A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj nemcsak az államilag támogatott, hanem a költségtérítéses képzésben résztvevőknek is elérhető támogatás. Az ösztöndíj havi 40 ezer forintos juttatást jelent, az elnyeréséért azonban alaposan meg kell dolgozniuk a diákoknak. A siker érdekében a pályázónak több nyelvvizsgával, OTDK eredménnyel kell rendelkeznie és közéleti tevékenységben kell részt vállalnia.

Kecskeméten a Mercedes-Benz duális képzésében részt vevő Gál Kitti, Kiss Bettina, Bunna Dzsenifer, Pikó Anikó, valamint a gyár HR gyakornoka, Martina Péter nyert idén Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Ennek kapcsán beszélgettünk a nyertes ösztöndíjasokkal.

Megéri a befektetett munka

Gál Kitti, a kecskeméti Neumann János Egyetem GAMF karának logisztikai mérnök alapszakos hallgatója szeptemberben kezdte meg utolsó szemeszterét. A gyárban a logisztika területén veszi ki a részét a munkából.

– Számomra ez egy pozitív visszajelzés, hogy jól teljesítek az egyetemen. Eddig minden évben sikerült elnyernem az ösztöndíjat, ezáltal mindig újabb és újabb lendületet kaptam, még motiváltabb lettem. Ez is bizonyítja, hogy megéri a sok befektetett munka. Az utolsó két félévben kitűnő lettem, mind a kétszer 5,0 lett a tanulmányi átlagom, így kerültem a legmagasabb pontszámú kategóriába. Ami a nyelvvizsgákat illeti, egy német felsőfokú, egy általános angol középfokú és egy üzleti angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezem, így itt is a maximum pontszámot kaptam. Ezenkívül plusz pontszámot szereztem a duális képzés miatt. A kecskeméti Mercedes-Benznél töltött gyakorlati időszakok hozzájárulnak ahhoz, hogy az elméletben tanultakat a gyakorlatban is elsajátítsam. Azáltal pedig, hogy testközelből figyelhetem meg a rendszereket, folyamatokat, érthetőbbé válnak a tananyagok – mondja Kitti.

Egyetemi elit

A sorban a második nyertes Bunna Dzsenifer, aki szintén logisztikai mérnöki szakon tanul a Neumann János Egyetemen. Számos projektben aktívan dolgozik, rövidebb átfutású, illetve rendszeres előfordulású feladatokat old meg.

– Örömömre szolgál, hogy a gyárban nemcsak hallgatóként, hanem a jövő mérnökeként, teljes értékű kollégaként tekintenek rám, így segítenek abban, hogy minél több tudást szerezzek a folyamatokról, hiszen az egyetem után potenciális munkavállaló lehetek – emelte ki Dzsenifer, aki 4,89-es tanulmányi átlaggal büszkélkedhet, erre az eredményére a pályázati beadásnál a kategóriájában megkapta a legmagasabb pontszámot.

– Megszerzett krediteim elérték a minimum szintet, hiszen 60 kreditet teljesítettem. A szakmai tevékenységekhez kértem a vállalattól egy jogviszony igazolást, hiszen a duális képzés egyéb kiemelkedő szakmai tevékenységnek minősül. Továbbá az egyetemen a logisztikai mérnöki szakon én képviselem a hallgatókat, mint műszaki ügyintéző, tehát demonstrátorként is részt veszek a munkában– részletezte Dzsenifer, aki ezekkel a beadott anyagokkal került be a legjobbak közé.

– Bátran kijelenthetem, hogy saját magamon kívül a Mercedes-Benz gyárnak is köszönhetem a sikert, ugyanis a legnagyobb ösztönzőm volt a tanulmányaim során. Szeretnék mindenkit biztatni, hogy ne adja fel, ha elsőre nem jön össze az ösztöndíj, sőt, minél többféle ösztöndíjat pályázzanak meg, hiszen nagyon sok a lehetőség. Ez csak egy a sok közül, amit ugyan kevesen kapnak meg az egyetemen, de ez is elérhető, ha odateszi magát az ember. Hozza ki magából mindenki a maximumot, mert aki küzd, az képes elérni a céljait. A céges mentorunk szavaival élve: „A Mercedes-Benz duális hallgatói jelentik számomra az egyetemi elitet” – mondta végül Dzsenifer.

Elismerik a befektetett munkát

A Mercedes-Benz gyár berkein belül egy harmadik, duális képzésben résztvevő hallgatóra is büszkék lehetnek. Kiss Bettina szintén a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karának logisztikai mérnök szakos hallgatója.

– Az elmúlt két félév 5,0-ös átlagával és két felsőfokú nyelvvizsgával adtam be a pályázatot, melynek köszönhetően megkaptam a maximum pontszámot, az első és egyben legfontosabb részben. Ehhez társult még a duális képzésért járó plusz pont, így pedig összesen 41 pontot szereztem, amely elég volt a karon az első hely megszerzéséhez. Nekem a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj egy nagyszerű elismerés, hiszen ez az egyik legkiemelkedőbb ösztöndíj, amit jelenleg el lehet nyerni az egyetemen. Elismerik vele az egyetemi és egyetemen kívüli fejlődésembe fektetett munkámat, ráadásul pénzjutalommal is honorálják. Szuper dolognak tartom, hogy a lányokkal együtt sikerült ezt elérnünk, büszke vagyok magunkra és örülök, hogy motiválni és támogatni tudjuk egymást ilyen téren is! – összegezte Kiss Betti.

A kemény munka kifizetődött

Pikó Anikó is elnyerte ezt a rangos elismerést, aki a kecskeméti Neumann János Egyetem mérnökinformatikus hallgatója. Legtöbb idejét a gyáron belül Gyártástechnológia és biztonság csapatban tölti, de sűrűn tevékenykedik a gyár oktatóközpontjában is.

– Magát az ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza, azon hallgatók egy szűk körének, akik megfeleltek a pályázati kiírásnak. Éppen ezért tölt el nagy büszkeséggel, hogy most én is részese lehetek ennek, egyfajta pozitív visszajelzésként élem meg. A másik dolog, ami még tovább emeli ennek a jelentőséget az az, hogy korábban egyszer már megpályáztam, viszont akkor sajnos nem sikerült elnyerni. Talán ez a „kudarc” is motivált abban, hogy még keményebben dolgozzak, és most sikerüljön. A kemény munka előbb-utóbb kifizetődik. Két komplex nyelvvizsgával is rendelkezem, amelyek szintén hozzájárultak az ösztöndíj elnyeréséhez – vélekedett Anikó.

Szenvedélye a számítógép

Martina Péter, a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai kar mérnökinformatikus hallgatója szintén ösztöndíjas lett. A gyáron belül HR-gyakornokként tevékenykedik, illetve az oktatási központban is segíti a digitalizációs törekvéseket.

– Legfőbb projektemként egy kiterjesztett valóság (AR) szemüvegre fejlesztek oktatóanyagot. Magamról annyit, hogy fiatalkorom óta itt élek és tanulok Kecskeméten, szenvedélyem a számítógépek bütykölése, javítása, egyébként pedig a barátaimmal szoktam online eltölteni az időt – mondta Péter, aki az utolsó két félév 4,7-es átlagával és két középfokú nyelvvizsgájával érte el a sikeres ösztöndíjat.