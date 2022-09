Két újdonsággal is készültek a hozzájuk betérők számára. Az egyik legújabb fejlesztésük a vizsgálóegységükben a legmodernebb Huvitz Wavefront komputer. Ezzel a technológiával a legmagasabb látásminőséget tudják nyújtani, mivel 81 ponton elemzi a szem törőerejét. Ezáltal nemcsak az egyszerű dioptriák, hanem a magasabb rendű eltérések is felszínre kerülnek. Lehetőséget nyújt a sötétben való vezetés gyakori panaszait okozó korrekciók kimérésére is. A technológia a kontaktlencsés vevők számára is a legprecízebb illeszkedési ellenőrzést biztosítja a komputerasszisztens üzemmóddal. Mindezeken túl egyszerűbbé válik általa a szürke hályog kiszűrése, és egyidejűleg annak mértékének megállapítása.

A vizsgálat során az optometrista széles vásznú LCD-kijelzőn nagy felbontásban szemlélteti a vizsgálat eredményeit a páciensekkel.

A másik újdonságuk, mely országos szinten is ritkaságnak számít, a binokuláris látásvizsgálat, amelynek köszönhetően megoldást találhatnak pácienseik számára a nyak- és fejfájási panaszok enyhítésére, fókuszálási nehézségek javulására. Ezen problémák hátterében ugyanis gyakran a heterophória, azaz rejtett kancsalság áll. Ennek megszüntetésére, korrigálására a vizsgálat során speciális polatesztek elvégzésével, majd prizma­dioptria beállításával adott a lehetőség.

Október a látás hónapja, amikor a látás fontossága még nagyobb szerepet kap. Ennek jegyében az Optic World Exclusive üzleteiben egész októberben ingyenes, ajándék szemvizsgálattal, látásellenőrzéssel várják az érdeklődőket. Kérjen már most időpontot!

Optic World Exclusive

www.opticworldexclusive.hu

Üzletek:

Kecskemét, Dunaföldvári út 2. – Auchan üzletsor

Tel.: +36-30/453-3342

e-mail: [email protected]

Nyitvatartás:

h.–szo. 9–20, v. 10–18 óráig

Kecskemét, Korona u. 2.

I. emelet – Malom Központ

Tel.: +36-30/143-9943

e-mail: [email protected]

Nyitvatartás:

h.–szo. 10–20, v. 10–18 óráig