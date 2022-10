A kifutón, az új színes termékpalettát, Viktória Varga Budapest kollekciójában szépségkirálynők mutatták be. Király Lili Miss Balaton 2014, Nagypál Krisztina Miss Balaton 2016 és Miss World Hungary 2019, Balogh Eleni Miss Balaton 2019, Németh Vivien Miss Balaton 2022. I. udvarhölgy és Czepek Kata Miss Balaton 2022. II. Udvarhölgy öltötte magára a színes kollekciót. Az eseményen bemutatásra került az új környezetbarát ECO Stone termékcsalád is, melynek fejlesztéséről Barcsák Róbert a Bácska Stone tulajdonosa köszöntőjében beszélt.

Az ECO Stone termékek inert hulladékok feldolgozásából keletkezett alapanyagok használatával készülnek. Az így készült végtermékek jó minőségűek, a szabványoknak megfelelőek, mégis gyártási költségük kevesebb ezért a piaci áruk is kedvezőbb.

-„A bontási hulladék újra hasznosításának egy új lehetőségét mutatjuk meg akkor, amikor nagyobb hozzáadott értékkel a hulladékból egy minőségi alapanyagot állítunk elő. Az ECO STONE termékcsaládnak a megjelenése az építőiparban szereplő vállalkozásoknak két újabb lehetőséget kínál a fenntartható kivitelezések területén. Az egyik az épületek bontásánál keletkező hulladék egyszerűbb és sokkal gazdaságosabb kezelése, a másik a feldolgozott inert hulladékból előállított késztermékek felhasználása. Nem utolsó sorban az így keletkezett termék újra vissza kerül az építőipari körforgásba, ezzel is segítve a környezettudatos vállalkozás politikát. Ezeknek a termékeknek az előállítása sokkal költséghatékonyabb, így a piaci áruk is kedvező.

Mindez azt a lehetőséget is magában hordozza az építőipari vállalkozások számára, hogy egy épület bontásánál az építési hulladék elhelyezése sokkal gazdaságosabb és egyszerűbbé válik. Ezeknek a termékeknek a felhasználásával a kivitelezés is gazdaságosabbá válik, valamint az építési hulladékok így új anyag formájában visszakerülnek az építőipari körforgásba, amely segíti a cégek környezettudatos vállalkozáspolitikáját.

Középtávú terveink között további gyártócsarnokok építése szerepel az ország több területén, hogy országos lefedettséggel tudjuk kínálni termékeinket. Természetesen legfőbb célunk, hogy magyar cégként magyar alapanyagokból folyamatos fejlesztések mellett bebizonyítsuk, hogy képesek vagyunk minőségi termékek előállítására, amelyek méltán kerülnek az építőipari láncolatba. Az elmúlt tíz évben olyan kiskereskedelmi láncolatot alakítottunk ki, ami jelenleg biztosítja a teljes új termékpaletta piacra való kijutását. Cégünk 100 százalékban magyar. Magyar alapanyagokból, magyar gyár.”- mondta Barcsák Róbert a Bácska Stone tulajdonosa.

Történet:

A Bácska-Logistik Kft. 2010 óta foglalkozik kavics bányászattal és beton, valamint aszfaltgyári alapanyagok gyártásával, szállításával és értékesítésével. Az elmúlt több mint 10 évben jelentős tapasztalatot szereztek az építőipari alapanyag ellátásban, és hozzá tartozó felhasználó piac igényeivel

kapcsolatban. Dél-Magyarország egyik legnagyobb ásványi alapanyag ellátó cégeként, saját alapanyagokból gyártják a késztermékeket.

A Bácska-Logistik Kft. idei évi árbevétele eléri az 5 Mrd. Ft-ot és mára 6 különböző és önállóan is működő üzletág (1.teherszállítás, 2. kavics bányászat bér kitermelés, 3. kavics bányászat saját területen és betongyári, valamint aszfalt gyári alapanyagok gyártása, 4. üzemanyag értékesítés és vendéglátás, 5. BácskaStone és Eco Stone termékek gyártása, 6.saját ingatlan bérbeadás, naperőművek, ipari ingatlan fejlesztés) egységesített tulajdonosa. Az árbevételhez hozzátartozik, hogy a legdrágább gyártott termékünk egységára, nem éri el a 4000 Ft-ot. Ebből is látható, hogy az általuk gyártott éves anyag mennyiség, ebben a szakmában nagynak mondható.

A Bácska Stone fejlesztésének első üteme 2021 május végén fejeződött be, amikor egy nagyteljesítményű automata betonelem gyártó sor került beüzemelésre az első csarnokban. Ebben az épületben kezdték meg a szürke alap termékek gyártását, mindeközben folyamatosan zajlott a területen lévő második csarnok építése. 2021 június 15.-től országosan is elérhetőek a Bácska Stone beton termékek. A cég célja, hogy megmutassa, hogy saját ásványi anyagokkal, saját eszközökkel, 100 százalék magyar tulajdonban lévő céggel is megoldható a minőségi beton termékek gyártására rugalmas kiszolgálással. Termékeiket az elmúlt 10 évben az építőipari kivitelezések során tapasztalt hiányosságok figyelembevételével tervezik, mind a beton zsaluzó elemek terén mind a térburkoló kövek terén. 2022. március 29-én átadták második térkő gyártócsarnokukat, majd szintén idén májusban új beruházásba kezdtek, melynek során egy új, nagy teljesítményű üzemanyag töltőállomás, elektromos autótöltő, egy önkiszolgáló étterem valamint egy 1200 négyzetméteres raktácsarnok is épül. A folyamatos termékfejlesztéseknek köszönhetően 2022 októberétől már elérhetőek a Bácska Stone színes termékek széles kínálatban, valamint az ECO Stone brand név alatt eladásra kerülő újrahasznosított inert hulladékokból gyártott útépítési szegélykövek, zsalutéglák és mederburkoló lapok