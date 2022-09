Míg évtizedekkel ezelőtt a foghúzás volt a legbiztosabb recept a fájós fogak kezelésére, ma már csak a legvégső esetben döntenek a foghúzás mellett az orvosok, akik inkább mindent megtesznek a fogak megmentéséért. Ám, ha mégis a fog elvesztésével kell szembenéznünk, akkor sem kell sokáig takargatni a foghíjas mosolyunkat, hiszen ma már számtalan fogpótlási technika létezik.

Dr. Kincses Zoltán fogorvos 1998 óta foglalkozik csontpótlással és implantátumos fogpótlással. Pályája elején ez még teljesen új eljárás volt hazánkban, kevesen ismerték és alkalmazták. Mivel még az egyetemeken sem tanították, hazai és külföldi nagy tekintélyű szakemberektől tanulta ennek a módszerét. Az évek során összegyűjtött tudás és tapasztalat által mára az ország egyik legfelkészültebb szakorvosává vált ezen a területen.

Elmondta, a különböző csonthiányok pótlására többféle technikát is alkalmaznak. Ez alapanyagban és sebészeti technikában is mindig az adott szituációtól függ. Nagyon sokféle eljárás van: alkalmaznak szintetikus anyagot, azaz műcsontot, de saját csonttal is végeznek pótlást. Kincses Zoltán fontosnak tartja, hogy ezekről a lehetőségekről a betegével közösen döntsön, ezért a kezelések előtt mindenről részletes tájékoztatást ad. Megbeszélik, melyik kezelés a legideálisabb idő és költség szempontjából. Hangsúlyozta, ezek a kezelések fájdalommentesek, mert érzéstelenítés mellett végzik.

Kincses Zoltán arról is beszámolt, hogy a tudomány fejlődésével együtt folyamatosan változnak a fogászatban alkalmazott eljárások, eszközök és alapanyagok is. Ezek megismerésére mindig nagy hangsúlyt fektet. Hozzátette, munkájukat nagyban segíti a digitális technika is. Rendelőjében is igyekszik lépést tartani ezekkel az új lehetőségekkel. Így ma már sokkal szebb fogpótlásokat tud készíteni, sokkal gyorsabban, pontosabban és nem mellesleg előre tervezhetően.

Elmondta, az általa alkalmazott szájsebészeti eljárások közül az egyik a mini implantátumok beépítése. Ezeket a teljes fogatlanság ellátásánál a műfogsor stabilizálására alkalmazzák. A beavatkozás során, nagyrészt műtéti feltárás nélkül az állcsontba helyezett miniimplantátumok, valamint a fogsorban rögzített patentházak segítségével stabilizálják a rosszul funkcionáló, beszéd és rágás közben elmozduló teljes fogsort. Ugyanakkor hagyományos implantátumokkal is stabilizálni tudják a kivehető műfogsort. Arra is van lehetőség, hogy egy olyan fogpótlást készítsenek, ami 4 vagy 6 implantátumon stabilan és állandóan rögzül, ez a Dent2Go implantátumos fogpótlás. Azoknak pedig, akiknek csak néhány foga hiányzik szóló implantátumot készítenek. Az implantátumokra készülhet kivehetős, csavarral rögzített és hagyományos fogpótlás.

Kincses Zoltán arra a lehetőségre is felhívta a figyelmet, hogy gyógyulási idő alatt – 4-6 hónap kell ahhoz, hogy az implantátum tökéletesen beépüljön a csontozatba – ideiglenes fogpótlást adnak a pácienseiknek, az implantációs műtétet követő 7 napon belül.

Hangsúlyozta, az implantátumok a saját csontfogakhoz hasonlóan évtizedekre szólnak, de megőrzésükhöz az éves kontroll mindenképp ajánlott.

A Dr. Kincses Fogorvosi Magánrendelő Kiskunfélegyházán a Horváth Zoltán u. 17 szám alatt található. A 06-30/0820800-es telefonszámon hívható. Levelet az [email protected] e-mail címre küldhetnek az érdeklődők.