A funkció kifejezett célja a toborzók munkájának megkönnyítése, ugyanakkor bizonyos tekintetben az álláskeresők is profitálhatnak belőle. Mielőtt azonban kitérnénk ezen újítás részleteire, érdemes magáról a portálról is ejtenünk néhány szót, az ugyanis számos további előnyt tartogat mind a hirdetők, mind az álláskeresők számára. Első körben mindenképpen kiemelendő például az oldal letisztultsága és átláthatósága, ami jelentősen megkönnyíti a munkaadók dolgát a hirdetések feladásában, az álláskeresőkét pedig az állások közötti böngészésben, a pályázataik benyújtásában. Az összes kecskeméti álláslehetőség itt megtekinthető: kecskemetallas.hu/allasok.

Persze a KecskemetAllas.hu-nak sem munkaadói, sem álláskeresői szempontból nem ez a legnagyobb előnye. Munkaadói aspektusól egyértelműen a hirdetési lehetőségek változatossága a legfőbb pozitívum, amelyeken keresztül nemcsak Kecskemét városában, hanem egész Bács-Kiskun megyében, vagy akár országosan is meg lehet szólítani az álláskeresőket. Mi több, a Kecskemét állás aktív a közösségi médiában is, a portál Facebook-oldalán a követők száma meghaladja a 26 ezret, ami azért fontos, mert az egyes álláslehetőségek ezen a platformon is megosztásra kerülnek. Ily módon tehát az állásportálokat napi szinten nem böngésző, passzív álláskeresőkhöz is el lehet jutni egy-egy hirdetéssel.

Természetesen a kecskeméti állásoldal előnyei nem merülnek ki a munkaadóknak nyújtott pozitívumokban. Ha álláskeresői szempontból keressük a portál legfőbb erényét, a válasz egészen egyértelmű: a fellelhető álláslehetőségek változatossága. A KecskemetAllas.hu-n ugyanis valóban bárki megtalálhatja a számára ideális, végzettségével, tapasztalataival és elvárásaival összhangban lévő pozíciót. Példának okáért előszoktak itt fordulni betanított munkák, szakmunkák, általános irodai adminisztrációs pozíciók, valamint diplomát igénylő műszaki, informatikai, pénzügyi és egyéb területekhez kötődő állások is.

Hogyan működik és miként kedvez a hirdetők számára a videós előszűrési funkció?

A KecskemetAllas.hu videós előszűrési funkciójának értelmében a munkaadók kérdéseket állíthatnak be a hirdetésük részeként, amelyeket a pályázóknak külön-külön, maximum 1 perces videókban kell megválaszolniuk, majd a pályázati anyaguk mellé csatolniuk. A funkció a Business vagy az Enterprise hirdetési lehetőségek választásakor elérhető, és a kérdések terén alapvetően szabad kezet enged a munkaadóknak, tehát saját megfogalmazásukban is írhatják azokat. Emellett azonban előre meghatározott, beépített kérdések is a rendelkezésükre állnak, amelyek főként az önismeret (pl. erősségek, gyengeségek), a motiváció, a szakmai tapasztalatok, illetve a karriertervek témakörét boncolgatják.

Magyarán tipikusan azokat a témákat, amik egy első körös állásinterjú alkalmával is rendre felmerülnek. A funkció célja tehát elsődlegesen az, hogy az ilyen jellegű kérdéseken keresztül

a toborzók jobban megismerhessék a jelentkezőket, ily módon pedig megfontoltabb döntést tudjanak hozni azzal kapcsolatban, hogy kikkel lépjenek tovább a kiválasztási folyamat következő fázisába. Ezek a videók ugyanis amellett, hogy hasznos, az önéletrajzot kiegészítő információkkal szolgálhatnak, egyben rávilágíthatnak a jelöltek hozzáállására, elhivatottságára is, ami szintén kiemelten fontos tényező lehet egy-egy állás betöltése kapcsán.

De mit profitálhatnak a funkcióból a kecskeméti álláskeresők?

Az előbbiek alapján belátható, hogy a funkció alapvetően a toborzók munkáját hivatott megkönnyíteni. Emellett azonban, ha jobban belegondolunk az álláskeresők is profitálhatnak belőle, kiváltképp azon pozíciók esetében, amelyekre nagy a túljelentkezés, vagy amelyeknél nem csak a szakmai ismeretek, hanem az egyes személyes kvalitások is előtérbe kerülnek fontos kiválasztási szempontként. Elvégre ezek a videós anyagok kiválóan alkalmasak lehetnek például a kommunikációs képességek felvillantására vagy a motiváltság bizonyítására, ami egyúttal megteremtheti a kiemelkedés esélyét a többi jelölt közül.