korszerű, egytáblás üvegű nyílászárókkal rendelkezünk. A számos méretben kapható ablaküvegszigetelő fóliát a megtisztított, csepp- és pormentes ablak belső felületére ajánlott felhelyezni. Ez a praktikus, szakember segítsége nélkül is felhelyezhető termék ráadásul nemcsak a hőveszteséget csökkenti: segít elkerülni a páralecsapódást is.

Az ablakszigetelő fólia felhelyezése:

Az ablaküveget és a keret tisztítsuk meg a művelet elvégzése előtt.

Szabjuk méretre a fóliát egy éles háztartási ollóval. Minden oldalon legalább 5 cm-es ráhagyással dolgozzunk.

Kétoldalú ragasztószalag segítségével vigyük fel a fóliát az üvegre. Előbb ragasszuk fel a csíkot az ablaküveg felületére, majd húzzuk le a ragasztócsík védőfóliáját és helyezzük rá az ablakszigetelő fóliát a felületre.

Simítsuk ki a fóliát egy hajszárító segítségével. Körülbelül 10 cm-es távolságból előbb a ragasztócsíkoknál, majd a teljes felületen melegítsük, amíg teljesen ráncmentes lesz.

Ablaktömítő szalag, ajtóseprű

A régi, vetemedett, kevésbé jól illeszkedő nyílászárók résein kiszökik a meleg, beáramlik a hideg levegő. A nyílászárók cseréjén hosszú távon mindenképp érdemes elgondolkodni, mivel ennek köszönhetően számottevően csökkenthetjük rezsiköltségünket. Vitathatatlan ugyanakkor, hogy ez viszonylag költséges beruházás. Ha nem szeretnénk mélyen a zsebünkbe nyúlni, ablaktömítő szalaggal költséghatékonyan javíthatjuk meglévő ablakaink szigetelőképességét. Úgy tűnik, ennek tudatában vannak vásárlóink is, mivel idén augusztusban és szeptemberben a tavalyihoz képest megkétszereződött áruházainkban az ajtó- és ablakszigeteléshez használt öntapadós tömítőszalagok forgalma. Ez a gyors, egyszerű és praktikus megoldás lezárja az apró réseket, és akár 8 éven át védelmet nyújt nemcsak az ablakok, de az ajtók résein át beszökő hideg levegő ellen is. Sőt, hangszigetelő képessége révén a hideget kívül, a szomszédok számára zavaró zajokat viszont bent tartja, így társasházi lakások számára különösen ideális.

Hasonló célt szolgál az ajtóseprű is: a szigetelő hatás mellett távol tartja a port és a rovarokat, így a lakás tisztán tartása is könnyebbé válik a saras, esős időjárással társuló hideg évszakban.

Az ajtóseprű felhelyezése:

Tisztítsuk meg az ajtó felületét.

Húzzuk ki a sörtés betétet az ajtóseprű műanyag sínjéből, majd egy olló segítségével vágjuk az ajtó szélességével megegyező hosszúságúra a sínt.

Csúsztassuk vissza a sínbe a kefét, majd egy fogóval azt is igazítsuk a megfelelő méretre.

Az öntapadós ragasztócsíkkal ellátott ajtókefe hátoldaláról távolítsuk el a védőfóliát, és rögzítsük az ajtó aljára.

Ne hagyjuk kihűlni a lakást

Sokan úgy gondolják, hogy ha nincs otthon senki, már néhány óra alatt is sokat megspórolhatnak a fűtés leállításával. Ez azonban nem teljesen fedi a valóságot.

Ha hagyjuk kihűlni a lakást, jóval nagyobb energiabefektetés árán tudjuk csak újra kellemes hőmérsékletűre felfűteni azt, mintha folyamatosan azonos vagy majdnem azonos teljesítményen fűtenénk.

Érdemes a hőmérsékletet mindössze néhány fokos ingadozási tartományban tartani.