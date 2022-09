Működik ez a szlogen, tényleg lelkesek a dolgozók, kérdezem Nyilasné Zsuzsát, az Akker-Plus Kft. humánerőforrás vezetőjét. Zsuzsa gyorsan megnyugtat, hogy általában lelkesek, amikor meg nem, annak a miértjét a vezetőség igyekszik felkutatni, megérteni, és változtatni.

– A cég dolgozókhoz való hozzáállása, mindig példaértékű volt, ám nem mindig volt ennyire tudatos. Amíg vállalkozásként működött az Akker, tíz-húsz-harminc dolgozóval, addig a tulajdonosok ösztönösen jó válaszokat adtak a felmerülő kérdésekre. Ma vállalatként, kétszázharminc dolgozóval ez már nem lehetséges. Ezt mára professzionális és száz százalékban tudatos szintre kellett emelni. Amit meg is tettünk, mert nem csak mottónk, hanem hitvallásunk is, hogy ha a munkatársunknak van kedve itt dolgozni, ha talál elég kihívást, de nem többet, mint amivel elbír, akkor lelkes lesz. És ha ő lelkes, akkor a vevőnk is azzá válik, még abban a nehéz folyamatban is, mint az építkezés és a felújítás, amit valljuk be, általában zsigerileg nem a lelkes jelzővel illetünk – mondja Zsuzsa, miközben elém tolja a legutóbbi dolgozói hangulatfelmérés kérdéseit.

Nyilasné Fekete Zsuzsa, HR vezető



Tizenhárom témakörben, az összes munkatárs bevonásával megkérdezte az Akker a dolgozói véleményét. Többek között az elismerési kultúráról, a munkakörülményekről, a vállalati kommunikációról. Sőt még arról is, hogy mit gondolnak, a vezetőség jó irányba kormányozza-e az Akker-Plus Kft. hajóját. A munkatársak komolyan vették a feladatot, 97%-uk kitöltötte a felmérést.

Ez a dolgozói hangulatfelmérés attól igazán izgalmas, teszi hozzá Zsuzsa, hogy valódi válaszokat kapunk és aztán valódi válaszokat adunk a felmerülő kérdésekben. A dolgozók személyesen is jelezték, hogy megtisztelő számukra, hogy számít a véleményük. Egy ilyen kérdőív megmutatja a cég erős és a gyenge pontjait is. Egy vállalkozás ereje abban rejlik, hogy a gyenge pontokat ilyenkor miként kezdi kezelni. Az Akker ebben úttörő. A cégvezetés az eredmények kiértékelését követően létrehozta az Akker Munkatársi Akciócsoportot, melyben minden osztályt, területet, áruházat képvisel valaki, és ezzel a csoporttal közösen döntjük el, hogy a gyenge pontokra milyen új, erős válaszokat, megoldásokat adunk, legyen az a munkahelyi körülmények javítása vagy a prémiumrendszer újragondolása. Meggyőződésem, hogy az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseinknek nagyban köszönhető, hogy az Akkeresek elkötelezettek, motiváltak, hogy szívesen tanulnak és megbízhatóak, vagyis profin dolgoznak. Ettől függetlenül tudjuk, hogy nem dőlhetünk hátra. Vannak is további rejtett tartalékaink. HR-esként hiszek abban, hogy manapság tényleg a megtartás az új toborzási forma. Ezért az Akker tulajdonosaival és vezetőségével közösen egy olyan új stratégiát alkottunk, melyben tavaly teljesen új alapokra helyeztük a motivációs rendszert. Egyénre szabtuk, így aki jobban

teljesít, magasabb jutalmazásban részesül. És, ahhoz sem voltunk restek, hogy ahol kellett, egy-két-három hónap után, a tapasztalatok tükrében, még egy-egy kicsit változtassunk a rendszeren. A munkavállalók érzik ezt a rugalmasságot, és hálásak érte – teszi hozzá a HR-vezető.

A Hufbau csoport alapító tagjaként, immár 32 éve sikeresen működő Akker-Plus Kft. tényleg komolyan veszi a munkaerő megtartást. Fentiek mellett létrehozta az Akker Tehetség Programot is, melynek keretében a régóta a cégnél dolgozó, rendkívül széles szakmai tudással rendelkező, tehetséges, elkötelezett munkatársaknak szeretnének fejlődési lehetőséget biztosítani. Készítettek egy vállalati tudásmátrixot, amiből látszik, hogy ki milyen kulcskompetenciákban jártas, milyen a hozzáállása és mennyire önálló, majd a kiválasztottak részletes szakmai és személyes fejlődési tervet és képzést kapnak, hogy az új lehetőségeken, tanulmányokon keresztül fejlődhessenek és motiváltak lehessenek, akár húsz év munkaviszony után is.