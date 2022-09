A Knorr-Bremse 2022. szeptember 20–25. között Hannoverben az IAA TRANS­PORTATION kiállításon prezentálta a legfontosabb közlekedésbiztonsági innovációkat. Portfóliójának számos terméke segíti a közúti biztonság optimalizálását. Bemutatták a piac egyik legcsendesebb, legenergiahatékonyabb kompresszorát, amely egy kompakt elektromos motorral kombinált forgólapátos kompresszorból áll, valamint a kivételesen megbízható és hatékony Electric Screw Module-t (egy csavar kompresszor elektromos motorral kombinálva), amely lenyűgözően csendes teljesítményt nyújt a nagy sűrítettlevegő-igényű haszonjárművekben, például a buszokban.

Kiállították az intelligens levegő-előkészítő egységet (iAPU), amely a különféle járműfunkciók intelligens kezelésével az üzemanyag-megtakarításon túl a csavar- és forgólapátos kompresszorok elektromos motorjait is vezérli. Az iAPU előnyei például a kompakt, könnyű kialakításban, valamint az univerzális méretezhetőségben és modularitásban rejlenek. További érdekesség, hogy ennek a terméknek a fejlesztése és a gyártása is a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-nél, a Knorr-Bremse AG kecskeméti gyárában történt, történik és amely 2020-ban Dél-alföldi Innovációs Díjat is nyert. A Knorr-Bremse az e-mobilitást fenntarthatóvá kívánja tenni – biztonságos, megbízható rendszerek szállításával, amelyek támogatják a járműgyártók elektrifikációs ütemtervét, miközben minimalizálják a szén-dioxid-, a zaj- és fékporkibocsátást.

A Knorr-Bremse rendelkezik azzal a szakértelemmel, hogy biztosítsa, a rendszerek megfeleljenek a legmagasabb biztonsági előírásoknak, legyen szó energiaellátásról (redundáns energiagazdálkodási rendszer), fékezésről vagy energia-visszanyerésről (elektromosjármű-mozgásvezérlés). A haszongépjárművek energiahatékonyságának javítására irányuló folyamatos törekvésben a Knorr-Bremse olyan termékeket fejleszt, amelyek energiát takarítanak meg és visszanyernek, nem pedig egyszerűen fogyasztanak.

A vállalat gyártóüzeme több mint 30 éve üzemel Kecskeméten, jelenleg 21.000 négyzetméteren közel 1000 fő állítja elő kiváló minőségű termékeit teherautók és buszok fékrendszereibe. Kutatás-fejlesztési tevékenysége budapesti fejlesztőintézetében és Kecskeméten működik. A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. innovatív, világszínvonalú haszonjármű-fékrendszereket fejleszt és gyárt Magyarországon.

További információk elérhetők a cég honlapján www.knorr-bremse.hu és karrier oldalán joinus.hu.