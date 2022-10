A lakáseladás lépései

Szerencsére ma már rengeteg segítségünk van, ha ingatlanunk eladásának a hírét szeretnénk minél több emberhez eljuttatni. Ehhez elsőként szükségünk lesz egy jól megfogalmazott hirdetésszövegre és minőségi képekre. A hirdetést pedig több online platformon megjeleníthetjük, de akár ingatlanirodába is beadhatjuk. Ezután egyeztetnünk kell az érdeklődőkkel, ha pedig megvan ingatlanunk vevője, akkor következik a hivatalos ügyintézés: a foglaló rendezése és a szerződéses megállapodás, majd az ingatlan átadása. De nézzük, pontosan mi mindenre kell figyelnünk, ha eladóként veszünk részt a folyamatban!

Milyen kötelezettségei vannak az eladónak?

1. Az ingatlan megmutatása

Eladóként az első kötelezettségünk, hogy az ingatlanunkat a valóságos állapotnak megfelelően, az érdeklődők kérdéseire válaszolva mutassuk be. Ha nem mi építettük az ingatlant, akkor lehetnek olyan kérdések, amikre a választ mi magunk se tudjuk, ezeknek próbáljunk meg utánajárni. Abban az esetben, ha ingatlanos segítségét is kérjük, akkor nem feltétlen kell ott lennünk az ingatlan megmutatásánál, de akkor is rendelkeznünk kell minden információval, amit tovább tudunk adni a szakembernek.

2. Az adásvételi szerződés ellenőrzése

Bár az ingatlanos ügyvédet az adásvételkor a vevő hozza, a szerződést meg fogjuk kapni előzetes átnézésre, hogy ha kell, akkor még aláírás előtt legyen lehetőségünk módosíttatni rajta. Ilyenkor akár saját ügyvéddel is átnézethetjük – ezt tegyük meg minél hamarabb, hogy a folyamatban ne okozzon fennakadást. Hiszen nekünk is az a jó, ha minél hamarabb végbemegy az adásvételi folyamat. Amikor mindkét félnek megfelel a szerződéstervezet, akkor következhet annak aláírása az ingatlan ügyvéd előtt, ezzel válik hivatalossá az adásvétel.

3. Az ingatlan átadása

A szerződésben szereplő megállapodás alapján át kell adnunk a lakást a kijelölt határidőig, fontos, hogy a lefektetett feltételeknek megfelelően tegyük ezt meg. Például, ha bizonyos bútorok a vételár részét képezték, akkor azokat annak megfelelően bent kell hagynunk. Ennek ellentéte is előfordulhat: ha teljesen kiürítve kérik az ingatlant, akkor arról is nekünk kell gondoskodni!

4. Közművek ellenőrzése, átadása

Azon kívül, hogy az ingatlant a megállapodásnak megfelelően és időpontban adjuk át, a közműórák állását is közösen kell leolvasnunk a vevővel, hogy ez később ne okozzon problémát, vitát. Az átadás dátumáig a rezsit nekünk kell megfizetni, míg utána már az új tulajdonosnak. De a közművek átjelentése is a vevő feladata lesz.

Tipp: A közművek átadásáról érdemes egy jegyzőkönyvet készíteni, amiben az átadott órák adatai és állásai szerepelnek.

Vegyünk igénybe segítséget!

Ingatlaneladóként is több szakember lehet segítségünkre, hogy a folyamatot meggyorsítsa és átlássa. Elsőként jó, ha tisztában vagyunk mi magunk is az értékesíteni kívánt lakás állapotával – már itt kérhetünk szakvéleményt, például statikustól. A ház jelenlegi piaci értékét pedig egy értékbecslő vagy a fogadott ingatlanos szakember tudja profin megbecsülni. Az ingatlanos ezután az érdeklődőkkel való kapcsolattartásban és az ingatlan megmutatásában is teljes értékű szerepet vállalhat. Amikor pedig megvan a vevő, akkor mindenképp belép a folyamatba egy ingatlan ügyvéd, aki megírja és hivatalossá teszi az adásvételi szerződést.

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy ingatlan adásvételkor a vevőnek több mindenre kell odafigyelnie, mint az eladónak. A fentiekből azonban jól látszik, hogy ez nem feltétlenül így van. Mindkét félnek vannak kötelezettségei és közös együttműködésük kell ahhoz, hogy az adásvétel gyorsan és zökkenőmentesen mehessen végbe!