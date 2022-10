Készüljünk rá!

Az őszi utolsó napsugarak remek lehetőséget kínálnak egy mozgalmas kikapcsolódásra, hiszen sem a nagy meleggel, sem a fagyos hideggel nem kell megküzdenünk. Persze azért előrelátóan kell készülnünk, hiszen az időjárás viszontagságait sohasem számolhatjuk ki előre. Esőkabátot, meleg ruhát mindig pakoljunk be, emellett ne feledkezzünk meg a láthatósági mellényről sem, hiszen bármikor történhet váratlan esemény, amely miatt nem érünk célba sötétedés előtt, illetve az útvonal érinthet főutakat is. Ha kánikula már nincs is, mindig tartsunk magunknál megfelelő mennyiségű vizet és hidratáljunk, hiszen a víz- és energiapótlás a hűvösben is ugyanolyan fontos.

A felkészüléshez hozzátartozik az is, hogy ellenőrizzük a biciklit: az ülés magasságát, komfortosságát, a kormány helyzetét, hiszen minden kis apró részlet a kényelmünket szolgálja. Érdemes országúti kerékpárral nekiindulni a túrának, amennyiben nincs lehetőség végig kerékpárúton közlekedni, és mind földutakra, mind főutakra számítanunk kell. Alaposan tanulmányozzuk át a ránk váró utat, ha pedig gyerekeket is viszünk magunkkal, mindenképp magyarázzuk el nekik a legfőbb szabályokat a közlekedés tekintetében. Gondosan tervezzük meg, ki, milyen sorrendben halad egymás után, ha például főúton, forgalmasabb utakon kell tekernünk.

Három tipp, ha Kecskemétről indulnál

Tőserdő-Lakitelek

Kecskemétről indulva az egyik legismertebb bicikliútvonal a Tőserdő Lakitelekhez kapcsolódó része. Ez körülbelül 25 kilométerre található a várostól, és az 1850-es évekbeli Tisza-szabályozás nyomán alakult ki: a Tisza középszakaszának egyik legszebb részét foglalja magában. Ha gyakorlottabb bringás csapattal indulunk neki, a távot megtehetjük oda-vissza útvonalon is: ekkor csodálatos pihenőt kínál a 393 hektáros terület kilátókkal, parkerdővel. A Kiskunsági Nemzeti Park részét képező erdős terület rendkívül gazdag állat- és növényvilággal rendelkezik.

Ha a kisebbek miatt az 50 kilométeres táv hosszúnak bizonyul, a városból vonattal is van lehetőség a kerékpárokkal együtt Lakitelekre jutni, majd miután megcsodáltuk a környéket, hazafele biciklire pattanni.

Kerekegyháza

Egy másik lehetséges útvonal a Benkó Zoltán Szabadidő Központtól indul, amelyet a helyiek inkább Vízműdombként ismernek, innen vehetjük Kerekegyháza felé az irányt. Ez a szakasz körülbelül 17 kilométert jelent, tehát oda-vissza egy kellemesen fárasztó távot rejt magában.

A városba érve beiktathatunk egy ebédet valamelyik étteremben, emellett ellátogathatunk a tanyamúzeumba, megnézhetjük a díszkutat, vagy az eklektikus stílusban épült református templomot. Ha gyerekkel indulnánk útnak, és több pihenőt kell beiktatnunk, a kecskeméti Hetényegyháza városrész remek megállónak bizonyulhat. Itt kikapcsolódhatunk a nyíri erdő területén, amely szintén a Kiskunsági Nemzeti Park része. Az útnak érdemes országúti kerékpárral nekivágnunk, hiszen nem csak bicikliúton fogunk eljutni a célig.

Bugac

A legismertebb magyar puszták egyike Bugac, ami nemcsak hazánkban, de világviszonylatban is ismert és elismert természeti érték. A homokpuszták, homoki erdők mellett ősborókások, lápok, kaszálók találhatóak itt, amelyek számos érdekes programmal is várják az érkezőket. Érdemes tehát Kecskemétről indulva egy biciklitúra célállomásaként meghatározni. Bugacon a Pásztormúzeum és a lovasbemutatók mellett egy finom ebédet is elkölthetünk, a természet adta kincsek között pedig kipihenhetjük azt a körülbelül 30 kilométeres távot, amelyet az odajutás jelent.

Ha több napra érkezünk Bugacra és helyben szállunk meg, a biciklikkel Kiskunmajsa felé is vehetjük az irányt, ahol a termálfürdőbe való eljutás szintén hasonló, 27-28 kilométeres távot számlál. Amennyiben pedig családdal, kisgyerekekkel vesszük célba Bugacpusztát és hosszúnak bizonyul az oda-vissza táv, autóval is elmehetünk a pusztai kirándulásra, onnan pedig biciklikkel a Jakabszállási Repülőteret látogathatjuk meg, amely mindössze 9-10 kilométeres utat jelent.

Két keréken a közös élményekért

Ne féljünk tehát belevágni a kisebb-nagyobb távok teljesítésébe: ha nem vagyunk biztosak magukban, kezdjünk a rövidebb lehetőségekkel és szép lassan haladjunk a hosszabb útvonalak felé. Ősszel biztosan az egyik legjobb program biciklire pattanni családdal, társasággal és miközben a szabad levegőn erősítjük az immunrendszerünket, az állóképességünket, közös élményeket szerzünk, és persze Magyarország legszebb vidékeit is megismerjük. A Kiskunsági Nemzeti Park és környéke igazán színes lehetőségeket kínál: pakoljuk be a hátizsákot és induljunk útnak!